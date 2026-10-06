|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 6.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Natália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. októbra 2026
Medzi Bielym domom a Fox News sa dvere nezatvárajú, bývalá Trumpova hovorkyňa mieri pred kamery
Karoline Leavittová začne od novembra komentovať politiku pre Fox News, podobnou cestou sa už vydala Kayleigh McEnanyová. Bývalá hovorkyňa
Zdieľať
6.10.2026 (SITA.sk) - Karoline Leavittová začne od novembra komentovať politiku pre Fox News, podobnou cestou sa už vydala Kayleigh McEnanyová.
Televízia jej dokonca vybuduje štúdio v dome v New Hampshire, kam sa s manželom a dvoma deťmi presťahovala po augustovom odchode z Washingtonu.
„Prinesiem rovnakú energiu a otvorenosť, ktoré charakterizovali moje pôsobenie v Bielom dome,“ uviedla Leavittová.
Cesta medzi Trumpovým tímom a Fox News pritom funguje oboma smermi. Jeho bývalá hovorkyňa Kayleigh McEnanyová po skončení prvého Trumpovho obdobia zamierila do Fox News, kde dnes moderuje programy Outnumbered a Saturday in America.
Naopak Pete Hegseth bol pred vstupom do Trumpovej vlády spolumoderátorom Fox & Friends Weekend a dnes vedie rezort obrany.
Minister dopravy Sean Duffy pred návratom do politiky moderoval Fox Business a bývalá dlhoročná tvár Fox News Jeanine Pirrová je dnes federálnou prokurátorkou vo Washingtone.
Leavittová však z Trumpovho politického okruhu úplne neodišla – pracuje aj pre politický výbor MAGA Inc. a na republikánskych podujatiach zostáva aktívna.
Zdroj: SITA.sk - Medzi Bielym domom a Fox News sa dvere nezatvárajú, bývalá Trumpova hovorkyňa mieri pred kamery © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová začne od 1. novembra pracovať pre Fox News ako politická komentátorka, informovala CNN.
Televízia jej dokonca vybuduje štúdio v dome v New Hampshire, kam sa s manželom a dvoma deťmi presťahovala po augustovom odchode z Washingtonu.
„Prinesiem rovnakú energiu a otvorenosť, ktoré charakterizovali moje pôsobenie v Bielom dome,“ uviedla Leavittová.
Obojsmerná premávka
Cesta medzi Trumpovým tímom a Fox News pritom funguje oboma smermi. Jeho bývalá hovorkyňa Kayleigh McEnanyová po skončení prvého Trumpovho obdobia zamierila do Fox News, kde dnes moderuje programy Outnumbered a Saturday in America.
Naopak Pete Hegseth bol pred vstupom do Trumpovej vlády spolumoderátorom Fox & Friends Weekend a dnes vedie rezort obrany.
Prokurátorka z Fox News
Minister dopravy Sean Duffy pred návratom do politiky moderoval Fox Business a bývalá dlhoročná tvár Fox News Jeanine Pirrová je dnes federálnou prokurátorkou vo Washingtone.
Leavittová však z Trumpovho politického okruhu úplne neodišla – pracuje aj pre politický výbor MAGA Inc. a na republikánskych podujatiach zostáva aktívna.
Zdroj: SITA.sk - Medzi Bielym domom a Fox News sa dvere nezatvárajú, bývalá Trumpova hovorkyňa mieri pred kamery © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V ukrajinskom meste Koveľ otvorili Centrum zelenej ekonomiky, ktoré vzniklo aj s podporou Slovenska
V ukrajinskom meste Koveľ otvorili Centrum zelenej ekonomiky, ktoré vzniklo aj s podporou Slovenska
<< predchádzajúci článok
Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky
Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky