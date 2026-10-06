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06. októbra 2026
Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky
Iránsky prezident v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“. Katar v utorok uviedol, že Washington a Teherán naďalej vedú rokovania o ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Iránsky prezident v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“.
Katar v utorok uviedol, že Washington a Teherán naďalej vedú rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe, hoci ani sedem mesiacov od americko-izraelského útoku na Irán sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadny zásadný posun.
Nepriame rokovania zohľadňujú „obavy jednotlivých strán“, povedal predstaviteľ katarského ministerstva zahraničných vecí Ibráhím al-Hášimí na pravidelnom brífingu pre médiá „Môžem potvrdiť, že rozhovory pokračujú a prostredníctvom Kataru a jeho regionálnych partnerov pokračuje aj výmena odkazov medzi jednotlivými stranami,“ povedal novinárom.
Podľa neho rozsah konfliktu a cena, ktorú zaň platí celý svet, vyžadujú maximálne úsilie o jeho okamžité ukončenie prostredníctvom „schodného riešenia dohodnutého pri rokovacom stole“.
Napriek prímeriu uzavretému v apríli, memorandu o porozumení podpísanému v júni a rokovaniam počas Valného zhromaždenia OSN minulý mesiac zostávajú Washington a Teherán v spore najmä o otázku strategického Hormuzského prielivu.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“ a vedú iba k ďalším útokom.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.
Katar v utorok uviedol, že Washington a Teherán naďalej vedú rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe, hoci ani sedem mesiacov od americko-izraelského útoku na Irán sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadny zásadný posun.
Nepriame rokovania zohľadňujú „obavy jednotlivých strán“, povedal predstaviteľ katarského ministerstva zahraničných vecí Ibráhím al-Hášimí na pravidelnom brífingu pre médiá „Môžem potvrdiť, že rozhovory pokračujú a prostredníctvom Kataru a jeho regionálnych partnerov pokračuje aj výmena odkazov medzi jednotlivými stranami,“ povedal novinárom.
Podľa neho rozsah konfliktu a cena, ktorú zaň platí celý svet, vyžadujú maximálne úsilie o jeho okamžité ukončenie prostredníctvom „schodného riešenia dohodnutého pri rokovacom stole“.
Napriek prímeriu uzavretému v apríli, memorandu o porozumení podpísanému v júni a rokovaniam počas Valného zhromaždenia OSN minulý mesiac zostávajú Washington a Teherán v spore najmä o otázku strategického Hormuzského prielivu.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v pondelok podľa štátnych médií vyhlásil, že rozhovory so Spojenými štátmi „nemajú význam“ a vedú iba k ďalším útokom.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rokovania medzi Iránom a USA podľa Kataru stále prebiehajú, aj keď nevidno žiadne výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.
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