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06. októbra 2026

Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky


Tagy: Konflikt USA - Irán Nepriame mierové rokovania Vojna na Blízkom východe

Iránsky prezident v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“. Katar v utorok uviedol, že Washington a Teherán naďalej vedú rokovania o ...



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iran_strait_of_hormuz_52_29 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Iránsky prezident v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“.


Katar v utorok uviedol, že Washington a Teherán naďalej vedú rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe, hoci ani sedem mesiacov od americko-izraelského útoku na Irán sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadny zásadný posun.

Nepriame rokovania zohľadňujú „obavy jednotlivých strán“, povedal predstaviteľ katarského ministerstva zahraničných vecí Ibráhím al-Hášimí na pravidelnom brífingu pre médiá  „Môžem potvrdiť, že rozhovory pokračujú a prostredníctvom Kataru a jeho regionálnych partnerov pokračuje aj výmena odkazov medzi jednotlivými stranami,“ povedal novinárom.

Podľa neho rozsah konfliktu a cena, ktorú zaň platí celý svet, vyžadujú maximálne úsilie o jeho okamžité ukončenie prostredníctvom „schodného riešenia dohodnutého pri rokovacom stole“.

Napriek prímeriu uzavretému v apríli, memorandu o porozumení podpísanému v júni a rokovaniam počas Valného zhromaždenia OSN minulý mesiac zostávajú Washington a Teherán v spore najmä o otázku strategického Hormuzského prielivu.

Iránsky prezident Masúd Pezeškján v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“ a vedú iba k ďalším útokom.

Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konflikt USA - Irán Nepriame mierové rokovania Vojna na Blízkom východe
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