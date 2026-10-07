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07. októbra 2026

Polícia postrelila ozbrojeného muža v blízkosti sídla švédskej kráľovskej rodiny


Tagy: Švédska kráľovská rodina Švédska polícia Útok na verejného činiteľa Útok nožom

Muž sa priblížil ku kráľovskej stráži s nožom v ruke a údajne žiadal jej príslušníkov, aby ho zastrelili. Švédska polícia v utorok večer postrelila ozbrojeného ...



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sweden_25_75 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Muž sa priblížil ku kráľovskej stráži s nožom v ruke a údajne žiadal jej príslušníkov, aby ho zastrelili.


Švédska polícia v utorok večer postrelila ozbrojeného muža pred Kráľovským palácom v centre Štokholmu po hláseniach o narušiteľovi, ktorý údajne ohrozuje stráž.

Denník Expressen informoval, že muž sa ku kráľovskej stráži priblížil s nožom v ruke a žiadal jej príslušníkov, aby ho zastrelili.

Policajti zasahujúci pri incidente na muža vystrelili. „Muž bol zasiahnutý a prevezený do nemocnice,“ povedala agentúre AFP hovorkyňa štokholmskej polície.

Jeho zranenia sú podľa nej vážne, nie však život ohrozujúce. Polícia nešpecifikovala, akú zbraň mal muž pri sebe.

Neskôr bez bližších podrobností oznámila, že začala vyšetrovania pre podozrenie z vyhrážania sa verejnému činiteľovi a zo závažného trestného činu s použitím noža.


Zdroj: SITA.sk - Polícia postrelila ozbrojeného muža v blízkosti sídla švédskej kráľovskej rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Švédska kráľovská rodina Švédska polícia Útok na verejného činiteľa Útok nožom
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