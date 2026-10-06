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06. októbra 2026

Po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru je elektrina v Kyjeve na prídel


Tagy: Elektroenergetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Vojna na Ukrajine

Odstávky dodávok elektriny sa mali začať o 15.00 h miestneho času a mali by trvať do konca dňa. Ukrajinský prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy nariadil v ...



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aptopix_russia_ukraine_war_93493 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Odstávky dodávok elektriny sa mali začať o 15.00 h miestneho času a mali by trvať do konca dňa.


Ukrajinský prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy nariadil v utorok plánované odstávky elektriny v Kyjeve po sérii ruských útokov na energetickú infraštruktúru, oznámil najväčší súkromný dodávateľ elektriny na Ukrajine DTEK.

Odstávky sa mali začať o 15.00 h miestneho času a mali by trvať do konca dňa. Spoločnosť neuviedla, ktorých mestských častí sa opatrenie dotkne. „Hlavné mesto prechádza na plánované stabilizačné odstávky elektriny. Toto rozhodnutie prijala Národná energetická spoločnosť Ukrenerho,“ uviedol DTEK na platforme Telegram.

Spoločnosť zároveň vyzvala obyvateľov, aby elektrinu využívali čo najúspornejšie. „Pomôže to znížiť zaťaženie siete a predísť núdzovým výpadkom,“ uviedla na svojej webovej stránke.

Rusko útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru počas celej vojny. Kyjev tieto útoky označuje za vojnové zločiny, ktorých cieľom je oslabiť odpor krajiny. Útoky často zosilňujú pred zimou a v minulosti pripravili milióny Ukrajincov o dodávky elektriny a tepla počas obdobia extrémne nízkych teplôt.

Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru je elektrina v Kyjeve na prídel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Elektroenergetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Vojna na Ukrajine
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