Najlepší golfisti na Slovensku v roku 2026 Vavrová a Teťák, Sabbatini vstúpil do Siene slávy – FOTO
Profesionálnou golfistkou roka 2026 sa stala Michaela Vavrová, medzi mužmi získal ocenenie Tadeáš Teťák. V amatérskych kategóriách triumfovali Zoey Sophia Pápay a Ondřej ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Profesionálnou golfistkou roka 2026 sa stala Michaela Vavrová, medzi mužmi získal ocenenie Tadeáš Teťák.
V amatérskych kategóriách triumfovali Zoey Sophia Pápay a Ondřej Chromčík. Slovenská golfová asociácia ocenila najúspešnejších hráčov a hráčky sezóny na slávnostnom podujatí v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.
Významnou novinkou bolo uvedenie Roryho Sabbatiniho do Siene slávy SKGA.
Ocenenia si rozdelili golfistky a golfisti od najmladších vekových kategórií až po seniorov. Osobitný priestor dostali aj paragolf, tímové úspechy a práca trénerov. Novinkou bolo hlasovanie členov SKGA o Profesionálnom výkone roka. Informovala o tom Slovenská gólfová asociácia (SKGA) na svojom webe.
"Máme za sebou sezónu, v ktorej nás potešili profesionáli aj amatéri na domácich ihriskách i v zahraničí. Úspechy Michaely Vavrovej, Tadeáša Teťáka a Roryho Sabbatiniho, ale aj našich mladých hráčov a reprezentačných tímov ukázali, že slovenský golf má čo ponúknuť. Oceňujeme aj ľudí, ktorí svojou prácou a nadšením prispievajú k jeho rozvoju. Za športovými výsledkami stoja tréneri, rodiny, kluby a mnohí ďalší, ktorí hráčom pomáhajú napredovať. Aj im patrí naše uznanie,“ uviedol prezident SKGA Michal Krnáč.
Michaela Vavrová a Tadeáš Teťák získali hlavné ocenenia medzi profesionálmi. V amatérskych kategóriách boli ocenení Zoey Sophia Pápay a Ondřej Chromčík. Anketa vyzdvihla výsledky slovenských hráčov v oboch častiach súťažného golfu.
"Víťazstvo na Táľoch má pre mňa výnimočné miesto. Dosiahnuť prvý profesionálny titul doma, pred ľuďmi, ktorí mi fandia, bol nezabudnuteľný zážitok. Veľmi si vážim toto ocenenie a ďakujem všetkým, ktorí ma počas sezóny podporovali,“ povedala Michaela Vavrová.
"Toto ocenenie si veľmi vážim. Každá sezóna prináša nové skúsenosti a motiváciu pracovať na sebe ďalej. Ďakujem svojmu tímu, rodine a všetkým, ktorí pri mne stoja a pomáhajú mi posúvať sa v profesionálnom golfe,“ uviedol Tadeáš Teťák.
Jedným z hlavných momentov podujatia bolo uvedenie Roryho Sabbatiniho do novej Siene slávy SKGA za výnimočný prínos pre slovenský golf. Strieborný olympijský medailista z Tokia a víťaz šiestich turnajov PGA Tour v sezóne 2026 pridal aj premiérový titul na PGA Tour Champions, keď triumfoval na Stifel Charity Classic.
"Ďakujem za uvedenie do Siene slávy slovenského golfu a za uznanie môjho prínosu pre tento šport. Je to pre mňa veľká česť. Všetkým ostatným nominovaným srdečne gratulujem. Mrzí ma, že nemôžem byť osobne s vami, prejaviť vám uznanie a prevziať si toto ocenenie. Ešte raz ďakujem,“ odkázal Sabbatini vo videopozdrave pre SKGA.
Zdroj: SITA.sk - Najlepší golfisti na Slovensku v roku 2026 Vavrová a Teťák, Sabbatini vstúpil do Siene slávy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V amatérskych kategóriách triumfovali Zoey Sophia Pápay a Ondřej Chromčík. Slovenská golfová asociácia ocenila najúspešnejších hráčov a hráčky sezóny na slávnostnom podujatí v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.
Významnou novinkou bolo uvedenie Roryho Sabbatiniho do Siene slávy SKGA.
Ocenenia si rozdelili golfistky a golfisti od najmladších vekových kategórií až po seniorov. Osobitný priestor dostali aj paragolf, tímové úspechy a práca trénerov. Novinkou bolo hlasovanie členov SKGA o Profesionálnom výkone roka. Informovala o tom Slovenská gólfová asociácia (SKGA) na svojom webe.
"Máme za sebou sezónu, v ktorej nás potešili profesionáli aj amatéri na domácich ihriskách i v zahraničí. Úspechy Michaely Vavrovej, Tadeáša Teťáka a Roryho Sabbatiniho, ale aj našich mladých hráčov a reprezentačných tímov ukázali, že slovenský golf má čo ponúknuť. Oceňujeme aj ľudí, ktorí svojou prácou a nadšením prispievajú k jeho rozvoju. Za športovými výsledkami stoja tréneri, rodiny, kluby a mnohí ďalší, ktorí hráčom pomáhajú napredovať. Aj im patrí naše uznanie,“ uviedol prezident SKGA Michal Krnáč.
Michaela Vavrová a Tadeáš Teťák získali hlavné ocenenia medzi profesionálmi. V amatérskych kategóriách boli ocenení Zoey Sophia Pápay a Ondřej Chromčík. Anketa vyzdvihla výsledky slovenských hráčov v oboch častiach súťažného golfu.
"Víťazstvo na Táľoch má pre mňa výnimočné miesto. Dosiahnuť prvý profesionálny titul doma, pred ľuďmi, ktorí mi fandia, bol nezabudnuteľný zážitok. Veľmi si vážim toto ocenenie a ďakujem všetkým, ktorí ma počas sezóny podporovali,“ povedala Michaela Vavrová.
Váži si ocenenie
"Toto ocenenie si veľmi vážim. Každá sezóna prináša nové skúsenosti a motiváciu pracovať na sebe ďalej. Ďakujem svojmu tímu, rodine a všetkým, ktorí pri mne stoja a pomáhajú mi posúvať sa v profesionálnom golfe,“ uviedol Tadeáš Teťák.
Jedným z hlavných momentov podujatia bolo uvedenie Roryho Sabbatiniho do novej Siene slávy SKGA za výnimočný prínos pre slovenský golf. Strieborný olympijský medailista z Tokia a víťaz šiestich turnajov PGA Tour v sezóne 2026 pridal aj premiérový titul na PGA Tour Champions, keď triumfoval na Stifel Charity Classic.
Sabbatini sa poďakoval
"Ďakujem za uvedenie do Siene slávy slovenského golfu a za uznanie môjho prínosu pre tento šport. Je to pre mňa veľká česť. Všetkým ostatným nominovaným srdečne gratulujem. Mrzí ma, že nemôžem byť osobne s vami, prejaviť vám uznanie a prevziať si toto ocenenie. Ešte raz ďakujem,“ odkázal Sabbatini vo videopozdrave pre SKGA.
Zdroj: SITA.sk - Najlepší golfisti na Slovensku v roku 2026 Vavrová a Teťák, Sabbatini vstúpil do Siene slávy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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