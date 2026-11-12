Nemecká SPD podržala kancelára v spore o pomoc Ukrajine, odmieta reči Roberta Fica o vydieraní
Sociálni demokrati žiadajú spravodlivé rozdelenie nákladov medzi všetky štáty EÚ, proti Merzovmu tlaku sa stavajú štyri krajiny.
12.11.2026 (SITA.sk) - Sociálni demokrati žiadajú spravodlivé rozdelenie nákladov medzi všetky štáty EÚ, proti Merzovmu tlaku sa stavajú štyri krajiny.
„Podporu Ukrajiny musí niesť celá Európa, a to aj finančne,“ vyhlásil zahraničnopolitický hovorca poslaneckého klubu SPD Adis Ahmetovič. Podľa neho musí každá členská krajina prispievať primerane svojej hospodárskej sile.
Spojenie pomoci Ukrajine s rokovaniami o európskom rozpočte preto považuje za oprávnené. Európska solidarita podľa Ahmetoviča nie je jednosmerná ulica.
Proti Merzovým požiadavkám vystupujú štyri krajiny. Okrem Slovenska, zastúpeného premiérom Robertom Ficom, sú to Česko na čele s Andrejom Babišom, Maďarsko vedené Péterom Magyarom a Bulharsko s premiérom Rumenom Radevom.
Merz v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi požaduje finančné zapojenie všetkých 27 členských štátov. V budúcom roku má Ukrajine chýbať približne 70 miliárd eur, pričom EÚ by mala zabezpečiť 45 miliárd.
Kancelár zároveň naznačil, že bez dohody môže zablokovať rokovania o ďalších finančných otázkach vrátane rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034. „Nevnímam to ako vydieranie, skôr ako dôrazné vyjadrenie názoru,“ uviedol hovorca SPD Markus Töns. Fico označil Merzov postup za vydieranie a zdôraznil, že Slovensko má pri rozhodovaní rovnaké právo veta ako Nemecko.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká SPD podržala kancelára v spore o pomoc Ukrajine, odmieta reči Roberta Fica o vydieraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) podporila kancelára Friedricha Merza v spore o financovanie Ukrajiny a odmietla obvinenia slovenského premiéra Roberta Fica, že Berlín vydiera ostatné členské štáty Európskej únie (EÚ). Informoval o tom web Presse Augsburg.
Rokovanie o rozpočte
„Podporu Ukrajiny musí niesť celá Európa, a to aj finančne,“ vyhlásil zahraničnopolitický hovorca poslaneckého klubu SPD Adis Ahmetovič. Podľa neho musí každá členská krajina prispievať primerane svojej hospodárskej sile.
Spojenie pomoci Ukrajine s rokovaniami o európskom rozpočte preto považuje za oprávnené. Európska solidarita podľa Ahmetoviča nie je jednosmerná ulica.
Proti Merzovým požiadavkám vystupujú štyri krajiny. Okrem Slovenska, zastúpeného premiérom Robertom Ficom, sú to Česko na čele s Andrejom Babišom, Maďarsko vedené Péterom Magyarom a Bulharsko s premiérom Rumenom Radevom.
Fico to označil za vydieranie
Merz v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi požaduje finančné zapojenie všetkých 27 členských štátov. V budúcom roku má Ukrajine chýbať približne 70 miliárd eur, pričom EÚ by mala zabezpečiť 45 miliárd.
Kancelár zároveň naznačil, že bez dohody môže zablokovať rokovania o ďalších finančných otázkach vrátane rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034. „Nevnímam to ako vydieranie, skôr ako dôrazné vyjadrenie názoru,“ uviedol hovorca SPD Markus Töns. Fico označil Merzov postup za vydieranie a zdôraznil, že Slovensko má pri rozhodovaní rovnaké právo veta ako Nemecko.
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Zdroj: SITA.sk - Nemecká SPD podržala kancelára v spore o pomoc Ukrajine, odmieta reči Roberta Fica o vydieraní © SITA Všetky práva vyhradené.
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