Maďarská polícia zadržala na letisku v Budapešti dvoch Holanďanov so 72,5 kilogramu marihuany
Polícia dostala informáciu o zásielke drog vopred. Maďarská polícia v stredu našla v batožine dvoch Holanďanov celkovo 72,5 kilogramu marihuany. Oboch mužov zadržala na ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Polícia dostala informáciu o zásielke drog vopred.
Maďarská polícia v stredu našla v batožine dvoch Holanďanov celkovo 72,5 kilogramu marihuany. Oboch mužov zadržala na budapeštianskom Letisku Ferenca Liszta. Ako referuje web Novinky.cz, informoval o tom vo štvrtok portál maďarskej polície police.hu.
Muži mali v batožine ukrytých celkovo 125 vákuovo balených balíčkov marihuany. „Policajti drogy zhabali a oboch mužov zadržali,“ informovala polícia.
Maďarská polícia dostala informáciu o zásielke drog vopred. Na základe tejto informácie policajti podrobili oboch mužov colnej kontrole. Muži prileteli do Budapešti z Bangkoku cez Dauhu.
„V dvoch taškách policajti našli 62 vákuovo balených balíčkov marihuany s celkovou hmotnosťou 35,96 kilogramu a v dvoch kufroch ďalších 63 balíčkov s celkovou hmotnosťou 36,46 kilogramu,“ spresnil web police.hu.
Rýchlotest potvrdil, že ide o marihuanu. Policajti následne oboch mužov zadržali a vyšetrovateľ ich obvinil z obchodovania s drogami.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská polícia zadržala na letisku v Budapešti dvoch Holanďanov so 72,5 kilogramu marihuany © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská polícia v stredu našla v batožine dvoch Holanďanov celkovo 72,5 kilogramu marihuany. Oboch mužov zadržala na budapeštianskom Letisku Ferenca Liszta. Ako referuje web Novinky.cz, informoval o tom vo štvrtok portál maďarskej polície police.hu.
Muži mali v batožine ukrytých celkovo 125 vákuovo balených balíčkov marihuany. „Policajti drogy zhabali a oboch mužov zadržali,“ informovala polícia.
Maďarská polícia dostala informáciu o zásielke drog vopred. Na základe tejto informácie policajti podrobili oboch mužov colnej kontrole. Muži prileteli do Budapešti z Bangkoku cez Dauhu.
„V dvoch taškách policajti našli 62 vákuovo balených balíčkov marihuany s celkovou hmotnosťou 35,96 kilogramu a v dvoch kufroch ďalších 63 balíčkov s celkovou hmotnosťou 36,46 kilogramu,“ spresnil web police.hu.
Rýchlotest potvrdil, že ide o marihuanu. Policajti následne oboch mužov zadržali a vyšetrovateľ ich obvinil z obchodovania s drogami.
Zdroj: SITA.sk - Maďarská polícia zadržala na letisku v Budapešti dvoch Holanďanov so 72,5 kilogramu marihuany © SITA Všetky práva vyhradené.
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