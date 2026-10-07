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07. októbra 2026
Mario Sauer strelil víťazný gól, ale dlho sa neradoval. Zakrátko zistil, že Angličania Slovákom nepomohli
Mario Sauer tvrdí, že v slovenskom vystúpení v kvalifikácii bolo viac pozitívneho ako negatívneho. Ani víťazstvo v Andorre 2:1 nestačilo slovenským futbalistom do 21 rokov na potvrdenie postupu na ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Mario Sauer tvrdí, že v slovenskom vystúpení v kvalifikácii bolo viac pozitívneho ako negatívneho.
Ani víťazstvo v Andorre 2:1 nestačilo slovenským futbalistom do 21 rokov na potvrdenie postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy.
Potrebná bola ešte minimálne remíza zo zápasu Írsko - Anglicko, ale dosiaľ dominantní Angličania prehrali v Corku 1:3.
A tak sa stalo, že zásluhou lepších vzájomných zápasov postúpili do novembrovej baráže o ME 2027 Íri na úkor Slovákov. Pritom slovenskí futbalisti mali v sumáre D-skupiny pri rovnakom počte 20 bodov o 2 góly lepšie skóre.
„Chceli sme minimálne postúpiť do baráže a až do poslednej chvíle sa biť o šampionát. Cieľ teda zostal nesplnený. Až na nezvládnutý kľúčový duel proti Írsku podalo mužstvo vo všetkých stretnutiach dobré výkony a išlo na maximum,“ ohliadol sa za celou kvalifikáciou tréner SR21 Jaroslav Kentoš, cituje ho oficiálny web futbalsfz.sk.
Slovenskí futbalisti na Pyrenejskom polostrove prerušili bezmála dvojročnú úspešnú šnúru domácich. Andorra ťahala pred očami vlastných fanúšikov za kratší koniec predtým naposledy 15. októbra 2024, keď nestačila na rovesníkov z Portugalska.
"Veľkú časť zápasu sme hrali proti defenzívnemu bloku súpera v rozostavení 5-3-2. Boli dobre organizovaní, často naše akcie prerušovali faulmi, takže sa nám ťažko dostávalo za ich chrbát. Chlapci bojovali až do konca, za čo ich musím pochváliť,“ hodnotil Kentoš.
Napriek citeľnej prevahe v šiestom najmenšom európskom štáte Slováci preklopili zápas vo víťazstvo až v nadstavenom čase zásluhou Maria Sauera, ktorý strelil oba slovenské góly.
"Keď som na konci skóroval, chalanov na lavičke som sa opýtal, aký je stav v Írsku. Ani neodpovedali, no z výrazov realizačného tímu mi to bolo jasné. Radosť okamžite opadla,“ smutne priznal M. Sauer.
"Na tomto teréne sa nehrá ľahko. Nie náhodou tu v tejto kvalifikácii nikto nevyhral. Vedeli sme, že to bude náročné. Teší ma, že sme to zvládli, aj keď víťazstvo vo finále nič nerieši. Pre chalanov, realizačný tím a všetkých naokolo som chcel obetovať sto percent,“ tisli sa kapitánovi výberu do 21 rokov slzy do očí.
Stredopoliar francúzskeho Toulouse ešte doplnil, že táto futbalová partia ešte zďaleka nekončí, hoci prvý cieľ jej nevyšiel.
"Kto chce, vždy nájde negatíva, ale pozitív bolo omnoho viac. Posledné dva zápasy sú toho príkladom, ako sme zareagovali na výsledok zo súboja proti Írsku. Verím, že pre realizačný tím a hráčov, ktorých čakajú ďalšie kvalifikačné cykly, to bude iba vzpruha,“ zakončil Mario Sauer na webe SFZ.
Zdroj: SITA.sk - Mario Sauer strelil víťazný gól, ale dlho sa neradoval. Zakrátko zistil, že Angličania Slovákom nepomohli © SITA Všetky práva vyhradené.
Ani víťazstvo v Andorre 2:1 nestačilo slovenským futbalistom do 21 rokov na potvrdenie postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy.
Potrebná bola ešte minimálne remíza zo zápasu Írsko - Anglicko, ale dosiaľ dominantní Angličania prehrali v Corku 1:3.
Cieľ nesplnený
A tak sa stalo, že zásluhou lepších vzájomných zápasov postúpili do novembrovej baráže o ME 2027 Íri na úkor Slovákov. Pritom slovenskí futbalisti mali v sumáre D-skupiny pri rovnakom počte 20 bodov o 2 góly lepšie skóre.
„Chceli sme minimálne postúpiť do baráže a až do poslednej chvíle sa biť o šampionát. Cieľ teda zostal nesplnený. Až na nezvládnutý kľúčový duel proti Írsku podalo mužstvo vo všetkých stretnutiach dobré výkony a išlo na maximum,“ ohliadol sa za celou kvalifikáciou tréner SR21 Jaroslav Kentoš, cituje ho oficiálny web futbalsfz.sk.
Slovenskí futbalisti na Pyrenejskom polostrove prerušili bezmála dvojročnú úspešnú šnúru domácich. Andorra ťahala pred očami vlastných fanúšikov za kratší koniec predtým naposledy 15. októbra 2024, keď nestačila na rovesníkov z Portugalska.
"Veľkú časť zápasu sme hrali proti defenzívnemu bloku súpera v rozostavení 5-3-2. Boli dobre organizovaní, často naše akcie prerušovali faulmi, takže sa nám ťažko dostávalo za ich chrbát. Chlapci bojovali až do konca, za čo ich musím pochváliť,“ hodnotil Kentoš.
Pochopil z výrazov tvárí
Napriek citeľnej prevahe v šiestom najmenšom európskom štáte Slováci preklopili zápas vo víťazstvo až v nadstavenom čase zásluhou Maria Sauera, ktorý strelil oba slovenské góly.
"Keď som na konci skóroval, chalanov na lavičke som sa opýtal, aký je stav v Írsku. Ani neodpovedali, no z výrazov realizačného tímu mi to bolo jasné. Radosť okamžite opadla,“ smutne priznal M. Sauer.
"Na tomto teréne sa nehrá ľahko. Nie náhodou tu v tejto kvalifikácii nikto nevyhral. Vedeli sme, že to bude náročné. Teší ma, že sme to zvládli, aj keď víťazstvo vo finále nič nerieši. Pre chalanov, realizačný tím a všetkých naokolo som chcel obetovať sto percent,“ tisli sa kapitánovi výberu do 21 rokov slzy do očí.
Kto chce, nájde negatíva
Stredopoliar francúzskeho Toulouse ešte doplnil, že táto futbalová partia ešte zďaleka nekončí, hoci prvý cieľ jej nevyšiel.
"Kto chce, vždy nájde negatíva, ale pozitív bolo omnoho viac. Posledné dva zápasy sú toho príkladom, ako sme zareagovali na výsledok zo súboja proti Írsku. Verím, že pre realizačný tím a hráčov, ktorých čakajú ďalšie kvalifikačné cykly, to bude iba vzpruha,“ zakončil Mario Sauer na webe SFZ.
Zdroj: SITA.sk - Mario Sauer strelil víťazný gól, ale dlho sa neradoval. Zakrátko zistil, že Angličania Slovákom nepomohli © SITA Všetky práva vyhradené.
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