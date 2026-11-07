November v kinách: Godzilla, Hry o život aj prvé vianočné príbehy (+ trailery)
Cinema City prinesie aj hviezdne koncerty a prvé vianočné filmy.
November v Cinema City prinesie návrat legendárnej Godzilly aj úspešnej série Hry o život. O hudobné zážitky sa postarajú Rammstein, Stray Kids či George Michael. Na svoje si prídu aj milovníci hororov, rodinných dobrodružstiev a všetci, ktorí sa už nevedia dočkať Vianoc.
GODZILLA JE SPÄŤ A S ŇOU AJ HRY O ŽIVOT
Jedným z najočakávanejších novembrových filmov budú HRY O ŽIVOT: ÚSVIT ŽREBOVANIA. Fanúšikovia série sa vrátia do Panemu, kde sa začína jubilejný 50. ročník Hier o život. Tentoraz musia z každého kraja do arény nastúpiť až štyria súťažiaci. Medzi nimi je aj mladý Haymitch Abernathy, ktorý túži prežiť a vrátiť sa k dievčaťu, ktoré miluje. Keď však zaznie jeho meno, všetky sny sa mu zrútia. Rýchlo pochopí, že nemá šancu vyhrať, no napriek tomu sa nehodlá vzdať. Dokáže svoj boj preniesť až za hranice smrtiacej arény? Zistíte v Cinema City od 19. novembra, aj vo formáte 4DX v Cinema City Aupark.
Na veľké plátna sa vracia aj jedno z najikonickejších filmových monštier. GODZILLA MINUS ZERO nadväzuje na japonský film Godzilla Minus One, ocenený Oscarom za najlepšie vizuálne efekty. Od Godzillinho ničivého vyčíňania uplynuli dva roky a Japonsko sa stále spamätáva z následkov vojny. Keď krajina konečne nachádza ťažko vybojovaný mier, objaví sa nová hrozba. Dokáže ľudstvo prežiť ďalší stret s ničivou silou? Dozviete sa od 5. novembra, aj vo formátoch 4DX, SUPERSCREEN či v pohodlí COMFORT sál a VIP Light.
Ak vás láka akcia trochu iného druhu, od 12. novembra prichádza na plátna akčný film AKO VYKRADNÚŤ BANKU. Partička lupičov vysiela svoje bankové lúpeže na sociálnych sieťach, čím získava virálnu slávu, ale aj pozornosť agenta FBI a geniálnej hackerky. Podarí sa ich zastaviť pred najväčšou lúpežou? Akčnú novinku s Nicholasom Houltom, Tati Gabrielle a Peteom Davidsonom si môžete vychutnať aj vo 4DX v Cinema City Aupark.
Veľkolepé dobrodružstvo prinesie aj RÁMÁJANA: ZROD LEGENDY, filmové spracovanie slávneho indického eposu. Princ Ráma a princezná Sita sa po svadbe ocitajú vo vyhnanstve, kde ich osudová láska čelí nebezpečenstvám aj zákernému Ravanovi. Dokážu spoločne prekonať všetky nástrahy? Epický príbeh plný odvahy a veľkolepých súbojov uvidíte od 5. novembra.
RAMMSTEIN, STRAY KIDS AJ GEORGE MICHAEL NA PLÁTNACH
November bude v Cinema City patriť aj hudbe. A to rovno trom úplne odlišným hudobným svetom.
RAMMSTEIN – LIVE IN MEXICO CITY: Koncertná šou nemeckej rockovej legendy prichádza už 4. novembra. Film zachytáva tri vypredané večery na štadióne Foro Sol v Mexico City pred 65 000 fanúšikmi. Divákov čaká 20 skladieb, monumentálne kulisy a plamene vysoké až 20 metrov.
STRAY KIDS WORLD TOUR LIVE VIEWIN: K-popová skupina prináša svoj prvý koncertný prenos do kín. Turné odštartovalo piatimi vypredanými koncertmi v Soule a keďže sa koná výlučne v Ázii, európski fanúšikovia môžu jeho atmosféru zažiť aspoň na veľkom plátne. Svoju STAY partiu môžete zobrať do Cinema City 7. novembra.
GEORGE MICHAEL – THE FAITH TOUR: Zreštaurované, doteraz nevidené zábery z legendárneho turné Faith prenesú divákov do roku 1988, keď George Michael vystúpil v parížskej hale Bercy. Speváka na vrchole kariéry uvidíte 5. novembra.
TROCHU STRACHU, TROCHU SMIECHU
Milovníkov temnej atmosféry čaká v novembri VIKTORIÁNSKE PSYCHO. V roku 1858 prichádza do odľahlého gotického sídla Ensor House excentrická guvernantka Winifred Notty. Zatiaľ čo sa začleňuje do domácnosti, personál záhadne mizne a majitelia nadobúdajú podozrenie, že s ich novou guvernantkou nie je všetko v poriadku. Čo sa skrýva za múrmi sídla? Mrazivý príbeh uvidíte v Cinema City od 12. novembra.
Na ľahšiu nôtu zahrá komédia VŠETCI FOTRI SÚ LOTRI, ktorá prinesie návrat rodiny Fockerovcov. Henry (Skyler Gisondo) sa chystá oženiť s tajomnou Oliviou (Ariana Grande), bývalou agentkou FBI. Zatiaľ čo jeho dedko Jack (Robert De Niro) si s ňou okamžite porozumie, Henryho otec Greg (Ben Stiller) jej nedôveruje. Paradoxne sa tak ocitá v úlohe svojho kedysi podozrievavého svokra. Na nové rodinné trampoty sa môžete tešiť od 26. novembra.
ROZPRÁVKOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH
Najmenších filmových fanúšikov čakajú rozprávkové svety, kúzla aj bláznivé dobrodružstvá. A nechýba ani Detská nedeľa, ďalšia príležitosť užiť si spoločný filmový zážitok s celou rodinou.
Jednou z noviniek bude KOCÚR V KLOBÚKU, obľúbená postavička z kníh Dr. Seussa, ktorá po prvýkrát ožíva v celovečernom animovanom filme. Výstredný kocúr s magickým klobúkom dostane úlohu pomôcť súrodencom Gabby a Sebastianovi vyrovnať sa so sťahovaním. Ako majster chaosu a bláznivých nápadov im však pripraví poriadne neobyčajné dobrodružstvo! Podarí sa mu dvojici ukázať, že aj veľké životné zmeny môžu priniesť niečo dobré? Hravý príbeh o fantázii a priateľstve uvidíte od 12. novembra, aj vo 4DX.
Koncom novembra dorazí do kín aj HEXE: KRÁĽOVSTVO MÁGIE, nová animovaná rozprávka od Disney. Tínedžerka Billie celý život nosí tajomný náramok, ktorý jej mama zakázala zložiť. Keď jej však jedného dňa náhodou spadne, uvoľní sa jej potláčaná magická sila a obe sa ocitnú vo svete kúziel Hexe. S pomocou čarovných sprievodcov začnú odhaľovať rodinné tajomstvá, no musia čeliť aj hrozivej kráľovnej Celeste. Magické dobrodružstvo prichádza na plátna 26. novembra a užiť si ho môžete aj na Detskej nedeli 29. novembra.
PRVÁ DÁVKA VIANOČNEJ ATMOSFÉRY
Hoci je do Vianoc ešte pár týždňov, v Cinema City sa sviatočná atmosféra začína už v novembri. V rodinnom filme SANTOVA ČAROVNÁ DIELŇA sa deväťročnej Mari stratí vianočný zoznam želaní a objaví sa záhadná rukavica. Spolu s otcom a odvážnou babičkou sa preto vydáva na čarovnú cestu do Santovej dielne. Dobrodružstvo plné snehu, humoru a prekážok im ukáže, že pravé kúzlo Vianoc sa skrýva v rodine a láske. Príbeh Mari si môžete vychutnať už 5. novembra.
Vianoce však nemusia byť len o radosti a darčekoch. EBENEZER: VIANOČNÁ KOLEDA prinesie nové filmové spracovanie slávneho príbehu Charlesa Dickensa. Lakomý Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) miluje peniaze a nenávidí Vianoce. Svojou nevrlosťou znepríjemňuje život aj zamestnancovi Bobovi Cratchitovi (Rupert Grint). Všetko sa však zmení, keď ho počas jedinej noci navštívia štyria duchovia a ukážu mu temnú budúcnosť. Dokáže sa napraviť, kým nebude neskoro? Zistíte 12. novembra, aj vo 4DX v Cinema City Aupark.
A pre všetkých milovníkov rozprávkových klasík je tu aj novinka 3 ŽELANIA PRE POPOLUŠKU. Popoluška sníva o plese a svadbe so slávnym princom Kvetoslavom, no zlá macocha jej cestu komplikuje. Pomáha jej však verný priateľ Severín, ktorý objaví čarovné oriešky plniace želania. Hoci sa nešťastnou náhodou premení na veveričku, dostane Popolušku až na ples. Tá však čoskoro zistí, že namysleného princa zaujímajú len jej krásne šaty. Spozná, kto ju má skutočne rád? Dozviete sa 19. novembra.
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