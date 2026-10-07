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 24hod.sk    Zo zahraničia

07. októbra 2026

Marco Rubio pricestoval na oficiálnu návštevu Grécka, trápi ho úpadok západnej civilizácie


Tagy: Akropola americký minister zahraničných vecí Grécky premiér Návšteva

Vrcholom návštevy má byť jeho prejav na pahorku Pnyx neďaleko Akropoly, mieste spájanom s demokraciou starovekých Atén. Americký minister zahraničných ...



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greece_us_rubio__9684 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Vrcholom návštevy má byť jeho prejav na pahorku Pnyx neďaleko Akropoly, mieste spájanom s demokraciou starovekých Atén.


Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pricestoval do Atén, kde sa v stredu stretne s premiérom Kyriakosom Mitsotákisom aj ministrom zahraničných vecí Giorgosom Gerapetritisom, aby spoločne rokovali o energetickej a regionálnej bezpečnosti.

Dôležitý ekonomický spojenec


Návšteva sa uskutočňuje v čase, keď sa Grécko snaží posilniť svoju pozíciu ako regionálny energetický uzol pre juhovýchodnú Európu potom, ako vojny na Ukrajine a na Blízkom východe odhalili zraniteľnosť energetických dodávateľských reťazcov.

Grécko je veľmi dôležitým spojencom Spojených štátov. Máme tam nielen vojenskú prítomnosť, ale aj silné hospodárske väzby,“ povedal Rubio pred návštevou.

Atény tohto roku podpísali zmluvy s americkými energetickými spoločnosťami ChevronExxonMobil týkajúce sa prieskumu ťažby uhľovodíkov vo svojich morských vodách a tiež pripravujú nákup 20 amerických stíhačiek F-35.

Kolíska demokracie


Vrcholom Rubiovej návštevy má byť prejav na pahorku Pnyx neďaleko Akropoly, mieste spájanom s demokraciou starovekých Atén.

Minister Rubio vystúpi s prejavom na mieste, ktoré je považované za kolísku západnej civilizácie. Vyzve Američanov aj Európanov, aby sa spojili pri veľkej obnove západného ducha, dedičstva siahajúceho od Atén a Ríma cez kresťanstvo až po vznik Americkej republiky,“ povedal novinárom jeho námestník Dylan Johnson.

V prejave tiež upozorní, že veľká časť našej civilizácie zabudla na základné hodnoty, a vyzve západných spojencov, aby sa spolu so Spojenými štátmi postavili proti úpadku a spoločne čelili novej ére súperenia veľmocí, dodal americký predstaviteľ.


Zdroj: SITA.sk - Marco Rubio pricestoval na oficiálnu návštevu Grécka, trápi ho úpadok západnej civilizácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akropola americký minister zahraničných vecí Grécky premiér Návšteva
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