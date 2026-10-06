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06. októbra 2026

Kyjev inštaluje siete na ochranu svojich kľúčových mostov pred ruskými dronmi


Tagy: Dopravná infraštruktúra Kyjev Mosty ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy. V Kyjeve začali po prvý raz inštalovať ochranné ...



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russia_ukraine_war_3428_ 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy.


V Kyjeve začali po prvý raz inštalovať ochranné siete na mostoch potom, ako ruské drony v uplynulých dňoch opakovane útočili na dopravnú infraštruktúru ukrajinskej metropoly, uviedla v utorok agentúra AFP na základe informácií od svojich miestnych reportérov.

Riešenie z frontu


Veľké siete pribudli pozdĺž Severného mosta, ktorý bol jedným zo zasiahnutých objektov. Podobné siete sa už vo veľkom využívajú pri frontovej línii na východe a juhu krajiny, kde majú chrániť dopravnú infraštruktúru pred malými útočnými dronmi. V ukrajinskom hlavnom meste ide o prvé použitie takéhoto typu ochrany .

Od začiatku ruskej invázie sa Kyjev obával útokov na svojich osem hlavných cestných a železničných mostov, ktoré sú považované za kľúčové pre logistické fungovanie mesta.

Vojnový režim


Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne trojmiliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy. Podľa analýzy agentúry AFP založenej na údajoch monitorovacej organizácie ACLED čelí Kyjev ruským útokom s intenzitou nevídanou od marca 2022.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko minulý týždeň varoval, že hlavné mesto sa musí prepnúť do vojnového režimu fungovania, keďže nepriateľ útokmi na mosty a energetickú infraštruktúrutrhá Kyjev na kusy“.

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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Kyjev inštaluje siete na ochranu svojich kľúčových mostov pred ruskými dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná infraštruktúra Kyjev Mosty ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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