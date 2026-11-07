Jány sa stal majstrom sveta v disciplíne malokalibrovka 60 rán v ľahu
Patrik Jány vybojoval prvú medailu pre Slovensko na MS v streľbe v katarskej Dauhe. Fantastická správa zo športovej streľby pre Slovensko! Patrik Jány sa stal v katarskej Dauhe majstrom ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Patrik Jány vybojoval prvú medailu pre Slovensko na MS v streľbe v katarskej Dauhe.
Fantastická správa zo športovej streľby pre Slovensko! Patrik Jány sa stal v katarskej Dauhe majstrom sveta.
V disciplíne malokalibrovka 60 rán v ľahu predviedol na katarskej strelnici skvelý výkon - 628.3!
Striebro si vybojoval Maďar István Márton Péni s nástrelom 627,9 a bronz si vystrieľal Číňan Čang Čchang-chung (627,8). Ďalší slovenský reprezentant Ondrej Holko obsadil 46. miesto a Štefan Šulek skončil v konkurencii 60 strelcov na 55. priečke.
Dvadsaťdeväťročný Jány v Dauhe nadviazal na svoje šieste zo vzduchovej pušky 10 m, kde vybojoval pre Slovensko miestenku na OH 2028 do Los Angeles. Rodák z Banskej Štiavnice Jány už mal predtým jeden titul majstra sveta. Vystrieľal si ho vo vzduchovej pušky v maďarskom Györi v roku 2024.
Slovensko sa vďaka Jánymu zaradilo k 12 krajinám, ktoré na MS v Dauhe už získali zlato. Na čele medailovej bilancie je Čína s 11 zlatými medailami.
Zdroj: SITA.sk - Jány sa stal majstrom sveta v disciplíne malokalibrovka 60 rán v ľahu © SITA Všetky práva vyhradené.
Fantastická správa zo športovej streľby pre Slovensko! Patrik Jány sa stal v katarskej Dauhe majstrom sveta.
V disciplíne malokalibrovka 60 rán v ľahu predviedol na katarskej strelnici skvelý výkon - 628.3!
Striebro si vybojoval Maďar István Márton Péni s nástrelom 627,9 a bronz si vystrieľal Číňan Čang Čchang-chung (627,8). Ďalší slovenský reprezentant Ondrej Holko obsadil 46. miesto a Štefan Šulek skončil v konkurencii 60 strelcov na 55. priečke.
Dvadsaťdeväťročný Jány v Dauhe nadviazal na svoje šieste zo vzduchovej pušky 10 m, kde vybojoval pre Slovensko miestenku na OH 2028 do Los Angeles. Rodák z Banskej Štiavnice Jány už mal predtým jeden titul majstra sveta. Vystrieľal si ho vo vzduchovej pušky v maďarskom Györi v roku 2024.
Slovensko sa vďaka Jánymu zaradilo k 12 krajinám, ktoré na MS v Dauhe už získali zlato. Na čele medailovej bilancie je Čína s 11 zlatými medailami.
Zdroj: SITA.sk - Jány sa stal majstrom sveta v disciplíne malokalibrovka 60 rán v ľahu © SITA Všetky práva vyhradené.
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