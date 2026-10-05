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Vypredané hľadisko a smiech naprieč generáciami. Hudák a Szatmary odštartovali turné Lepšie to už nebude
Tagy: Stand-up
Tomáš Hudák a Michael Szatmary v nedeľu večer odpremiérovali svoj nový stand-up comedy špeciál Lepšie to už nebude. Vypredané STARS Auditorium, autorské pesničky, rýdza východniarčina, zdravá ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Tomáš Hudák a Michael Szatmary v nedeľu večer odpremiérovali svoj nový stand-up comedy špeciál Lepšie to už nebude.
Vypredané STARS Auditorium, autorské pesničky, rýdza východniarčina, zdravá miera nekorektného humoru aj témy, v ktorých sa publikum až podozrivo často spoznávalo. Tomáš Hudák a Michael Szatmary v nedeľu večer odpremiérovali svoj nový stand-up comedy špeciál Lepšie to už nebude. Bratislavským predstavením zároveň odštartovali slovenské turné, ktoré bude pokračovať v ďalších siedmich mestách.
Prečo Slovensko vymiera? Bol Ježiš prvým influencerom? Aký marketing potrebuje pohrebníctvo, keď sa mu nedarí? A ste si istí, že silnejší sú muži? Hudák so Szatmarym počas večera otvorili témy vzťahov, rodičovstva, starnutia, mužského zdravia aj prevencie, ku ktorej sa dá, ako ukázali, dostať aj cez vtipy o hemoroidoch.
Viac prezrádzať netreba. Rovnaká šou totiž po bratislavskej premiére vyráža na turné po Slovensku.
Publikum sa do diania zapojilo prakticky od prvých minút – budúci návštevníci sa však nemusia obávať, na pódiu nikto neskončí. Hudák a Szatmary stavajú predovšetkým na rozdielnosti svojich komediálnych štýlov, spoločnom nadhľade a ochote robiť si žarty nielen zo sveta okolo seba, ale najmä zo seba samých. Počas večera sa pokúsili nájsť aj odpoveď na jednu z večných otázok: čo vlastne ženy chcú. A áno, k slovu sa pritom dostali aj Spice Girls.
Súčasťou špeciálu sú autorské skladby, ktoré vznikli výlučne pre Lepšie to už nebude a podľa autorov majú ambíciu "nestať sa hitmi". Hudba pritom neslúži iba ako predel medzi jednotlivými stand-upovými výstupmi. Príbehy a humor pokračujú priamo v textoch piesní a tvoria prirodzenú súčasť predstavenia. Hudáka a Szatmaryho hlasovo aj vizuálne na pódiu dopĺňa vokalistka Tina Tallová.
Bratislavská premiéra ukázala, že spojenie stand-upu a autorskej hudby funguje aj pred živým publikom. Diváci reagovali nielen na jednotlivé pointy, ale aj na situácie a príbehy, v ktorých spoznávali vlastné vzťahy, rodiny či skúsenosti so starnutím a svetom, ktorý sa mení možno o čosi rýchlejšie, než by sme chceli.
Publikum zároveň ukázalo, že humor Hudáka a Szatmaryho nie je viazaný na jednu generáciu. V hľadisku sa stretli diváci rôzneho veku a zdá sa, že schopnosť robiť si srandu zo seba samých nám zatiaľ zostala. A to je celkom pozitívna správa o našej krajine.
Bratislavskou premiérou sa turné Lepšie to už nebude iba začína. Už 8. októbra sa Hudák a Szatmary predstavia v Košiciach, o deň neskôr 9. októbra v Prešove. Nasledovať budú Dolný Kubín (26. 10.), Poprad (27. 10.), Trenčín (29. 10.), Žilina (11. 11.) a Humenné (12. 11.).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vypredané hľadisko a smiech naprieč generáciami. Hudák a Szatmary odštartovali turné Lepšie to už nebude © SITA Všetky práva vyhradené.
Vypredané STARS Auditorium, autorské pesničky, rýdza východniarčina, zdravá miera nekorektného humoru aj témy, v ktorých sa publikum až podozrivo často spoznávalo. Tomáš Hudák a Michael Szatmary v nedeľu večer odpremiérovali svoj nový stand-up comedy špeciál Lepšie to už nebude. Bratislavským predstavením zároveň odštartovali slovenské turné, ktoré bude pokračovať v ďalších siedmich mestách.
Prečo Slovensko vymiera? Bol Ježiš prvým influencerom? Aký marketing potrebuje pohrebníctvo, keď sa mu nedarí? A ste si istí, že silnejší sú muži? Hudák so Szatmarym počas večera otvorili témy vzťahov, rodičovstva, starnutia, mužského zdravia aj prevencie, ku ktorej sa dá, ako ukázali, dostať aj cez vtipy o hemoroidoch.
Viac prezrádzať netreba. Rovnaká šou totiž po bratislavskej premiére vyráža na turné po Slovensku.
Publikum sa do diania zapojilo prakticky od prvých minút – budúci návštevníci sa však nemusia obávať, na pódiu nikto neskončí. Hudák a Szatmary stavajú predovšetkým na rozdielnosti svojich komediálnych štýlov, spoločnom nadhľade a ochote robiť si žarty nielen zo sveta okolo seba, ale najmä zo seba samých. Počas večera sa pokúsili nájsť aj odpoveď na jednu z večných otázok: čo vlastne ženy chcú. A áno, k slovu sa pritom dostali aj Spice Girls.
Stand-up, ktorý pokračuje aj v pesničkách
Súčasťou špeciálu sú autorské skladby, ktoré vznikli výlučne pre Lepšie to už nebude a podľa autorov majú ambíciu "nestať sa hitmi". Hudba pritom neslúži iba ako predel medzi jednotlivými stand-upovými výstupmi. Príbehy a humor pokračujú priamo v textoch piesní a tvoria prirodzenú súčasť predstavenia. Hudáka a Szatmaryho hlasovo aj vizuálne na pódiu dopĺňa vokalistka Tina Tallová.
Bratislavská premiéra ukázala, že spojenie stand-upu a autorskej hudby funguje aj pred živým publikom. Diváci reagovali nielen na jednotlivé pointy, ale aj na situácie a príbehy, v ktorých spoznávali vlastné vzťahy, rodiny či skúsenosti so starnutím a svetom, ktorý sa mení možno o čosi rýchlejšie, než by sme chceli.
Publikum zároveň ukázalo, že humor Hudáka a Szatmaryho nie je viazaný na jednu generáciu. V hľadisku sa stretli diváci rôzneho veku a zdá sa, že schopnosť robiť si srandu zo seba samých nám zatiaľ zostala. A to je celkom pozitívna správa o našej krajine.
Z Bratislavy vyrážajú na Slovensko
Bratislavskou premiérou sa turné Lepšie to už nebude iba začína. Už 8. októbra sa Hudák a Szatmary predstavia v Košiciach, o deň neskôr 9. októbra v Prešove. Nasledovať budú Dolný Kubín (26. 10.), Poprad (27. 10.), Trenčín (29. 10.), Žilina (11. 11.) a Humenné (12. 11.).
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vypredané hľadisko a smiech naprieč generáciami. Hudák a Szatmary odštartovali turné Lepšie to už nebude © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Stand-up
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