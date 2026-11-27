Slovenská sporiteľňa je najhodnotnejšou značkou Slovenska. Prvenstvo získala naprieč všetkými odvetviami
Slovenská sporiteľňa je najhodnotnejšou značkou Slovenska. Vyplýva to z rebríčka ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská sporiteľňa je najhodnotnejšou značkou Slovenska.
Vyplýva to z rebríčka spoločnosti PwC, ktorá hodnotila ekonomickú hodnotu značiek naprieč odvetviami slovenskej ekonomiky. Najväčšia slovenská banka tak predstihla nielen konkurentov z finančného sektora, ale aj významné značky z oblasti technológií, priemyslu, obchodu či cestovného ruchu.
Slovenská sporiteľňa obhájila svoje postavenie spred dvanástich rokov. Keď sa v roku 2014 naposledy zostavoval podobný rebríček najhodnotnejších slovenských značiek, obsadila tiež prvé miesto.
"Hodnota značky je zaujímavá vec. Dá sa vypočítať, porovnávať a vyjadriť v peniazoch. Oveľa ťažšie sa však buduje. Preto nás toto ocenenie mimoriadne teší, najmä keď ide o prvenstvo naprieč celou slovenskou ekonomikou. Pre mňa je silná značka predovšetkým o tom, čo firma reálne robí, nielen o tom, čo o sebe hovorí. Ako sa správa ku klientom, zamestnancom a akú úlohu zohráva v spoločnosti. Našou ambíciou je byť značkou na celý život. Takou, ktorej ľudia dôverujú a ktorú majú aj radi," hovorí Michaela Bauer, generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne.
Rebríček PwC hodnotí ekonomickú hodnotu značiek, teda nie ich známosť či obľúbenosť. Vychádza z údajov spoločnosti FinStat o viac ako 700 najväčších firmách na Slovensku. Výslednú hodnotu značky stanovuje na základe priemerných tržieb spoločnosti za posledné tri roky a príslušnej licenčnej sadzby, čím sa získa odhadovaný ročný licenčný príjem značky. Tento príjem sa následne kapitalizuje s ohľadom na dlhodobý rast a rizikovosť príslušného odvetvia.
Výsledky tak poukazujú na to, že hodnota značky nie je iba otázkou marketingu či povedomia verejnosti. Je aj ekonomickým aktívom, ktoré prispieva k dlhodobému úspechu firmy.
Slovenská sporiteľňa má za sebou viac ako 200 rokov histórie. Jej ambíciou však nie je stavať iba na tradícii, ale predovšetkým vytvárať hodnotu aj pre ďalšie generácie klientov. Preto investuje do moderných technológií, digitalizácie a umelej inteligencie, ktoré majú bankovníctvo zjednodušovať a pomáhať ľuďom pri finančných rozhodnutiach. Zároveň si uvedomuje, že ani tie najpokročilejšie technológie nedokážu nahradiť ľudský prístup a dôveru, ktorú si banka musí u klientov dlhodobo budovať.
Rebríček pripravila spoločnosť PwC na základe dát spoločnosti FinStat.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská sporiteľňa je najhodnotnejšou značkou Slovenska. Prvenstvo získala naprieč všetkými odvetviami © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyplýva to z rebríčka spoločnosti PwC, ktorá hodnotila ekonomickú hodnotu značiek naprieč odvetviami slovenskej ekonomiky. Najväčšia slovenská banka tak predstihla nielen konkurentov z finančného sektora, ale aj významné značky z oblasti technológií, priemyslu, obchodu či cestovného ruchu.
Slovenská sporiteľňa obhájila svoje postavenie spred dvanástich rokov. Keď sa v roku 2014 naposledy zostavoval podobný rebríček najhodnotnejších slovenských značiek, obsadila tiež prvé miesto.
"Hodnota značky je zaujímavá vec. Dá sa vypočítať, porovnávať a vyjadriť v peniazoch. Oveľa ťažšie sa však buduje. Preto nás toto ocenenie mimoriadne teší, najmä keď ide o prvenstvo naprieč celou slovenskou ekonomikou. Pre mňa je silná značka predovšetkým o tom, čo firma reálne robí, nielen o tom, čo o sebe hovorí. Ako sa správa ku klientom, zamestnancom a akú úlohu zohráva v spoločnosti. Našou ambíciou je byť značkou na celý život. Takou, ktorej ľudia dôverujú a ktorú majú aj radi," hovorí Michaela Bauer, generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne.
Silná značka má aj ekonomickú hodnotu
Rebríček PwC hodnotí ekonomickú hodnotu značiek, teda nie ich známosť či obľúbenosť. Vychádza z údajov spoločnosti FinStat o viac ako 700 najväčších firmách na Slovensku. Výslednú hodnotu značky stanovuje na základe priemerných tržieb spoločnosti za posledné tri roky a príslušnej licenčnej sadzby, čím sa získa odhadovaný ročný licenčný príjem značky. Tento príjem sa následne kapitalizuje s ohľadom na dlhodobý rast a rizikovosť príslušného odvetvia.
Výsledky tak poukazujú na to, že hodnota značky nie je iba otázkou marketingu či povedomia verejnosti. Je aj ekonomickým aktívom, ktoré prispieva k dlhodobému úspechu firmy.
Dvesto rokov histórie, ale pohľad do budúcnosti
Slovenská sporiteľňa má za sebou viac ako 200 rokov histórie. Jej ambíciou však nie je stavať iba na tradícii, ale predovšetkým vytvárať hodnotu aj pre ďalšie generácie klientov. Preto investuje do moderných technológií, digitalizácie a umelej inteligencie, ktoré majú bankovníctvo zjednodušovať a pomáhať ľuďom pri finančných rozhodnutiach. Zároveň si uvedomuje, že ani tie najpokročilejšie technológie nedokážu nahradiť ľudský prístup a dôveru, ktorú si banka musí u klientov dlhodobo budovať.
Rebríček pripravila spoločnosť PwC na základe dát spoločnosti FinStat.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská sporiteľňa je najhodnotnejšou značkou Slovenska. Prvenstvo získala naprieč všetkými odvetviami © SITA Všetky práva vyhradené.
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