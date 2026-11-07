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Miloš Karol získal deblový titul na challengeri v Bratislave

Miloš Karol a Andrew Paulson získali titul vo štvorhre na challengeri v Bratislave. Slovenský tenis sa predsa len dočkal víťazstva na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak ...

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7.11.2026 (SITA.sk) - Miloš Karol a Andrew Paulson získali titul vo štvorhre na challengeri v Bratislave.

Slovenský tenis sa predsa len dočkal víťazstva na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.

Zatiaľ čo vo dvojhre sa všetci štyria Slováci porúčali už v 1. kole hlavnej súťaži, vo štvorhre slovenský tenista Miloš Karol dokráčal až do finále a v ňom bol úspešný.

Slovensko-český tandem Miloš Karol a Andrew Paulson vo finále zdolal holandsko-americké duo Jean-Julien Rojer, Theodore Winegar 7:6 (3), 6:3.

Karol a Paulson spoločne získali piaty deblový titul, prvý na tvrdom povrchu. Karol má na konte už deväť titulov na challengerovej úrovni ATP.

Na turnaji v Bratislave neskorší víťazi neprišli ani o jeden set. Zároveň si rozdelili odmenu 7200 eur a do svetového rebríčka ATP si obaja zapísali po 100 bodov. V online rebríčku sa 23-ročný Karol po turnaji v Bratislave posunie o 15 priečok na 112. miesto. Jeho kariérne maximum sa datuje k júnu tohto roku a je ním 108. pozícia.


Zdroj: SITA.sk - Miloš Karol získal deblový titul na challengeri v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

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