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Juraj Štepka: O filme Generál GOLIAN: 82 rokov sme na hrdinu zabúdali, ja svoj film pred kritikmi brániť neprestanem – ROZHOVOR

Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s režisérom Jurajom Štepkom. Vyrastal v divadelnom zákulisí, no fascinácia detailom ho priviedla k filmu. Režisér

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10.11.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s režisérom Jurajom Štepkom.

Vyrastal v divadelnom zákulisí, no fascinácia detailom ho priviedla k filmu. Režisér Juraj Štepka strávil so spomienkami na legendárneho veliteľa Slovenského národného povstania generála Jána Goliana neuveriteľných šesť rokov svojho života.

V rozhovore relácie Fish & Chips s moderátorom Matejom "Mett" Martinčekom nám povedal, prečo sa rozhodol natočiť film pre divákov a nie pre historikov, prečo odmietol hollywoodske výbuchy či dronové zábery a ako sa vyrovnáva s kritickou vlnou, ktorú jeho historická dráma vyvolala.

Šesť rokov v jednej domácnosti s generálom


Príprava veľkej historickej drámy nie je otázkou zopár mesiacov. Juraj Štepka nad témou SNP a osobnosťou Jána Goliana strávil neuveriteľných šesť rokov. Ako sám hovorí, národný hrdina sa v podstate stal ďalším členom jeho rodiny.

„Vediem s ním fiktívne rozhovory ráno pri raňajkách aj večer pred spaním. Golian u nás žil šesť rokov. Keď sme film odpremiérovali, moja manželka mi povedala: 'Už by sme ho mohli poslať do sveta a ostať na chvíľu sami.' No stále mám potrebu ho brániť. Je to ako moje dieťa - nedovolím, aby doňho niekto bezdôvodne kopal,“ priznáva režisér.

Namiesto tankových divízií pohľad do vnútra človeka


Slovenská kinematografia nemá rozpočty Hollywoodu a Štepka to otvorene priznáva. Od začiatku však vedel, že nechce točiť veľkolepé umelé bitky plné pyrotechniky. Sústredil sa na to, v čom bola naša kinematografia vždy silná - na človeka a jeho emócie na pozadí vojnového šialenstva.

Pre maximálnu autenticitu zvolil poctivú filmársku technológiu:

  • Žiadne drony ani špeciálne nadhľady: Kamera bola počas celého natáčania vo výške 180 cm. Divák má tak celý čas pocit, že kráča priamo medzi vojakmi po Donovaloch.

  • Reálne lokácie a podporovatelia: Pri hľadaní finančnej podpory a lokácií stretol desiatky ľudí, ktorí sa sami stali „golianovcami“ a nezištne pomohli film realizovať.


Historici nech bádajú, režiséri točia a diváci chodia do kina


Kritika filmárom vyčíta historické nepresnosti či absenciu celých línií povstania. Juraj Štepka má však jasnú odpoveď: hraný film je dramatizácia a umelecké dielo, nie učebnica dejepisu pre stredné školy.

„82 rokov sme o Jánovi Golianovi nedokázali napísať knihu, postaviť mu sochu ani urobiť divadelné predstavenie. Boli sme prvý, kto prišiel a priniesol ho na plátna. Namiesto hrdinov v zbojníckych klobúkov sme ukázali skutočnú osobnosť. Historici majú bádať, režiséri točiť a diváci chodiť do kina a utvoriť si vlastný názor,“ zdôrazňuje Štepka.


Vo videorozhovore sa dozviete aj:



  • AI v slovenskom filme: Ako vznikali 2 sporné vizuálne zábery (koncentračný tábor Flossenbürg a Moskva) a prečo sa k nim režisér otvorene priznáva?

  • Rešpekt bez kriku: Ako si vybudovať rešpekt u štábu a prečo si Juraj Štepka do svojich projektov zásadne neobsadzuje hercov s veľkým egom?

  • Emócie po klapke: Prečo členovia klubu vojenskej histórie po dohratí záverečných scén plakali spolu s hercami?

  • Odkaz mladým tvorcom: Prečo by mal každý režisér točiť svoj projekt tak, ako by mal byť jeho posledný?


Vypočujte si celý rozhovor s režisérom Jurajom Štepkom a spoznajte príbeh filmu, ktorý prinavrátil hrdosť na slovenskú históriu!


Zdroj: SITA.sk - Juraj Štepka: O filme Generál GOLIAN: 82 rokov sme na hrdinu zabúdali, ja svoj film pred kritikmi brániť neprestanem – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

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