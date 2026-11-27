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Počas tretieho dňa Jesennej ITAPA 2026 odznelo aj to, že AI stratégia je letový plán, nie katalóg destinácií. ITAPA = Information Technologies and Public Administration. Tento názov najlepšie ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Počas tretieho dňa Jesennej ITAPA 2026 odznelo aj to, že AI stratégia je letový plán, nie katalóg destinácií.
ITAPA = Information Technologies and Public Administration. Tento názov najlepšie vystihuje víziu, s ktorou platforma ITAPA pred 25 rokmi vznikla – prepájať technologický svet s ľuďmi a inštitúciami, ktoré formujú fungovanie štátu a verejných služieb. Dnes, po štvrťstoročí eGovernmentu, už digitalizácia neznamená presúvanie existujúcich procesov do online prostredia. Novou výzvou je využiť dáta, umelú inteligenciu a digitálne služby na skutočnú zmenu fungovania štátu, ktorú pocítia aj občania. Tejto téme bol prioritne venovaný tretí deň Jesennej ITAPA 2026, ktorého program opäť prepojil zástupcov verejnej správy, samospráv, technologických spoločností, odborníkov a inovátorov. Aj tohtoročný Digi Day potvrdil, že základná myšlienka ITAPA nestráca na aktuálnosti – práve naopak, s novými technologickými možnosťami získava ďalší rozmer.
Prvý panel tretieho dňa 25 rokov digitalizácie. Aký štát chceme ďalej? sa vrátil k začiatkom platformy ITAPA a vízii, ktorá stála pri jej zrode. Jej zakladateľ Michal Ivantyšyn pripomenul, že na začiatku bola "chuť zmeniť našu krajinu". V čase reformného elánu sa začala formovať stratégia eGovernmentu a s ňou aj predstava moderného štátu. O štvrťstoročie neskôr záujem o ITAPA konferencie potvrdzuje, že táto myšlienka má svojich nasledovníkov a že "na Slovensku je dosť ľudí, ktorí chcú byť aktérmi zmien".
Prezentácia Čo bráni rozširovaniu inovácií na Slovensku? otvorila otázku, či samotné finančné zdroje stačia na rozvoj slovenských obcí. Vladimír Jurík zo Smart Cities klub pripomenul, že eurofondy sa stále vo veľkej miere využívajú na budovanie základnej infraštruktúry, hoci inovácie si vyžadujú najmä zmenu prístupu a schopnosť "premeniť peniaze na výsledky a výsledok na peniaze". Zaujímavé je, že podľa prieskumu Smart Cities klubu iba 26 % opýtaných zástupcov obcí považuje za kritickú prekážku rozvoja nedostatok financií. Až 74 % vidí problém v ľudskom faktore – v samosprávach chýbajú ľudia, ktorí by nové riešenia pripravovali a dokázali ich uvádzať do praxe.
Na tému digitalizácie verejnej správy nadviazal keynote Ott Velsberg z Estónska s prezentáciou Beyond E-Government: How AI Is Creating the Proactive State. Ako zdôraznil, "digitalizácia dnes nie je konkurenčnou výhodou, tou sa stáva schopnosť využívať jej potenciál naplno". Estónsko, ktoré prešlo cestou od Tiger Leap k súčasnému AI Leap, ukazuje, ako môže umelá inteligencia zvyšovať efektivitu verejnej správy – znižovaním záťaže obyvateľov a poskytovaním plynulých, predvídateľných a zároveň bezpečných služieb. Príkladom je virtuálny asistent Bürokratt, ktorého využívanie prinieslo vo verejnom sektore úsporu až 21 miliónov pracovných hodín.
Na estónske skúsenosti nadviazal slovenský pohľad v paneli Keď štát musel fungovať ako jeden: čo priniesli životné situácie?. Martin Katriak, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavil projekt digitalizácie 16 životných situácií, ktorý označil za "jeden z najväčších digitalizačných projektov na Slovensku". Jeho podstatou je zmena spôsobu, akým štát poskytuje služby a komunikuje s občanmi a podnikateľmi v niektorých životných situáciách, akým je napríklad narodenie dieťaťa, kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie, začatie podnikania a pod. Kľúčovým predpokladom úspechu bola integrácia informačných systémov jednotlivých inštitúcií, ktoré doteraz fungovali oddelene a navzájom nekomunikovali. Téma sa do programu vrátila aj v paneli Slovensko 3.0 a diskusii Životné situácie: Čo sme za plán obnovy naozaj zdigitalizovali?, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia troch ministerstiev (MPSVaR SR, MV SR a MIRRI SR) a Národnej implementačnej a koordinačnej autority.
Bezpečnosť digitálneho štátu si vyžaduje technologickú modernizáciu, účinnú ochranu infraštruktúry aj schopnosť reagovať na nové hrozby. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe v rozhovore Bezpečné a odolné Slovensko v digitálnej ére predstavil aktuálne kroky rezortu v tejto oblasti – od rozsiahlej obnovy počítačovej techniky cez ochranu pred dronmi až po využívanie umelej inteligencie pri monitorovaní a ochrane štátnych sietí. Rezort podľa jeho slov čelí stovkám kybernetických bezpečnostných udalostí denne, a tak rezort neustále posilňuje svoje obranné kapacity aj prostredníctvom nového centra, ktoré využíva prvky AI. Jeho riešenia sú pripravené pomôcť aj ďalším rezortom.
Umelá inteligencia sama osebe úspech firmy nezaručí. Rozhodujúce je, či dokáže nájsť oblasti, v ktorých jej technológie skutočne pomôžu, pripraviť na zmenu vlastných ľudí a následne preniesť získané skúsenosti do riešení pre zákazníkov. Zhodli sa na tom líderky štyroch významných spoločností v panelovej diskusii Čo rozhoduje o úspechu firiem v ére AI. Podľa nich digitálna transformácia nie je len technologickou výzvou – je predovšetkým otázkou firemnej kultúry, líderstva a schopnosti učiť sa.
Ľubica Gubová (VISA Slovensko), Gosia Latka (IBM Slovensko), Anna Záhorčáková (DITEC) a Zdeňka van der Zwan (Red Hat) hovorili aj o tom, že digitálna transformácia sa musí začať vo vnútri firmy. A. Záhorčáková zdôraznila, že skôr než "spoločnosti začnú ponúkať AI riešenia zákazníkom, musia sa naučiť využívať umelú inteligenciu vo vlastných procesoch". Potrebujú vedieť, čo od nej očakávajú, aký problém má riešiť a kde jej nasadenie skutočne prináša hodnotu. V ďalšej fáze je rozhodujúca znalosť prostredia, procesov a agendy klienta. Ako doplnila Z. van der Zwan, nestačí implementovať technológiu preto, že je dostupná. "Treba vedieť, kde má zmysel a aký konkrétny prínos prinesie." G. Latka pripomenula, že "digitálna transformácia vyžaduje otvorenosť, komunikáciu, ochotu učiť sa a predovšetkým osobný príklad lídrov". Aj podľa skúseností v Red Hat je dôležité aj "psychologické bezpečie – prostredie, v ktorom sa ľudia neboja experimentovať a chybu vnímajú ako skúsenosť, nie ako zlyhanie". Podľa Ľ. Gubovej AI nenahradí ľudskú stránku podnikania: "Umelá inteligencia pracuje s dátami a so skúsenosťami minulosti, no kreativita je tým, čo nás posúva do budúcnosti." V závere sa líderky zhodli, že AI možno zveriť mnohé úlohy, nie však citlivé dáta a ľudský rozmer rozhodovania, vzťahov a práce.
Panel Čo sa mení? eFaktúra 2027 sa venoval praktickému zavádzaniu eFaktúry. Okrem zástupcov Finančnej správy SR a Ministerstva financií SR s prezentáciami vystúpila aj Lenka Rebrová z Tatra banky a Kamil Krajňak z Doklado. Hovorili o konkrétnych riešeniach a prínosoch elektronickej fakturácie nielen pre štát, ale aj pre podnikateľov. eFaktúra môže priniesť výrazné zjednodušenie procesov, menej chýb, prehľadnejšie spracovanie dokladov a úsporu nákladov. L. Rebrová upozornila, že administratívna záťaž malých a stredných podnikov predstavuje až 273 hodín ročne. K. Krajňak zdôraznil, že zmena zásadne ovplyvní nielen trh účtovníckych služieb, ale aj samotný spôsob fungovania podnikateľov. Firmy, ktoré dokážu eFaktúru včas prijať a využiť, získajú významnú konkurenčnú výhodu. eFaktúra tak nie je iba novou povinnosťou, ale systémovou zmenou, ktorá môže odštartovať generačný posun v spracovaní podnikovej administratívy.
Na Policy Stage sa až do večera striedali panely so zásadnými otázkami. V rámci témy AI pre Slovensko: od stratégie k výsledkom vystúpil aj Radoslav Štefánek, splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu, ktorý zdôraznil, že "hoci budúcnosť bez AI nebude možná, treba si uvedomiť, že v tomto smere nejde o šprint, ktorý potrebujeme vyhrať. Využívanie AI je pozitívna zmena, pričom úloha štátu pri jej adopcii je zásadná". Po rozhovore na tému Nové Slovensko.sk: čo sa naozaj mení s Jánom Suchalom zo Slovensko.Digital v dvoch paneloch (Na čom pobeží slovenská AI? a Ako zjednodušiť služby v školstve?) vystúpil aj podpredseda vlády SR a minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
Súbežne Case Study & Demo Stage prinieslo konkrétne technológie, projekty a riešenia z praxe. Témy zahŕňali využitie AI na zvýšenie výkonu a zefektívnenie kancelárskej práce, dátovú podporu rozhodovania štátu, riadenie digitálnych služieb či rozvoj služieb občanom prostredníctvom mobilných aplikácií. Spoločným menovateľom bola snaha ukázať, ako sa digitálne inovácie premietajú do každodenného fungovania organizácií, verejnej správy aj služieb pre občanov. Program tretieho dňa uzavrel ITAPA OPEN TALK na tému 25 rokov digitálneho štátu. Čo bude ďalší veľký krok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - To, čo bude, je dnes v našich hlavách © SITA Všetky práva vyhradené.
ITAPA = Information Technologies and Public Administration. Tento názov najlepšie vystihuje víziu, s ktorou platforma ITAPA pred 25 rokmi vznikla – prepájať technologický svet s ľuďmi a inštitúciami, ktoré formujú fungovanie štátu a verejných služieb. Dnes, po štvrťstoročí eGovernmentu, už digitalizácia neznamená presúvanie existujúcich procesov do online prostredia. Novou výzvou je využiť dáta, umelú inteligenciu a digitálne služby na skutočnú zmenu fungovania štátu, ktorú pocítia aj občania. Tejto téme bol prioritne venovaný tretí deň Jesennej ITAPA 2026, ktorého program opäť prepojil zástupcov verejnej správy, samospráv, technologických spoločností, odborníkov a inovátorov. Aj tohtoročný Digi Day potvrdil, že základná myšlienka ITAPA nestráca na aktuálnosti – práve naopak, s novými technologickými možnosťami získava ďalší rozmer.
25 rokov nadšenia pre Slovensko
Prvý panel tretieho dňa 25 rokov digitalizácie. Aký štát chceme ďalej? sa vrátil k začiatkom platformy ITAPA a vízii, ktorá stála pri jej zrode. Jej zakladateľ Michal Ivantyšyn pripomenul, že na začiatku bola "chuť zmeniť našu krajinu". V čase reformného elánu sa začala formovať stratégia eGovernmentu a s ňou aj predstava moderného štátu. O štvrťstoročie neskôr záujem o ITAPA konferencie potvrdzuje, že táto myšlienka má svojich nasledovníkov a že "na Slovensku je dosť ľudí, ktorí chcú byť aktérmi zmien".
Inovácie v samosprávach – kritický je ľudský faktor
Prezentácia Čo bráni rozširovaniu inovácií na Slovensku? otvorila otázku, či samotné finančné zdroje stačia na rozvoj slovenských obcí. Vladimír Jurík zo Smart Cities klub pripomenul, že eurofondy sa stále vo veľkej miere využívajú na budovanie základnej infraštruktúry, hoci inovácie si vyžadujú najmä zmenu prístupu a schopnosť "premeniť peniaze na výsledky a výsledok na peniaze". Zaujímavé je, že podľa prieskumu Smart Cities klubu iba 26 % opýtaných zástupcov obcí považuje za kritickú prekážku rozvoja nedostatok financií. Až 74 % vidí problém v ľudskom faktore – v samosprávach chýbajú ľudia, ktorí by nové riešenia pripravovali a dokázali ich uvádzať do praxe.
Od e-štátu cez digitálny štát po agentický štát
Na tému digitalizácie verejnej správy nadviazal keynote Ott Velsberg z Estónska s prezentáciou Beyond E-Government: How AI Is Creating the Proactive State. Ako zdôraznil, "digitalizácia dnes nie je konkurenčnou výhodou, tou sa stáva schopnosť využívať jej potenciál naplno". Estónsko, ktoré prešlo cestou od Tiger Leap k súčasnému AI Leap, ukazuje, ako môže umelá inteligencia zvyšovať efektivitu verejnej správy – znižovaním záťaže obyvateľov a poskytovaním plynulých, predvídateľných a zároveň bezpečných služieb. Príkladom je virtuálny asistent Bürokratt, ktorého využívanie prinieslo vo verejnom sektore úsporu až 21 miliónov pracovných hodín.
Na estónske skúsenosti nadviazal slovenský pohľad v paneli Keď štát musel fungovať ako jeden: čo priniesli životné situácie?. Martin Katriak, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavil projekt digitalizácie 16 životných situácií, ktorý označil za "jeden z najväčších digitalizačných projektov na Slovensku". Jeho podstatou je zmena spôsobu, akým štát poskytuje služby a komunikuje s občanmi a podnikateľmi v niektorých životných situáciách, akým je napríklad narodenie dieťaťa, kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie, začatie podnikania a pod. Kľúčovým predpokladom úspechu bola integrácia informačných systémov jednotlivých inštitúcií, ktoré doteraz fungovali oddelene a navzájom nekomunikovali. Téma sa do programu vrátila aj v paneli Slovensko 3.0 a diskusii Životné situácie: Čo sme za plán obnovy naozaj zdigitalizovali?, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia troch ministerstiev (MPSVaR SR, MV SR a MIRRI SR) a Národnej implementačnej a koordinačnej autority.
Bezpečnosť digitálneho štátu si vyžaduje technologickú modernizáciu, účinnú ochranu infraštruktúry aj schopnosť reagovať na nové hrozby. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe v rozhovore Bezpečné a odolné Slovensko v digitálnej ére predstavil aktuálne kroky rezortu v tejto oblasti – od rozsiahlej obnovy počítačovej techniky cez ochranu pred dronmi až po využívanie umelej inteligencie pri monitorovaní a ochrane štátnych sietí. Rezort podľa jeho slov čelí stovkám kybernetických bezpečnostných udalostí denne, a tak rezort neustále posilňuje svoje obranné kapacity aj prostredníctvom nového centra, ktoré využíva prvky AI. Jeho riešenia sú pripravené pomôcť aj ďalším rezortom.
Úspech v ére AI sa začína vo vnútri firmy
Umelá inteligencia sama osebe úspech firmy nezaručí. Rozhodujúce je, či dokáže nájsť oblasti, v ktorých jej technológie skutočne pomôžu, pripraviť na zmenu vlastných ľudí a následne preniesť získané skúsenosti do riešení pre zákazníkov. Zhodli sa na tom líderky štyroch významných spoločností v panelovej diskusii Čo rozhoduje o úspechu firiem v ére AI. Podľa nich digitálna transformácia nie je len technologickou výzvou – je predovšetkým otázkou firemnej kultúry, líderstva a schopnosti učiť sa.
Ľubica Gubová (VISA Slovensko), Gosia Latka (IBM Slovensko), Anna Záhorčáková (DITEC) a Zdeňka van der Zwan (Red Hat) hovorili aj o tom, že digitálna transformácia sa musí začať vo vnútri firmy. A. Záhorčáková zdôraznila, že skôr než "spoločnosti začnú ponúkať AI riešenia zákazníkom, musia sa naučiť využívať umelú inteligenciu vo vlastných procesoch". Potrebujú vedieť, čo od nej očakávajú, aký problém má riešiť a kde jej nasadenie skutočne prináša hodnotu. V ďalšej fáze je rozhodujúca znalosť prostredia, procesov a agendy klienta. Ako doplnila Z. van der Zwan, nestačí implementovať technológiu preto, že je dostupná. "Treba vedieť, kde má zmysel a aký konkrétny prínos prinesie." G. Latka pripomenula, že "digitálna transformácia vyžaduje otvorenosť, komunikáciu, ochotu učiť sa a predovšetkým osobný príklad lídrov". Aj podľa skúseností v Red Hat je dôležité aj "psychologické bezpečie – prostredie, v ktorom sa ľudia neboja experimentovať a chybu vnímajú ako skúsenosť, nie ako zlyhanie". Podľa Ľ. Gubovej AI nenahradí ľudskú stránku podnikania: "Umelá inteligencia pracuje s dátami a so skúsenosťami minulosti, no kreativita je tým, čo nás posúva do budúcnosti." V závere sa líderky zhodli, že AI možno zveriť mnohé úlohy, nie však citlivé dáta a ľudský rozmer rozhodovania, vzťahov a práce.
eFaktúra mení fungovanie podnikateľského prostredia
Panel Čo sa mení? eFaktúra 2027 sa venoval praktickému zavádzaniu eFaktúry. Okrem zástupcov Finančnej správy SR a Ministerstva financií SR s prezentáciami vystúpila aj Lenka Rebrová z Tatra banky a Kamil Krajňak z Doklado. Hovorili o konkrétnych riešeniach a prínosoch elektronickej fakturácie nielen pre štát, ale aj pre podnikateľov. eFaktúra môže priniesť výrazné zjednodušenie procesov, menej chýb, prehľadnejšie spracovanie dokladov a úsporu nákladov. L. Rebrová upozornila, že administratívna záťaž malých a stredných podnikov predstavuje až 273 hodín ročne. K. Krajňak zdôraznil, že zmena zásadne ovplyvní nielen trh účtovníckych služieb, ale aj samotný spôsob fungovania podnikateľov. Firmy, ktoré dokážu eFaktúru včas prijať a využiť, získajú významnú konkurenčnú výhodu. eFaktúra tak nie je iba novou povinnosťou, ale systémovou zmenou, ktorá môže odštartovať generačný posun v spracovaní podnikovej administratívy.
Na Policy Stage sa až do večera striedali panely so zásadnými otázkami. V rámci témy AI pre Slovensko: od stratégie k výsledkom vystúpil aj Radoslav Štefánek, splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu, ktorý zdôraznil, že "hoci budúcnosť bez AI nebude možná, treba si uvedomiť, že v tomto smere nejde o šprint, ktorý potrebujeme vyhrať. Využívanie AI je pozitívna zmena, pričom úloha štátu pri jej adopcii je zásadná". Po rozhovore na tému Nové Slovensko.sk: čo sa naozaj mení s Jánom Suchalom zo Slovensko.Digital v dvoch paneloch (Na čom pobeží slovenská AI? a Ako zjednodušiť služby v školstve?) vystúpil aj podpredseda vlády SR a minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
Súbežne Case Study & Demo Stage prinieslo konkrétne technológie, projekty a riešenia z praxe. Témy zahŕňali využitie AI na zvýšenie výkonu a zefektívnenie kancelárskej práce, dátovú podporu rozhodovania štátu, riadenie digitálnych služieb či rozvoj služieb občanom prostredníctvom mobilných aplikácií. Spoločným menovateľom bola snaha ukázať, ako sa digitálne inovácie premietajú do každodenného fungovania organizácií, verejnej správy aj služieb pre občanov. Program tretieho dňa uzavrel ITAPA OPEN TALK na tému 25 rokov digitálneho štátu. Čo bude ďalší veľký krok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - To, čo bude, je dnes v našich hlavách © SITA Všetky práva vyhradené.
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