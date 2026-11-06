Británia by sa mohla vrátiť do EÚ aj bez prijatia eura, musela by však splniť „nevyjednateľnú“ podmienku
Bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier pripúšťa výnimku zo spoločnej meny. Brusel by podľa ďalších zdrojov mohol byť ústretový aj v otázke Schengenu. Veľká Británia by sa v ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier pripúšťa výnimku zo spoločnej meny. Brusel by podľa ďalších zdrojov mohol byť ústretový aj v otázke Schengenu.
Veľká Británia by sa v prípade rozhodnutia opätovne vstúpiť do Európskej únie nemusela nevyhnutne zaviazať k prijatiu eura. V rozhovore pre televíziu Sky News to uviedol bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Zdôraznil však, že návrat na jednotný európsky trh by bol možný iba za predpokladu rešpektovania všetkých štyroch základných slobôd vrátane voľného pohybu osôb. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď britský premiér Andy Burnham otvára diskusiu o možnom návrate krajiny do Únie.
„Je úplne možné začať takéto rokovanie bez akejkoľvek povinnosti zúčastniť sa na eure,“ povedal Barnier. Hoci nové členské štáty EÚ majú podľa platných pravidiel povinnosť prijať spoločnú menu po splnení príslušných podmienok, podľa bývalého vyjednávača by sa s Londýnom dalo rokovať o osobitnom usporiadaní. „Bolo by možné vyrokovať nový vzťah bez tejto povinnosti,“ dodal.
V otázke jednotného trhu však Barnier akékoľvek výnimky odmieta. „Čo však je a zostáva nevyjednateľné, je podmienka vstupu na jednotný trh. Nie je možné žiadne rokovanie. Žiadne možné rokovanie o akomkoľvek vyberaní si len toho, čo vyhovuje, alebo o jednotnom trhu à la carte,“ vyhlásil. Pripomenul, že voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu tvorí nedeliteľný celok. „Pokiaľ ide o voľný pohyb, môžem len zopakovať, že štyri slobody sú navzájom prepojené a nemožno o nich vyjednávať,“ zdôraznil.
Možnosť pružnejšieho prístupu Bruselu naznačili aj dvaja predstavitelia EÚ, ktorých citoval portál Politico. Podľa nich by Británia pri prípadnom návrate nemusela automaticky vstúpiť ani do eurozóny, ani do schengenského priestoru bez vnútorných hraničných kontrol. Londýn mal pred brexitom z oboch režimov výnimky. Zdroje však upozornili, že Únia zatiaľ nemá oficiálnu pozíciu k prípadnej britskej žiadosti o členstvo, keďže takáto žiadosť nebola podaná.
Britský premiér Andy Burnham v ostatnom období opakovane vyhlásil, že brexit nepriniesol očakávané výsledky. Nevylúčil preto, že návrat do EÚ by sa mohol stať súčasťou volebného programu Labouristickej strany. Podľa prieskumu spoločnosti YouGov podporuje zvrátenie brexitu 55 percent Britov, zatiaľ čo 34 percent si želá zotrvanie mimo Únie. Ak by však návrat znamenal povinné prijatie eura a vstup do Schengenu, podpora by klesla na 35 percent a proti by bolo 43 percent respondentov.
Burnham sa má 20. novembra stretnúť v Bruseli s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú týkať zlepšenia obchodovania s potravinami, nových vízových možností pre mladých ľudí a prepojenia systémov obchodovania s emisiami. Premiér chce zároveň predstaviť širšie možnosti budúcich vzťahov s EÚ, od členstva na jednotnom trhu alebo v colnej únii až po úplný návrat. Prípadné rozhodnutie však podľa neho musí vychádzať z vôle britských voličov a nemá padnúť pred ďalšími parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr v júli 2029.
Zdroj: SITA.sk - Británia by sa mohla vrátiť do EÚ aj bez prijatia eura, musela by však splniť „nevyjednateľnú“ podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľká Británia by sa v prípade rozhodnutia opätovne vstúpiť do Európskej únie nemusela nevyhnutne zaviazať k prijatiu eura. V rozhovore pre televíziu Sky News to uviedol bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Zdôraznil však, že návrat na jednotný európsky trh by bol možný iba za predpokladu rešpektovania všetkých štyroch základných slobôd vrátane voľného pohybu osôb. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď britský premiér Andy Burnham otvára diskusiu o možnom návrate krajiny do Únie.
„Je úplne možné začať takéto rokovanie bez akejkoľvek povinnosti zúčastniť sa na eure,“ povedal Barnier. Hoci nové členské štáty EÚ majú podľa platných pravidiel povinnosť prijať spoločnú menu po splnení príslušných podmienok, podľa bývalého vyjednávača by sa s Londýnom dalo rokovať o osobitnom usporiadaní. „Bolo by možné vyrokovať nový vzťah bez tejto povinnosti,“ dodal.
Nedeliteľný celok
V otázke jednotného trhu však Barnier akékoľvek výnimky odmieta. „Čo však je a zostáva nevyjednateľné, je podmienka vstupu na jednotný trh. Nie je možné žiadne rokovanie. Žiadne možné rokovanie o akomkoľvek vyberaní si len toho, čo vyhovuje, alebo o jednotnom trhu à la carte,“ vyhlásil. Pripomenul, že voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu tvorí nedeliteľný celok. „Pokiaľ ide o voľný pohyb, môžem len zopakovať, že štyri slobody sú navzájom prepojené a nemožno o nich vyjednávať,“ zdôraznil.
Možnosť pružnejšieho prístupu Bruselu naznačili aj dvaja predstavitelia EÚ, ktorých citoval portál Politico. Podľa nich by Británia pri prípadnom návrate nemusela automaticky vstúpiť ani do eurozóny, ani do schengenského priestoru bez vnútorných hraničných kontrol. Londýn mal pred brexitom z oboch režimov výnimky. Zdroje však upozornili, že Únia zatiaľ nemá oficiálnu pozíciu k prípadnej britskej žiadosti o členstvo, keďže takáto žiadosť nebola podaná.
Čo ukazujú prieskumy?
Britský premiér Andy Burnham v ostatnom období opakovane vyhlásil, že brexit nepriniesol očakávané výsledky. Nevylúčil preto, že návrat do EÚ by sa mohol stať súčasťou volebného programu Labouristickej strany. Podľa prieskumu spoločnosti YouGov podporuje zvrátenie brexitu 55 percent Britov, zatiaľ čo 34 percent si želá zotrvanie mimo Únie. Ak by však návrat znamenal povinné prijatie eura a vstup do Schengenu, podpora by klesla na 35 percent a proti by bolo 43 percent respondentov.
Burnham sa má 20. novembra stretnúť v Bruseli s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú týkať zlepšenia obchodovania s potravinami, nových vízových možností pre mladých ľudí a prepojenia systémov obchodovania s emisiami. Premiér chce zároveň predstaviť širšie možnosti budúcich vzťahov s EÚ, od členstva na jednotnom trhu alebo v colnej únii až po úplný návrat. Prípadné rozhodnutie však podľa neho musí vychádzať z vôle britských voličov a nemá padnúť pred ďalšími parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr v júli 2029.
Zdroj: SITA.sk - Británia by sa mohla vrátiť do EÚ aj bez prijatia eura, musela by však splniť „nevyjednateľnú“ podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.
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