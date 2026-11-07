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Dončič jedenástykrát v kariére pokoril hranicu 50 bodov, LA Lakers zdolali Portland

Ďalší skvelý výkon slovinského basketbalistu Luku Dončiča. Luka Dončič nastrieľal 53 bodov (pridal aj 5 bodov a 5 asistencií) a doviedol tím Los Angeles Lakers k víťazstvu 124:118 nad Portlandom v ...

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7.11.2026 (SITA.sk) - Ďalší skvelý výkon slovinského basketbalistu Luku Dončiča.

Luka Dončič nastrieľal 53 bodov (pridal aj 5 bodov a 5 asistencií) a doviedol tím Los Angeles Lakers k víťazstvu 124:118 nad Portlandom v rámci turnaja NBA Cup v zámorí.

V ten istý večer sa návrat LeBrona Jamesa ako hráča Philadelphie do Clevelandu skončil prehrou 95:119.

Obrat v druhom polčase


Ďalší skvelý výkon Dončiča pomohol Lakers prekonať vlažný úvod zápasu, počas ktorého v druhej štvrtine prehrávali už o 16 bodov. Slovinský ostrostrelec zakončil prvý polčas neuveriteľnou strelou z veľkej diaľky, ďaleko za poliacou čiarou. Tým znížil náskok súpera na sedem bodov a udal tón pre obrat Lakers v druhom polčase.

https://www.instagram.com/p/DfbgHcURdPa


V záverečnej minúte sa tím Trail Blazers priblížil na rozdiel štyroch bodov, no Dončić odpovedal úspešným nájazdom s vysokým oblúkom (tzv. floater) a Lakers si udržali víťazstvo - už štvrté v rade.

Sedemkrát cez 40 bodov


V šiestich z posledných siedmich zápasov Dončič zaznamenal aspoň 40 bodov. Zaradil sa tak k hráčom ako Elgin Baylor, Kobe Bryant a George Mikan – sú to jediní hráči v histórii Lakers, ktorým sa podarilo dosiahnuť 40 a viac bodov v štyroch po sebe idúcich zápasoch základnej časti.

"Stále ma to veľmi baví. Hrať basketbal je pre mňa skrátka veľká zábava. A je to ešte zábavnejšie, keď hráte dobre a vyhrávate zápasy," povedal Dončič.

Prekonal Jamesa


Pre Dončića to bol už jedenásty zápas v kariére, v ktorom pokoril hranicu 50 bodov, pričom štvrtýkrát sa mu to podarilo v drese Lakers. V tejto štatistike prekonal LeBrona Jamesa a vyrovnal sa Georgeovi Mikanovi; spoločne im patrí štvrté miesto v histórii klubu.



Zdroj: SITA.sk - Dončič jedenástykrát v kariére pokoril hranicu 50 bodov, LA Lakers zdolali Portland © SITA Všetky práva vyhradené.

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