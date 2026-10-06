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06. októbra 2026
Litovský parlament otvoril cestu jadrovým zbraniam, Moskva hrozí odvetným zacielením
Litva chce byť súčasťou západného jadrového odstrašenia, Rusko už rozmiestnilo jadrové zbrane v susednom Bielorusku. Litovský parlament v utorok výraznou väčšinou podporil ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Litva chce byť súčasťou západného jadrového odstrašenia, Rusko už rozmiestnilo jadrové zbrane v susednom Bielorusku.
Kremeľ už varoval, že ak Litva umožní rozmiestnenie jadrových hlavíc na svojom území, Rusko na krajinu namieri vlastné jadrové zbrane.
„Reagujeme na ruskú agresiu,“ povedal minister obrany Robertas Kaunas. „Keby Rusko nezačalo vojnu na Ukrajine, dnes by sme o tomto kroku neuvažovali.“
Prezident Gitanas Nauseda už v júli oznámil, že Litva chce byť súčasťou západného systému jadrového odstrašenia voči Rusku.
Litva pritom susedí s Bieloruskom, kde Moskva už oznámila rozmiestnenie ruských jadrových zbraní. Ďalšou citlivou oblasťou je ruská Kaliningradská oblasť, ktorá hraničí s Litvou na juhozápade.
Bývalý litovský minister obrany Arvydas Anušauskas v roku 2022 uviedol, že Rusko rozmiestnilo jadrové zbrane aj v Kaliningradskej oblasti.
Schválenie ústavnej zmeny by odstránilo jednu z hlavných právnych prekážok, ktoré dnes Litve bránia v prípadnom umiestnení jadrových zbraní spojencov na jej území.
Zdroj: SITA.sk - Litovský parlament otvoril cestu jadrovým zbraniam, Moskva hrozí odvetným zacielením © SITA Všetky práva vyhradené.
Litovský parlament v utorok výraznou väčšinou podporil v prvom hlasovaní plán na zmenu ústavného zákazu rozmiestnenia jadrových zbraní na území krajiny.
Vilnius chce týmto krokom otvoriť možnosť zapojiť sa do západného jadrového odstrašenia, napriek hrozbám Moskvy. Návrh bude musieť parlament schváliť ešte v ďalšom hlasovaní v novom roku.
Kremeľ sa vyhráža
Kremeľ už varoval, že ak Litva umožní rozmiestnenie jadrových hlavíc na svojom území, Rusko na krajinu namieri vlastné jadrové zbrane.
„Reagujeme na ruskú agresiu,“ povedal minister obrany Robertas Kaunas. „Keby Rusko nezačalo vojnu na Ukrajine, dnes by sme o tomto kroku neuvažovali.“
Prezident Gitanas Nauseda už v júli oznámil, že Litva chce byť súčasťou západného systému jadrového odstrašenia voči Rusku.
Zbrane v Bielorusku
Litva pritom susedí s Bieloruskom, kde Moskva už oznámila rozmiestnenie ruských jadrových zbraní. Ďalšou citlivou oblasťou je ruská Kaliningradská oblasť, ktorá hraničí s Litvou na juhozápade.
Bývalý litovský minister obrany Arvydas Anušauskas v roku 2022 uviedol, že Rusko rozmiestnilo jadrové zbrane aj v Kaliningradskej oblasti.
Schválenie ústavnej zmeny by odstránilo jednu z hlavných právnych prekážok, ktoré dnes Litve bránia v prípadnom umiestnení jadrových zbraní spojencov na jej území.
Zdroj: SITA.sk - Litovský parlament otvoril cestu jadrovým zbraniam, Moskva hrozí odvetným zacielením © SITA Všetky práva vyhradené.
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