Štvrtok 12. novembra 2026, meniny má Svätopluk

Bratislava 9 °C

Štvrtok 12. 11. 2026 Meniny má Svätopluk

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Ministerstvo kultúry zrušilo pôvodnú sekciu umenia. Nahradili ju štyri samostatné útvary

Príslušné odborné útvary naďalej zabezpečujú odbornú činnosť spolu s ich odbornými zamestnancami. Pôvodná Sekcia umenia, kreativity, médií a autorského práva na

Zdieľať

66b4cc995de5c047263090 676x451
12.11.2026 (SITA.sk) - Príslušné odborné útvary naďalej zabezpečujú odbornú činnosť spolu s ich odbornými zamestnancami.

Pôvodná Sekcia umenia, kreativity, médií a autorského práva na Ministerstve kultúry (MK) SR sa rozdelila na samostatné organizačné útvary. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Spresnila, že sekcia sa rozdelila na odbor mediálneho práva a audiovízie, oddelenie autorského práva, cirkevný odbor a odbor umenia, kreativity a umeleckých inštitúcií, pričom každý z nich má jasne určené kompetencie a vecné agendy.

„Všetky úlohy ministerstva v týchto oblastiach zostávajú zachované a ich plnenie touto zmenou nebolo nijako ohrozené,” zdôraznila Demková. Doplnila, že príslušné odborné útvary naďalej zabezpečujú odbornú činnosť spolu s ich odbornými zamestnancami. „Nezrušili sme teda žiadnu z kľúčových agend Ministerstva kultúry SR, upravili sme len spôsob ich organizačného zabezpečenia,” uzavrela Demková.

O rušení sekcie k 1. novembru rozhodnutím ministerky kultúry písala na sociálnej sieti ešte pred niekoľkými dňami bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko). „Vymazala tak kľúčový pilier rezortu, ktorý fungoval vyše 30 rokov,” uviedla vtedy. Tvrdila tiež, že po novom by mal mať umelecké inštitúcie na starosti „Machalov náhradník a najvyšší úradník MK SR”, teda súčasný generálny tajomník služobného úradu ministerstva Ivan Gašpar. Ten nahradil Lukáša Machalu po tom, ako vládny kabinet odvolal Machalu z funkcie na rokovaní 9. septembra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry zrušilo pôvodnú sekciu umenia. Nahradili ju štyri samostatné útvary © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež