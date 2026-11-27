Misku v tvare ženského prsníka z pozostalosti Márie Antoinetty vydražili za 2,9 milióna eur
Netradičný porcelánový klenot patriaci popravenej francúzskej kráľovnej, ktorý dve storočia považovali za stratený, prekonal všetky cenové odhady. Vzácnu porcelánovú ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Netradičný porcelánový klenot patriaci popravenej francúzskej kráľovnej, ktorý dve storočia považovali za stratený, prekonal všetky cenové odhady.
Majstrovské dielo z roku 1787, ktoré pochádza zo slávnej kráľovskej porcelánovej manufaktúry v Sevres, má aj plasticky vytvarovanú bradavku s ružovkastým odtieňom.
Miska spočíva na trojnohom porcelánovom podstavci zdobenom kozími hlavami. Viac ako dve storočia ju považovali za stratenú, až kým ju náhodou neobjavili v inventári parížskej galérie Meyer.
Miska, vo francúzštine nazývaná „jatte-téton“ (miska s bradavkou) bola jedným zo štyroch takýchto exemplárov, ktoré kráľ Ľudovít XVI. objednal pre svoju manželku.
Slúžila na pitie mlieka v kráľovninej okrasnej mliekarni v areáli zámku Rambouillet juhozápadne od Paríža.
Dcéra Márie Terézie preslávila svoj dvor okázalým luxusom a márnotratnosťou, ktoré prispievali k rastúcej nevôli verejnosti voči monarchii. V októbri 1793 skončila ako 37-ročná pod gilotínou.
Podľa parížskeho aukčného centra Hôtel Drouot ide o najvyššiu sumu, akú kedy na dražbe zaplatili za porcelán zo Sevres. Odborníci pritom odhadovali cenu na jeden až dva milióny eur. Totožnosť kupujúceho nezverejnili.
Aukčné centrum a aukčný dom Coutau-Bégarie sa rozhodli časť výťažku z predaja netradičnej misky venovať organizácii Ruban Rose (Ružová stužka), ktorá sa venuje prevencii rakoviny prsníka.
Zdroj: SITA.sk - Misku v tvare ženského prsníka z pozostalosti Márie Antoinetty vydražili za 2,9 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Vzácnu porcelánovú misku v tvare ženského prsníka, ktorá kedysi patrila francúzskej kráľovnej Márii Antoinette, vydražili vo štvrtok v Paríži za rekordných 2,925 milióna eur.
Dar od manžela
Miska spočíva na trojnohom porcelánovom podstavci zdobenom kozími hlavami. Viac ako dve storočia ju považovali za stratenú, až kým ju náhodou neobjavili v inventári parížskej galérie Meyer.
Miska, vo francúzštine nazývaná „jatte-téton“ (miska s bradavkou) bola jedným zo štyroch takýchto exemplárov, ktoré kráľ Ľudovít XVI. objednal pre svoju manželku.
Slúžila na pitie mlieka v kráľovninej okrasnej mliekarni v areáli zámku Rambouillet juhozápadne od Paríža.
Nenávidená kráľovná
Dcéra Márie Terézie preslávila svoj dvor okázalým luxusom a márnotratnosťou, ktoré prispievali k rastúcej nevôli verejnosti voči monarchii. V októbri 1793 skončila ako 37-ročná pod gilotínou.
Podľa parížskeho aukčného centra Hôtel Drouot ide o najvyššiu sumu, akú kedy na dražbe zaplatili za porcelán zo Sevres. Odborníci pritom odhadovali cenu na jeden až dva milióny eur. Totožnosť kupujúceho nezverejnili.
Aukčné centrum a aukčný dom Coutau-Bégarie sa rozhodli časť výťažku z predaja netradičnej misky venovať organizácii Ruban Rose (Ružová stužka), ktorá sa venuje prevencii rakoviny prsníka.
Zdroj: SITA.sk - Misku v tvare ženského prsníka z pozostalosti Márie Antoinetty vydražili za 2,9 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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