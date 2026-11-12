McDavid bodoval už v 20 zápasoch bez prerušenia. Na jeden duel mu vychádza takmer 2,5 bodu – VIDEO
Connor McDavid stále nepozná zápas v tejto sezóne, v ktorom by nebodoval. Connor McDavid naďalej pravidelne ukrajuje z historických štatistík najprestížnejšej ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Connor McDavid stále nepozná zápas v tejto sezóne, v ktorom by nebodoval.
Connor McDavid naďalej pravidelne ukrajuje z historických štatistík najprestížnejšej hokejovej súťaže na svete. Charizmatický kapitán Edmontonu zaokrúhlil na dvadsať sériu zápasov od začiatku novej sezóny NHL, v ktorých bodoval,
Na stredajšom víťazstve Edmontonu nad Philadelphiou 3:2 po predĺžení sa hráč pod skratkou "McD 97" podieľal jednou asistenciou pri presilovkovom góle Zacha Hymana.
McDavid nazbieral v úvodných 20 zápasoch sezóny 49 bodov za 11 gólov a 38 asistencií, čo dáva šialený priemer 2,45 bodu na zápas.
Stal sa len štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý získal aspoň bod v každom z prvých 20 zápasov sezóny. Zaradil sa k Wayneovi Gretzkému (dokázal to trikrát, vrátane rekordnej série 51 zápasov na začiatku sezóny 1983/84), Matsovi Sundinovi (30 zápasov v sezóne 1992/93) a Danymu Heatleymu (22 zápasov v sezóne 2005/06).
O víťazstve Edmontonu rozhodol Evan Bouchard 47 sekúnd po začiatku predĺženia. Prevzal prihrávku od Leona Draisaitla naprieč bránkoviskom a poslal puk k bližšej žŕdke, odtiaľ sa odrazil do bránky.
"Treba uznať kvality Ricka Tocchetta, hlavného trénera Flyers. Jeho tím hral tvrdo a rýchlo. Hyman bol naša hviezda. Dobrú prácu odviedla aj formácia (Jasona Dickinsona), ale celkovo nám toho chýbalo viac. Nemôžem povedať, že by všetci hráči fungovali tak, ako mali. Dobré tímy sa však vyznačujú tým, že vedia nájsť cestu k víťazstvu," uviedol tréner Edmontonu Mike Babcock na webe NHL.
Zdroj: SITA.sk - McDavid bodoval už v 20 zápasoch bez prerušenia. Na jeden duel mu vychádza takmer 2,5 bodu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Connor McDavid naďalej pravidelne ukrajuje z historických štatistík najprestížnejšej hokejovej súťaže na svete. Charizmatický kapitán Edmontonu zaokrúhlil na dvadsať sériu zápasov od začiatku novej sezóny NHL, v ktorých bodoval,
49 bodov v 20 zápasoch
Na stredajšom víťazstve Edmontonu nad Philadelphiou 3:2 po predĺžení sa hráč pod skratkou "McD 97" podieľal jednou asistenciou pri presilovkovom góle Zacha Hymana.
McDavid nazbieral v úvodných 20 zápasoch sezóny 49 bodov za 11 gólov a 38 asistencií, čo dáva šialený priemer 2,45 bodu na zápas.
Iba Gretzky, Sundin a Heatley...
Stal sa len štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý získal aspoň bod v každom z prvých 20 zápasov sezóny. Zaradil sa k Wayneovi Gretzkému (dokázal to trikrát, vrátane rekordnej série 51 zápasov na začiatku sezóny 1983/84), Matsovi Sundinovi (30 zápasov v sezóne 1992/93) a Danymu Heatleymu (22 zápasov v sezóne 2005/06).
Dobré tímy nájdu cestu
O víťazstve Edmontonu rozhodol Evan Bouchard 47 sekúnd po začiatku predĺženia. Prevzal prihrávku od Leona Draisaitla naprieč bránkoviskom a poslal puk k bližšej žŕdke, odtiaľ sa odrazil do bránky.
"Treba uznať kvality Ricka Tocchetta, hlavného trénera Flyers. Jeho tím hral tvrdo a rýchlo. Hyman bol naša hviezda. Dobrú prácu odviedla aj formácia (Jasona Dickinsona), ale celkovo nám toho chýbalo viac. Nemôžem povedať, že by všetci hráči fungovali tak, ako mali. Dobré tímy sa však vyznačujú tým, že vedia nájsť cestu k víťazstvu," uviedol tréner Edmontonu Mike Babcock na webe NHL.
Zdroj: SITA.sk - McDavid bodoval už v 20 zápasoch bez prerušenia. Na jeden duel mu vychádza takmer 2,5 bodu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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