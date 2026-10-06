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06. októbra 2026

Medzi Bielym domom a Fox News sa dvere nezatvárajú, bývalá Trumpova hovorkyňa mieri pred kamery


Tagy: Americký prezident Biely dom Fox News Hovorkyňa Bieleho domu Televízia CNN

Karoline Leavittová začne od novembra komentovať politiku pre Fox News, podobnou cestou sa už vydala Kayleigh McEnanyová. Bývalá hovorkyňa



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trump_79152 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Karoline Leavittová začne od novembra komentovať politiku pre Fox News, podobnou cestou sa už vydala Kayleigh McEnanyová.


Bývalá hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová začne od 1. novembra pracovať pre Fox News ako politická komentátorka, informovala CNN.


Televízia jej dokonca vybuduje štúdio v dome v New Hampshire, kam sa s manželom a dvoma deťmi presťahovala po augustovom odchode z Washingtonu.

„Prinesiem rovnakú energiu a otvorenosť, ktoré charakterizovali moje pôsobenie v Bielom dome,“ uviedla Leavittová.

Obojsmerná premávka


Cesta medzi Trumpovým tímom a Fox News pritom funguje oboma smermi. Jeho bývalá hovorkyňa Kayleigh McEnanyová po skončení prvého Trumpovho obdobia zamierila do Fox News, kde dnes moderuje programy Outnumbered a Saturday in America.

Naopak Pete Hegseth bol pred vstupom do Trumpovej vlády spolumoderátorom Fox & Friends Weekend a dnes vedie rezort obrany.

Prokurátorka z Fox News


Minister dopravy Sean Duffy pred návratom do politiky moderoval Fox Business a bývalá dlhoročná tvár Fox News Jeanine Pirrová je dnes federálnou prokurátorkou vo Washingtone.

Leavittová však z Trumpovho politického okruhu úplne neodišla – pracuje aj pre politický výbor MAGA Inc. a na republikánskych podujatiach zostáva aktívna.


Zdroj: SITA.sk - Medzi Bielym domom a Fox News sa dvere nezatvárajú, bývalá Trumpova hovorkyňa mieri pred kamery © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Biely dom Fox News Hovorkyňa Bieleho domu Televízia CNN
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