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06. októbra 2026

Trump údajne navrhol, aby si Teherán zbombardoval nejaké americké mesto. Demokrati sú pobúrení


Tagy: Americký prezident Biely dom Demokratická strana v USA iránske jadrové zbrane Iránsky jadrový program Vojna na Blízkom východe

Biely dom trvá na tom, že prezidentove slová boli vytrhnuté z kontextu. Biely dom v utorok odmietol obvinenia demokratov, že americký prezident



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trump_93677 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Biely dom trvá na tom, že prezidentove slová boli vytrhnuté z kontextu.


Biely dom v utorok odmietol obvinenia demokratov, že americký prezident Donald Trump navrhol, aby Irán by „zničil“ mestá Los Angeles a San Diego.

Kontroverziu vyvolali Trumpove výroky na pondelkovom predvolebnom zhromaždení v štáte Nebraska, kde obhajoval vysoké ceny ropy spôsobené vojnou s Iránom ako cenu za zabránenie Teheránu získať jadrové zbrane.

Pobúrenie medzi demokratmi


Je to trochu drahé, ale je to malá cena za bezpečnosť sveta a bezpečnosť našej krajiny,“ povedal Trump vo virálnom videu z vystúpenie pred voličmi. Následne dodal: „Môžu zničiť jedno mesto. Nech zničia Los Angeles, nech zničia San Diego. Je to veľmi malá cena a čoskoro to bude za nami.



Demokrati, ktorí ovládajú Kaliforniu, kde sa obe mestá nachádzajú, prezidenta ostro kritizovali. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom uviedol, že Trump teraz hovorí, že americkí zahraniční nepriatelia by mali „zničiť Los Angeles a San Diego“.

Líder demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries vyhlásil, že „jadrové zničenie amerického mesta nie je predmetom žartov“.

Vytrhnuté z kontextu


Biely dom však trvá na tom, že prezidentove slová boli vytrhnuté z kontextu. „Jasne hovoril o hrozbe, ktorú by predstavoval Irán disponujúci jadrovými zbraňami, ak by nebol zastavený,“ uviedol riaditeľ komunikácie Bieleho domu Steven Cheung.

Podobne reagoval na platforme X aj účet Rapid Response patriaci Bielemu domu, ktorý kritizoval interpretáciu médií: „Nie, nepovedal to, vy hlupáci. Hovoril o tom, že Spojené štáty bojujú za to, aby zabránili Iránu získať schopnosť zničiť Los Angeles a San Diego jadrovou zbraňou, čo by urobil, keby na to dostal príležitosť.


Zdroj: SITA.sk - Trump údajne navrhol, aby si Teherán zbombardoval nejaké americké mesto. Demokrati sú pobúrení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Biely dom Demokratická strana v USA iránske jadrové zbrane Iránsky jadrový program Vojna na Blízkom východe
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