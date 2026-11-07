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Taliansky minister tvrdí, že ho napadli hackeri. Jeho osobné údaje zverejnili na dark webe

Dôvodom má byť podpora, ktorú Taliansko poskytuje Ukrajine. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani uviedol, že sa stal terčom „

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7.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom má byť podpora, ktorú Taliansko poskytuje Ukrajine.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani uviedol, že sa stal terčom „kyberzločincov“, ktorí na internete zverejnili jeho osobné údaje. Dôvodom má byť podpora, ktorú Taliansko poskytuje Ukrajine.

„Kyberzločinci už niekoľko dní šíria moje osobné údaje na dark webe a snažia sa získať ďalšie informácie, čím ma vystavujú novým hrozbám a zastrašovaniu,“ napísal Tajani na sociálnej sieti X. „Politickým dôvodom, prečo som sa stal terčom, je náš postoj k Ukrajine: obhajoba slobody suverénneho štátu a jasný postoj v prospech demokracie a nezávislosti národa,“ uviedol Tajani.

„Za žiadnych okolností sa nenechám zastrašiť.“ Talianska vláda poskytuje Kyjevu humanitárnu aj vojenskú pomoc v čase, keď čelí ruskej invázii.


Zdroj: SITA.sk - Taliansky minister tvrdí, že ho napadli hackeri. Jeho osobné údaje zverejnili na dark webe © SITA Všetky práva vyhradené.

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