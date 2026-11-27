Zúčastní sa Putin na samite G20 v Miami? Ak by chcel prísť, určite môže, povedal Trump
Ruský vládca je na medzinárodnej politickej scéne izolovaný od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Americký prezident Donald Trump vo ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Ruský vládca je na medzinárodnej politickej scéne izolovaný od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že si nie je istý, či sa ruský prezident Vladimir Putin zúčastní na nadchádzajúcom samite G20 v Miami. Trump pozval ruského vodcu na samit v septembri. Necelý mesiac pred jeho plánovaným začiatkom v polovici decembra pozvanie zostáva bez odpovede.
„Neviem, ale ak by chcel prísť, určite môže,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride v reakcii na otázku o účasti ruského prezidenta.
Trump a Putin sa naposledy stretli tento mesiac na konferencii Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Číne. Ruský vládca je na medzinárodnej politickej scéne izolovaný od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Európski spojenci Washingtonu spochybňujú jeho pozvanie na samit G20.
Spojeným štátom sa dosiaľ nepodarilo sprostredkovať dohodu o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Americký líder pritom trvá na tom, že spolupracuje s oboma stranami na zastavení bojov. Putin má 10. decembra usporiadať svoju tradičnú koncoročnú tlačovú konferenciu, počas ktorej by mohol oznámiť svoju účasť.
Na samite G20 sa očakáva účasť čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Ak sa na ňom zúčastní, pôjde o jeho štvrté stretnutie s Trumpom v tomto roku.
Zdroj: SITA.sk - Zúčastní sa Putin na samite G20 v Miami? Ak by chcel prísť, určite môže, povedal Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že si nie je istý, či sa ruský prezident Vladimir Putin zúčastní na nadchádzajúcom samite G20 v Miami. Trump pozval ruského vodcu na samit v septembri. Necelý mesiac pred jeho plánovaným začiatkom v polovici decembra pozvanie zostáva bez odpovede.
„Neviem, ale ak by chcel prísť, určite môže,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride v reakcii na otázku o účasti ruského prezidenta.
Trump a Putin sa naposledy stretli tento mesiac na konferencii Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Číne. Ruský vládca je na medzinárodnej politickej scéne izolovaný od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Európski spojenci Washingtonu spochybňujú jeho pozvanie na samit G20.
Spojeným štátom sa dosiaľ nepodarilo sprostredkovať dohodu o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Americký líder pritom trvá na tom, že spolupracuje s oboma stranami na zastavení bojov. Putin má 10. decembra usporiadať svoju tradičnú koncoročnú tlačovú konferenciu, počas ktorej by mohol oznámiť svoju účasť.
Na samite G20 sa očakáva účasť čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Ak sa na ňom zúčastní, pôjde o jeho štvrté stretnutie s Trumpom v tomto roku.
Zdroj: SITA.sk - Zúčastní sa Putin na samite G20 v Miami? Ak by chcel prísť, určite môže, povedal Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
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