Saková s Kamenickým sa zúčastnili na medzinárodnom fóre v Pekingu, Slovensko v Číne predstavilo investičné príležitosti – VIDEO, FOTO
Čínskym investorom predstavili investičné príležitosti vrátane štátnych strategických priemyselných parkov a developerských projektov na Slovensku.
6.11.2026 (SITA.sk) - Čínskym investorom predstavili investičné príležitosti vrátane štátnych strategických priemyselných parkov a developerských projektov na Slovensku.
Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým absolvovali pracovnú cestu do Čínskej ľudovej republiky so zameraním na rozvoj investícií, podporu exportu a hospodársku spoluprácu.
Ako informoval tlačový odbor rezortu hospodárstva, počas pobytu v Pekingu a Šanghaji prezentovalo Slovensko konkrétne investičné príležitosti a priemyselný potenciál. Slovensko bolo čestnou hosťujúcou krajinou na 15. ročníku medzinárodného investičného fóra China Overseas Investment Fair (COIF) v Pekingu organizovaného čínskou agentúrou CODA.
„O nové investície dnes súťažia krajiny na celom svete a Slovensko nemôže čakať, kým si ho investori sami nájdu. Musíme aktívne predstavovať konkrétne projekty a rokovať priamo s tými, ktorí rozhodujú o nových investíciách. Zároveň však nechceme, aby Slovensko bolo len miestom, kam prichádzajú zahraničné investície. Chceme, aby aj naše firmy získavali nové zákazky, obchodných partnerov a dokázali sa presadiť na svetových trhoch. Práve prepojenie nových investícií s podporou slovenských podnikov považujem za dôležité pre ďalší rozvoj nášho hospodárstva a vytváranie kvalifikovaných pracovných miest na Slovensku,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády Saková potrebu aktívneho prístupu k investíciám.
Na investičnom fóre zároveň slávnostne otvorili samostatné Slovak Investment Forum – Investing in Slovakia, ktoré pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Čínskym investorom predstavili investičné príležitosti vrátane štátnych strategických priemyselných parkov a developerských projektov na Slovensku. SARIO tiež zorganizovala podnikateľskú misiu takmer 20 slovenských spoločností z oblastí priemyslu, energetiky, stavebníctva, digitálnych technológií, zdravotníctva a služieb.
Tieto firmy mali priame rokovania so zástupcami čínskych obchodných partnerov a verejného sektora (B2B a B2G), zamerané na spoluprácu, nové zákazky a spoločné projekty.
Ministerka Saková absolvovala bilaterálne stretnutia s predstaviteľmi významných čínskych spoločností, kde sa rokovalo o investičných projektoch na Slovensku. V Šanghaji rokovala aj s čínskym vicepremiérom Ding Xuexiangom o posilnení hospodárskych vzťahov a investičnej spolupráce medzi oboma krajinami.
Saková sa zúčastnila aj na medzinárodnom veľtrhu China International Import Expo (CIIE) 2026, kde slávnostne otvorila slovenský národný stánok. Deväť slovenských firiem tu prezentovalo svoje výrobky, služby a inovácie, čo im umožnilo rozširovať obchodné kontakty a exportné príležitosti na čínskom trhu.
Ministerstvo hospodárstva SR plánuje pokračovať v aktívnom vyhľadávaní investičných príležitostí, rozvíjaní zahraničnej spolupráce a podpore slovenských firiem na medzinárodných trhoch. Dôraz bude kladený na investície s vyššou pridanou hodnotou, rozvoj priemyslu a tvorbu nových pracovných miest.
Zdroj: SITA.sk - Saková s Kamenickým sa zúčastnili na medzinárodnom fóre v Pekingu, Slovensko v Číne predstavilo investičné príležitosti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým absolvovali pracovnú cestu do Čínskej ľudovej republiky so zameraním na rozvoj investícií, podporu exportu a hospodársku spoluprácu.
Pätnásty ročník investičného fóra
Ako informoval tlačový odbor rezortu hospodárstva, počas pobytu v Pekingu a Šanghaji prezentovalo Slovensko konkrétne investičné príležitosti a priemyselný potenciál. Slovensko bolo čestnou hosťujúcou krajinou na 15. ročníku medzinárodného investičného fóra China Overseas Investment Fair (COIF) v Pekingu organizovaného čínskou agentúrou CODA.
„O nové investície dnes súťažia krajiny na celom svete a Slovensko nemôže čakať, kým si ho investori sami nájdu. Musíme aktívne predstavovať konkrétne projekty a rokovať priamo s tými, ktorí rozhodujú o nových investíciách. Zároveň však nechceme, aby Slovensko bolo len miestom, kam prichádzajú zahraničné investície. Chceme, aby aj naše firmy získavali nové zákazky, obchodných partnerov a dokázali sa presadiť na svetových trhoch. Práve prepojenie nových investícií s podporou slovenských podnikov považujem za dôležité pre ďalší rozvoj nášho hospodárstva a vytváranie kvalifikovaných pracovných miest na Slovensku,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády Saková potrebu aktívneho prístupu k investíciám.
Podnikateľská misia pre slovenské spoločnosti
Na investičnom fóre zároveň slávnostne otvorili samostatné Slovak Investment Forum – Investing in Slovakia, ktoré pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Čínskym investorom predstavili investičné príležitosti vrátane štátnych strategických priemyselných parkov a developerských projektov na Slovensku. SARIO tiež zorganizovala podnikateľskú misiu takmer 20 slovenských spoločností z oblastí priemyslu, energetiky, stavebníctva, digitálnych technológií, zdravotníctva a služieb.
Tieto firmy mali priame rokovania so zástupcami čínskych obchodných partnerov a verejného sektora (B2B a B2G), zamerané na spoluprácu, nové zákazky a spoločné projekty.
Otvorenie slovenského národného stánku
Ministerka Saková absolvovala bilaterálne stretnutia s predstaviteľmi významných čínskych spoločností, kde sa rokovalo o investičných projektoch na Slovensku. V Šanghaji rokovala aj s čínskym vicepremiérom Ding Xuexiangom o posilnení hospodárskych vzťahov a investičnej spolupráce medzi oboma krajinami.
Saková sa zúčastnila aj na medzinárodnom veľtrhu China International Import Expo (CIIE) 2026, kde slávnostne otvorila slovenský národný stánok. Deväť slovenských firiem tu prezentovalo svoje výrobky, služby a inovácie, čo im umožnilo rozširovať obchodné kontakty a exportné príležitosti na čínskom trhu.
Ministerstvo hospodárstva SR plánuje pokračovať v aktívnom vyhľadávaní investičných príležitostí, rozvíjaní zahraničnej spolupráce a podpore slovenských firiem na medzinárodných trhoch. Dôraz bude kladený na investície s vyššou pridanou hodnotou, rozvoj priemyslu a tvorbu nových pracovných miest.
Zdroj: SITA.sk - Saková s Kamenickým sa zúčastnili na medzinárodnom fóre v Pekingu, Slovensko v Číne predstavilo investičné príležitosti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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