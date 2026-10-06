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06. októbra 2026
Kyjev inštaluje siete na ochranu svojich kľúčových mostov pred ruskými dronmi
Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy. V Kyjeve začali po prvý raz inštalovať ochranné ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy.
V Kyjeve začali po prvý raz inštalovať ochranné siete na mostoch potom, ako ruské drony v uplynulých dňoch opakovane útočili na dopravnú infraštruktúru ukrajinskej metropoly, uviedla v utorok agentúra AFP na základe informácií od svojich miestnych reportérov.
Veľké siete pribudli pozdĺž Severného mosta, ktorý bol jedným zo zasiahnutých objektov. Podobné siete sa už vo veľkom využívajú pri frontovej línii na východe a juhu krajiny, kde majú chrániť dopravnú infraštruktúru pred malými útočnými dronmi. V ukrajinskom hlavnom meste ide o prvé použitie takéhoto typu ochrany .
Od začiatku ruskej invázie sa Kyjev obával útokov na svojich osem hlavných cestných a železničných mostov, ktoré sú považované za kľúčové pre logistické fungovanie mesta.
Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy. Podľa analýzy agentúry AFP založenej na údajoch monitorovacej organizácie ACLED čelí Kyjev ruským útokom s intenzitou nevídanou od marca 2022.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko minulý týždeň varoval, že hlavné mesto sa musí prepnúť do vojnového režimu fungovania, keďže nepriateľ útokmi na mosty a energetickú infraštruktúru „trhá Kyjev na kusy“.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kyjev inštaluje siete na ochranu svojich kľúčových mostov pred ruskými dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
V Kyjeve začali po prvý raz inštalovať ochranné siete na mostoch potom, ako ruské drony v uplynulých dňoch opakovane útočili na dopravnú infraštruktúru ukrajinskej metropoly, uviedla v utorok agentúra AFP na základe informácií od svojich miestnych reportérov.
Riešenie z frontu
Veľké siete pribudli pozdĺž Severného mosta, ktorý bol jedným zo zasiahnutých objektov. Podobné siete sa už vo veľkom využívajú pri frontovej línii na východe a juhu krajiny, kde majú chrániť dopravnú infraštruktúru pred malými útočnými dronmi. V ukrajinskom hlavnom meste ide o prvé použitie takéhoto typu ochrany .
Od začiatku ruskej invázie sa Kyjev obával útokov na svojich osem hlavných cestných a železničných mostov, ktoré sú považované za kľúčové pre logistické fungovanie mesta.
Vojnový režim
Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy. Podľa analýzy agentúry AFP založenej na údajoch monitorovacej organizácie ACLED čelí Kyjev ruským útokom s intenzitou nevídanou od marca 2022.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko minulý týždeň varoval, že hlavné mesto sa musí prepnúť do vojnového režimu fungovania, keďže nepriateľ útokmi na mosty a energetickú infraštruktúru „trhá Kyjev na kusy“.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kyjev inštaluje siete na ochranu svojich kľúčových mostov pred ruskými dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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