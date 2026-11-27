Rozzúrení lídri, vyčerpaný Costa a rezervácie hotelov. Zákulisie rozpočtovej drámy v Bruseli
Predseda Európskej rady čelil na rozpočtovom samite otvorenej kritike. Niektoré delegácie si už na decembrové rokovania rezervovali dodatočné noci v hoteloch. Mimoriadny samit
27.11.2026 (SITA.sk) - Predseda Európskej rady čelil na rozpočtovom samite otvorenej kritike. Niektoré delegácie si už na decembrové rokovania rezervovali dodatočné noci v hoteloch.
Mimoriadny samit Európskej únie v Bruseli prerástol do otvorenej vzbury proti spôsobu vedenia rokovaní predsedu Európskej rady Antónia Costu. Lídri siedmich členských krajín odmietli pokračovať v rokovaniach v menších skupinách a v diplomatických kruhoch sa začalo hovoriť o tom, že sprostredkovanie dohody o budúcom sedemročnom rozpočte by mal prevziať niekto iný. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na diplomatické zdroje.
Približne o 22:00 vo štvrtok večer už bolo zrejmé, že samit sa ocitol v kríze. Predstavitelia Nemecka, Holandska, Rakúska, Belgicka, Dánska, Fínska a Švédska protestovali proti spôsobu, akým Costa viedol rokovania. Podľa jedného z troch diplomatov oboznámených s priebehom diskusií boli lídri týchto krajín „rozzúrení“. Costa podľa neho riskuje, že rokovania privedie do záhuby, a do procesu by mali vstúpiť iní aktéri.
Predseda Európskej rady si nevypočul kritiku iba od krajín presadzujúcich úspornejší rozpočet. Keď sa všetci lídri pred polnocou opäť zišli v jednej miestnosti, predstavitelia Dánska, Holandska, Talianska, Maďarska a Belgicka podľa diplomatického zdroja ostro kritizovali Costovo záverečné hodnotenie rokovaní. Odmietli jeho interpretáciu diskusií a konštatovali, že nenastal žiadny pokrok.
V zákulisí sa už diskutuje o tom, kto by mohol prevziať iniciatívu. Jeden z diplomatov v tejto súvislosti spomenul nemeckého kancelára Friedricha Merza a holandského premiéra Roba Jettena. Do úvahy prichádza aj výraznejšie zapojenie Európskej komisie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa uvedeného diplomata svojím vystúpením počas samitu ukázal, že on sprostredkovateľom dohody nebude.
Dramatické momenty sa však netýkali iba celkovej výšky rozpočtu. Predstavitelia pobaltských krajín ostro vystúpili proti Costovmu návrhu znížiť výdavky súvisiace s obranou o 39 miliárd eur. Litovský prezident Gitanas Nauseda za zatvorenými dverami argumentoval, že jeho krajina vynakladá na obranu 5,4 percenta hrubého domáceho produktu, výrazne finančne podporuje Ukrajinu a v dôsledku vojny prichádza o 1,5 percenta HDP.
Lotyšský premiér Andris Kulbergs zase varoval, že znižovanie výdavkov na európsku obranu vysiela v súčasnej situácii nesprávny signál, a to aj smerom k Rusku ako agresorovi. Podľa neho musia európski lídri, ak chcú dosiahnuť dohodu ešte pred Vianocami, odložiť svoje národné záujmy a začať uvažovať v celoeurópskom kontexte.
O atmosfére po skončení samitu veľa napovedala aj nezvyčajne krátka záverečná tlačová konferencia Costu a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Trvala približne jedenásť minút a obaja odpovedali iba na tri otázky novinárov. Podľa reportérov portálu Politico pôsobili viditeľne vyčerpane.
Ďalšie kolo rokovaní sa začne 17. decembra. O tom, že ani samotní účastníci neočakávajú jednoduché dosiahnutie kompromisu, svedčí podľa portálu Politico aj jeden pozoruhodný detail zo zákulisia. Viaceré delegácie si už rezervovali dodatočné noci v bruselských hoteloch, pretože počítajú s tým, že rokovania sa môžu pretiahnuť výrazne nad rámec plánovaných dvoch dní.
Zdroj: SITA.sk - Rozzúrení lídri, vyčerpaný Costa a rezervácie hotelov. Zákulisie rozpočtovej drámy v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
Mimoriadny samit Európskej únie v Bruseli prerástol do otvorenej vzbury proti spôsobu vedenia rokovaní predsedu Európskej rady Antónia Costu. Lídri siedmich členských krajín odmietli pokračovať v rokovaniach v menších skupinách a v diplomatických kruhoch sa začalo hovoriť o tom, že sprostredkovanie dohody o budúcom sedemročnom rozpočte by mal prevziať niekto iný. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na diplomatické zdroje.
Samit v kríze
Približne o 22:00 vo štvrtok večer už bolo zrejmé, že samit sa ocitol v kríze. Predstavitelia Nemecka, Holandska, Rakúska, Belgicka, Dánska, Fínska a Švédska protestovali proti spôsobu, akým Costa viedol rokovania. Podľa jedného z troch diplomatov oboznámených s priebehom diskusií boli lídri týchto krajín „rozzúrení“. Costa podľa neho riskuje, že rokovania privedie do záhuby, a do procesu by mali vstúpiť iní aktéri.
Predseda Európskej rady si nevypočul kritiku iba od krajín presadzujúcich úspornejší rozpočet. Keď sa všetci lídri pred polnocou opäť zišli v jednej miestnosti, predstavitelia Dánska, Holandska, Talianska, Maďarska a Belgicka podľa diplomatického zdroja ostro kritizovali Costovo záverečné hodnotenie rokovaní. Odmietli jeho interpretáciu diskusií a konštatovali, že nenastal žiadny pokrok.
V zákulisí sa už diskutuje o tom, kto by mohol prevziať iniciatívu. Jeden z diplomatov v tejto súvislosti spomenul nemeckého kancelára Friedricha Merza a holandského premiéra Roba Jettena. Do úvahy prichádza aj výraznejšie zapojenie Európskej komisie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa uvedeného diplomata svojím vystúpením počas samitu ukázal, že on sprostredkovateľom dohody nebude.
Záverečná tlačová konferencia
Dramatické momenty sa však netýkali iba celkovej výšky rozpočtu. Predstavitelia pobaltských krajín ostro vystúpili proti Costovmu návrhu znížiť výdavky súvisiace s obranou o 39 miliárd eur. Litovský prezident Gitanas Nauseda za zatvorenými dverami argumentoval, že jeho krajina vynakladá na obranu 5,4 percenta hrubého domáceho produktu, výrazne finančne podporuje Ukrajinu a v dôsledku vojny prichádza o 1,5 percenta HDP.
Lotyšský premiér Andris Kulbergs zase varoval, že znižovanie výdavkov na európsku obranu vysiela v súčasnej situácii nesprávny signál, a to aj smerom k Rusku ako agresorovi. Podľa neho musia európski lídri, ak chcú dosiahnuť dohodu ešte pred Vianocami, odložiť svoje národné záujmy a začať uvažovať v celoeurópskom kontexte.
O atmosfére po skončení samitu veľa napovedala aj nezvyčajne krátka záverečná tlačová konferencia Costu a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Trvala približne jedenásť minút a obaja odpovedali iba na tri otázky novinárov. Podľa reportérov portálu Politico pôsobili viditeľne vyčerpane.
Ďalšie kolo rokovaní sa začne 17. decembra. O tom, že ani samotní účastníci neočakávajú jednoduché dosiahnutie kompromisu, svedčí podľa portálu Politico aj jeden pozoruhodný detail zo zákulisia. Viaceré delegácie si už rezervovali dodatočné noci v bruselských hoteloch, pretože počítajú s tým, že rokovania sa môžu pretiahnuť výrazne nad rámec plánovaných dvoch dní.
Zdroj: SITA.sk - Rozzúrení lídri, vyčerpaný Costa a rezervácie hotelov. Zákulisie rozpočtovej drámy v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
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