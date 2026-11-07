Obor Porzingis pre zdravotné problémy dočasne opúšťa zámorskú NBA
Kristaps Porzingis pôsobí v NBA od roku 2015. Lotyšský pivot Kristaps Porzingis z tímu zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors pre zdravotné problémy minimálne dočasne opúšťa svet ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Kristaps Porzingis pôsobí v NBA od roku 2015.
Lotyšský pivot Kristaps Porzingis z tímu zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors pre zdravotné problémy minimálne dočasne opúšťa svet basketbalu.
Tridsaťjedenročný rodák z mesta Liepaja, ktorý je vysoký 221 cm, pôsobí v NBA od roku 2015 a v tejto sezóne za Warriors zatiaľ nenastúpil a neabsolvovoval ani predsezónne tréningy.
"Táto sezóna bola pre mňa naozaj očakávaná s týmto tímom, ale keď som začal naplno trénovať, moje telo neodpovedalo, ako som predpokladal.
Som v poriadku, ale viem, čo to obnáša, a nie som tam, kde chcem byť, aby som mohol podať výkon, aký od seba očakávam. V tomto bode som sa rozhodol prioritne riešiť svoje zdravie a vzdať sa hry, ktorú milujem,“ uviedol Porzingis v príspevku na sociálnych sieťach.
Porzingis v roku 2024 pomohol Bostonu Celtics k zisku titulu. V roku 2025 ho však vymenili do Atlanty a v tom istom roku mu diagnostikovali neurologickú chorobu - posturálny ortostatický tachykardický syndróm (POTS).
V súvislosti s prestávkou však túto diagnózu v rozhovore neuviedol, ani neoznámil svoj definitívny koniec kariéry.
Vo februári 2026 ho Atlanta vymenila do Golden State. Počas uplynulej sezóny odohral za Warriors dovedna 15 zápasov a v júni podpísal kontrakt na dva roky v hodnote 40 miliónov dolárov, no podľa niekoľkých správ momentálne od tím nedostáva plat.
"V tejto situácii chcem prejaviť maximálny rešpekt k tímu Golden State Warriors a spolupracovať na riešení, ktoré bude dávať zmysel,“ uviedol Lotyš.
Porzingis je v kontakte s lekárskym tímom Warriors. Hráči Golden State začali nový ročník troma prehrami, odvtedy však ťahajú šnúru šiestich triumfov.
Počas desiatich sezón v NBA, počas ktorých hral za tímy New York Knicks, Dallas Mavericks, Washington Wizards, Boston Celtics, Atlantu Hawks a Golden State Warriors, má priemery 19,5 bodu, 7,6 doskoku, 1,9 asistencie a 1,8 zablokovanej strely na zápas.
Zdroj: SITA.sk - Obor Porzingis pre zdravotné problémy dočasne opúšťa zámorskú NBA © SITA Všetky práva vyhradené.
Lotyšský pivot Kristaps Porzingis z tímu zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors pre zdravotné problémy minimálne dočasne opúšťa svet basketbalu.
Tridsaťjedenročný rodák z mesta Liepaja, ktorý je vysoký 221 cm, pôsobí v NBA od roku 2015 a v tejto sezóne za Warriors zatiaľ nenastúpil a neabsolvovoval ani predsezónne tréningy.
Zdravie je priorita
"Táto sezóna bola pre mňa naozaj očakávaná s týmto tímom, ale keď som začal naplno trénovať, moje telo neodpovedalo, ako som predpokladal.
Som v poriadku, ale viem, čo to obnáša, a nie som tam, kde chcem byť, aby som mohol podať výkon, aký od seba očakávam. V tomto bode som sa rozhodol prioritne riešiť svoje zdravie a vzdať sa hry, ktorú milujem,“ uviedol Porzingis v príspevku na sociálnych sieťach.
Titul s Bostonom
Porzingis v roku 2024 pomohol Bostonu Celtics k zisku titulu. V roku 2025 ho však vymenili do Atlanty a v tom istom roku mu diagnostikovali neurologickú chorobu - posturálny ortostatický tachykardický syndróm (POTS).
V súvislosti s prestávkou však túto diagnózu v rozhovore neuviedol, ani neoznámil svoj definitívny koniec kariéry.
Vo februári 2026 ho Atlanta vymenila do Golden State. Počas uplynulej sezóny odohral za Warriors dovedna 15 zápasov a v júni podpísal kontrakt na dva roky v hodnote 40 miliónov dolárov, no podľa niekoľkých správ momentálne od tím nedostáva plat.
V kontakte s lekármi
"V tejto situácii chcem prejaviť maximálny rešpekt k tímu Golden State Warriors a spolupracovať na riešení, ktoré bude dávať zmysel,“ uviedol Lotyš.
Porzingis je v kontakte s lekárskym tímom Warriors. Hráči Golden State začali nový ročník troma prehrami, odvtedy však ťahajú šnúru šiestich triumfov.
Priemerne 19,5 bodu
Počas desiatich sezón v NBA, počas ktorých hral za tímy New York Knicks, Dallas Mavericks, Washington Wizards, Boston Celtics, Atlantu Hawks a Golden State Warriors, má priemery 19,5 bodu, 7,6 doskoku, 1,9 asistencie a 1,8 zablokovanej strely na zápas.
Zdroj: SITA.sk - Obor Porzingis pre zdravotné problémy dočasne opúšťa zámorskú NBA © SITA Všetky práva vyhradené.
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