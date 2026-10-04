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04. októbra 2026
Slovenské zbrane a technológie zamieria do Lotyšska. Súčasťou modernizácie je aj húfnica Morana
Slovenské firmy sa zapoja do modernizácie lotyšskej armády. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Slovenské firmy sa zapoja do modernizácie lotyšskej armády.
Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyššskej armády. Ide o projekt v hodnote stoviek miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov vrátane 155 mm zbraňového systému, nadstavieb a ďalších komponentov či systému riadenia paľby pre húfnicu Morana.
Ako priblížila skupina CSG, kľúčovou súčasťou projektu je práve samohybná húfnica Morana, ktorá je spoločným produktom českého a slovenského obranného priemyslu. Húfnicu vyvinula spoločnosť Excalibur Army zo skupiny CSG v spolupráci so slovenskými spoločnosťami vrátane spoločnosti ZŤS Špeciál. Tá vyrába 155 mm zbraňový systém húfnice.
„Slovenský obranný priemysel sa má podľa aktuálnych projektových podkladov podieľať na dodávke 155 mm zbraňového systému, výrobe nadstavieb a ďalších komponentov a na zabezpečení systému riadenia paľby. Ide o technologicky kľúčové časti dodávaného systému a slovenské zapojenie tak predstavuje významnú súčasť priemyselného reťazca projektu,“ vysvetľuje CSG.
Ako spoločnosť priblížila, Morana je moderný delostrelecký systém štandardného kalibru NATO na podvozku Tatra Force 8x8. Lotyšsko sa už rozhodlo pre jej obstaranie. Pri výbere lotyšská vláda zohľadňovala najmä operačné spôsobilosti, náklady, dodacie lehoty či možnosti zapojenia miestneho obranného priemyslu.
Okrem húfnic projekt počíta aj s dodávkou raketometných systémov. „Využitie spoločnej platformy Tatra prinesie lotyšským ozbrojeným silám významné výhody v oblasti logistiky, údržby, výcviku a dlhodobej podpory počas celého životného cyklu,“ doplnila skupina CSG.
Významným prvom projektu je podľa spoločnosti práve rozsiahla spolupráca Česka, Slovenska a Lotyšska a postupná lokalizácia výroby v Lotyšsku. CSG vysvetľuje, že časť techniky sa vyrobí v Česku a na Slovensku, pričom pri ďalšej časti projektu sa ráta s výrobou a kompletizáciou v Lotyšsku s českou a slovenskou podporou.
Nejde tak len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. „Cieľom je vytvoriť priamo v Lotyšsku kapacity potrebné na dlhodobú prevádzku, údržbu a servis dodávaných systémov,“ doplnila spoločnosť.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vníma projekt ako konkrétny príklad toho, ako môže spolupráca obranného priemyslu európskych krajín prinášať moderné spôsobilosti ozbrojeným silám a súčasne posilniť európsku obrannú priemyselnú základňu.
„Slovenský obranný priemysel bude v projekte zohrávať významnú úlohu a podieľať sa na dodávkach technologicky kľúčových komponentov jednotlivých systémov. Teší ma, že rámec vytvorený Slovenskom môže uľahčiť širšiu spoluprácu s našimi partnermi a prispieť k posilňovaniu obranných spôsobilostí Európy,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské zbrane a technológie zamieria do Lotyšska. Súčasťou modernizácie je aj húfnica Morana © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyššskej armády. Ide o projekt v hodnote stoviek miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov vrátane 155 mm zbraňového systému, nadstavieb a ďalších komponentov či systému riadenia paľby pre húfnicu Morana.
Slovenské firmy sa zapoja do modernizácie lotyšskej armády
Ako priblížila skupina CSG, kľúčovou súčasťou projektu je práve samohybná húfnica Morana, ktorá je spoločným produktom českého a slovenského obranného priemyslu. Húfnicu vyvinula spoločnosť Excalibur Army zo skupiny CSG v spolupráci so slovenskými spoločnosťami vrátane spoločnosti ZŤS Špeciál. Tá vyrába 155 mm zbraňový systém húfnice.
„Slovenský obranný priemysel sa má podľa aktuálnych projektových podkladov podieľať na dodávke 155 mm zbraňového systému, výrobe nadstavieb a ďalších komponentov a na zabezpečení systému riadenia paľby. Ide o technologicky kľúčové časti dodávaného systému a slovenské zapojenie tak predstavuje významnú súčasť priemyselného reťazca projektu,“ vysvetľuje CSG.
Ako spoločnosť priblížila, Morana je moderný delostrelecký systém štandardného kalibru NATO na podvozku Tatra Force 8x8. Lotyšsko sa už rozhodlo pre jej obstaranie. Pri výbere lotyšská vláda zohľadňovala najmä operačné spôsobilosti, náklady, dodacie lehoty či možnosti zapojenia miestneho obranného priemyslu.
Projekt zahŕňa aj raketometné systémy a výrobu v Lotyšsku
Okrem húfnic projekt počíta aj s dodávkou raketometných systémov. „Využitie spoločnej platformy Tatra prinesie lotyšským ozbrojeným silám významné výhody v oblasti logistiky, údržby, výcviku a dlhodobej podpory počas celého životného cyklu,“ doplnila skupina CSG.
Významným prvom projektu je podľa spoločnosti práve rozsiahla spolupráca Česka, Slovenska a Lotyšska a postupná lokalizácia výroby v Lotyšsku. CSG vysvetľuje, že časť techniky sa vyrobí v Česku a na Slovensku, pričom pri ďalšej časti projektu sa ráta s výrobou a kompletizáciou v Lotyšsku s českou a slovenskou podporou.
Nejde tak len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. „Cieľom je vytvoriť priamo v Lotyšsku kapacity potrebné na dlhodobú prevádzku, údržbu a servis dodávaných systémov,“ doplnila spoločnosť.
Kaliňák hovorí o posilnení európskej obrannej spolupráce
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vníma projekt ako konkrétny príklad toho, ako môže spolupráca obranného priemyslu európskych krajín prinášať moderné spôsobilosti ozbrojeným silám a súčasne posilniť európsku obrannú priemyselnú základňu.
„Slovenský obranný priemysel bude v projekte zohrávať významnú úlohu a podieľať sa na dodávkach technologicky kľúčových komponentov jednotlivých systémov. Teší ma, že rámec vytvorený Slovenskom môže uľahčiť širšiu spoluprácu s našimi partnermi a prispieť k posilňovaniu obranných spôsobilostí Európy,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské zbrane a technológie zamieria do Lotyšska. Súčasťou modernizácie je aj húfnica Morana © SITA Všetky práva vyhradené.
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