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Minister Takáč privítal agroministrov a rezortných kolegov po slovensky – chlebom, soľou, krojmi a fujarou
Tagy: PR
Bratislava hostí najsilnejší formát agroministrov. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč dnes v Bratislave privítal svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Bratislava hostí najsilnejší formát agroministrov.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč dnes v Bratislave privítal svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, je minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianskej republiky Francesco Lollobrigida.
Ministerské stretnutie v tomto formáte zvolalo Slovensko ako aktuálna predsednícka krajina V4. Cieľom je vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Slovensko chce využiť svoje predsedníctvo predovšetkým na hľadanie spoločných pozícií a praktických riešení, ktoré budú prospešné pre poľnohospodárov a potravinárov.
"Som veľmi rád, že sa nám podarilo stretnúť v takto kvalitnom formáte. Moje pozvanie prijali nielen kolegovia z krajín V4, ale aj rezortní partneri z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a ako špeciálny hosť aj taliansky minister Francesco Lollobrigida. Je to pre nás príležitosť hovoriť otvorene o tom, čo naše krajiny spája, kde máme rovnaké záujmy a kde vieme spolu presadzovať silnejší hlas európskeho pôdohospodárstva," uviedol minister Takáč.
"Našich kolegov a priateľov sme na Slovensku privítali tak, ako je nám vlastné – chlebom a soľou, slovenskou hudbou a otvorenou atmosférou," povedal minister. Chlieb a soľ pritom symbolizujú nielen slovenskú pohostinnosť, ale aj samotnú podstatu poľnohospodárstva – prácu našich farmárov a schopnosť zabezpečiť kvalitné potraviny pre našich občanov. "Aj preto je dôležité, aby sme o budúcnosti poľnohospodárstva hovorili spolu a aby mal náš región v Európe silný hlas," dodal minister Takáč.
Stretnutie ministrov a rezortných kolegov zároveň vytvára priestor na neformálnu diskusiu pred samotným pracovným rokovaním, ktoré bude pokračovať v utorok. Ministri sa budú venovať témam, ktoré sú pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva kľúčové, pričom spoločné záujmy regiónu budú predmetom ďalších rokovaní.
"Dnešný večer som venoval osobným stretnutiam a neformálnej diskusii. Práve takéto rozhovory často vytvárajú priestor na to, aby sme si lepšie rozumeli a následne vedeli nájsť spoločné riešenia aj pri náročných rokovaniach. Zajtra nás už čaká oficiálna ministerská konferencia a som presvedčený, že dnešná otvorená atmosféra nám v tom pomôže," dodal minister Takáč.
Slovensko zároveň počas úvodného večera predstavilo hosťom časť svojej kultúry, tradícií a regionálnej produkcie. Večer otvorili slovenskí hudobníci hrou na fujaru, ktorá je symbolom tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Súčasťou večera sú slovenské regionálne špeciality, slovenské vína a produkty reprezentujúce slovenské poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo.
Súčasťou slovenského daru pre ministrov je aj originálna kravata z limitovanej kolekcie CHLIEB – VÍNO – MED. Jej dizajn spája tri symboly úzko späté so slovenským vidiekom – obilný klas ako symbol hojnosti a výsledku poctivej práce, plod viniča ako symbol života a radosti a včelu ako symbol pracovitosti a spolupráce. Kravata tak nie je len darom, ale aj symbolickým pripomenutím hodnôt, ktoré spájajú všetky zúčastnené krajiny – poctivú prácu, úctu k pôde, potravinám, prírode a schopnosť spolupracovať.
Minister Takáč pri tejto príležitosti pripomenul, že fujara, rovnako ako obilný klas, vinič či včela na darovanej kravate, symbolizujú hodnoty, ktoré sú blízke nielen slovenskému vidieku, ale aj poľnohospodárstvu vo všetkých zúčastnených krajinách. "Za každým kvalitným výsledkom stojí poctivá práca, trpezlivosť, rešpekt k prírode a spolupráca. Či už ide o úrodu na poli, víno z našich viníc, med od včelárov alebo tradičný nástroj, nič z toho nevznikne zo dňa na deň. Rovnako aj dobrá spolupráca medzi krajinami si vyžaduje čas, dôveru a spoločné úsilie. Ak chceme dosiahnuť dobrú úrodu, musíme tieto hodnoty pretaviť aj do našich spoločných rozhodnutí a hľadať riešenia, ktoré budú fungovať nielen dnes, ale aj pre ďalšie generácie," uviedol minister Takáč.
Ministerské stretnutie V4+4 a Talianska pokračuje v utorok 6. októbra spoločným pracovným rokovaním ministrov. Jeho súčasťou bude aj podpis spoločných deklarácií a následná tlačová konferencia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Minister Takáč privítal agroministrov a rezortných kolegov po slovensky – chlebom, soľou, krojmi a fujarou © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč dnes v Bratislave privítal svojich rezortných kolegov na ministerskom stretnutí krajín Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+4 za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Špeciálnym hosťom stretnutia, ktoré sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4, je minister pôdohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Talianskej republiky Francesco Lollobrigida.
Ministerské stretnutie v tomto formáte zvolalo Slovensko ako aktuálna predsednícka krajina V4. Cieľom je vytvoriť priestor na otvorenú a neformálnu výmenu názorov medzi krajinami, ktoré čelia mnohým spoločným výzvam v poľnohospodárstve a potravinárstve. Slovensko chce využiť svoje predsedníctvo predovšetkým na hľadanie spoločných pozícií a praktických riešení, ktoré budú prospešné pre poľnohospodárov a potravinárov.
"Som veľmi rád, že sa nám podarilo stretnúť v takto kvalitnom formáte. Moje pozvanie prijali nielen kolegovia z krajín V4, ale aj rezortní partneri z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a ako špeciálny hosť aj taliansky minister Francesco Lollobrigida. Je to pre nás príležitosť hovoriť otvorene o tom, čo naše krajiny spája, kde máme rovnaké záujmy a kde vieme spolu presadzovať silnejší hlas európskeho pôdohospodárstva," uviedol minister Takáč.
"Našich kolegov a priateľov sme na Slovensku privítali tak, ako je nám vlastné – chlebom a soľou, slovenskou hudbou a otvorenou atmosférou," povedal minister. Chlieb a soľ pritom symbolizujú nielen slovenskú pohostinnosť, ale aj samotnú podstatu poľnohospodárstva – prácu našich farmárov a schopnosť zabezpečiť kvalitné potraviny pre našich občanov. "Aj preto je dôležité, aby sme o budúcnosti poľnohospodárstva hovorili spolu a aby mal náš región v Európe silný hlas," dodal minister Takáč.
Stretnutie ministrov a rezortných kolegov zároveň vytvára priestor na neformálnu diskusiu pred samotným pracovným rokovaním, ktoré bude pokračovať v utorok. Ministri sa budú venovať témam, ktoré sú pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva kľúčové, pričom spoločné záujmy regiónu budú predmetom ďalších rokovaní.
"Dnešný večer som venoval osobným stretnutiam a neformálnej diskusii. Práve takéto rozhovory často vytvárajú priestor na to, aby sme si lepšie rozumeli a následne vedeli nájsť spoločné riešenia aj pri náročných rokovaniach. Zajtra nás už čaká oficiálna ministerská konferencia a som presvedčený, že dnešná otvorená atmosféra nám v tom pomôže," dodal minister Takáč.
Slovensko zároveň počas úvodného večera predstavilo hosťom časť svojej kultúry, tradícií a regionálnej produkcie. Večer otvorili slovenskí hudobníci hrou na fujaru, ktorá je symbolom tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Súčasťou večera sú slovenské regionálne špeciality, slovenské vína a produkty reprezentujúce slovenské poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo.
Súčasťou slovenského daru pre ministrov je aj originálna kravata z limitovanej kolekcie CHLIEB – VÍNO – MED. Jej dizajn spája tri symboly úzko späté so slovenským vidiekom – obilný klas ako symbol hojnosti a výsledku poctivej práce, plod viniča ako symbol života a radosti a včelu ako symbol pracovitosti a spolupráce. Kravata tak nie je len darom, ale aj symbolickým pripomenutím hodnôt, ktoré spájajú všetky zúčastnené krajiny – poctivú prácu, úctu k pôde, potravinám, prírode a schopnosť spolupracovať.
Minister Takáč pri tejto príležitosti pripomenul, že fujara, rovnako ako obilný klas, vinič či včela na darovanej kravate, symbolizujú hodnoty, ktoré sú blízke nielen slovenskému vidieku, ale aj poľnohospodárstvu vo všetkých zúčastnených krajinách. "Za každým kvalitným výsledkom stojí poctivá práca, trpezlivosť, rešpekt k prírode a spolupráca. Či už ide o úrodu na poli, víno z našich viníc, med od včelárov alebo tradičný nástroj, nič z toho nevznikne zo dňa na deň. Rovnako aj dobrá spolupráca medzi krajinami si vyžaduje čas, dôveru a spoločné úsilie. Ak chceme dosiahnuť dobrú úrodu, musíme tieto hodnoty pretaviť aj do našich spoločných rozhodnutí a hľadať riešenia, ktoré budú fungovať nielen dnes, ale aj pre ďalšie generácie," uviedol minister Takáč.
Ministerské stretnutie V4+4 a Talianska pokračuje v utorok 6. októbra spoločným pracovným rokovaním ministrov. Jeho súčasťou bude aj podpis spoločných deklarácií a následná tlačová konferencia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Minister Takáč privítal agroministrov a rezortných kolegov po slovensky – chlebom, soľou, krojmi a fujarou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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