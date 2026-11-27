Ukrajina po útokoch na ruské lode ubezpečuje Líbyu, že nechce rozšíriť vojnu
Ukrajinské útoky na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží vyvolali znepokojenie v krajine aj výzvy na medzinárodné vyšetrovanie. Ukrajina sa ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské útoky na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží vyvolali znepokojenie v krajine aj výzvy na medzinárodné vyšetrovanie.
„Žiadna z akcií Ukrajiny nikdy nebola namierená proti Líbyi ani líbyjskému ľudu, ale výlučne proti ruským vojenským objektom, ktoré priamo slúžia ruskej vojne,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X.
„Nemáme v úmysle rozšíriť ruskú vojnu proti Ukrajine na Líbyu ani na žiadnu inú krajinu,“ dodal šéf ukrajinskej diplomacie.
Kyjev sa v pondelok prihlásil k zodpovednosti za víkendové útoky na dve ruské lode pri pobreží Líbye, pričom jedno z plavidiel sa potopilo.
Sybiha zároveň potvrdil plnú podporu Ukrajiny suverenite a územnej celistvosti Líbye, ako aj úsiliu o zjednotenie krajiny.
Útoky vyvolali obavy z politických a bezpečnostných dôsledkov pre Líbyu, ktorá je rozdelená medzi medzinárodne uznávanú vládu v Tripolise a konkurenčnú administratívu v Bengází.
Východ krajiny ovláda poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý udržiava úzke vojenské a strategické vzťahy s Ruskom. Vláda v Tripolise žiadala od Kyjeva vysvetlenie a odmietla špekulácie o svojej spoluúčasti na ukrajinských operáciách.
Administratíva na východe krajiny vyzvala na medzinárodné vyšetrovanie údajnej prítomnosti ukrajinských vojenských síl v Líbyi. Útoky odsúdila aj misia Organizácie Spojených národov (OSN) v Líbyi, ktorá požaduje nezávislé vyšetrovanie a rešpektovanie suverenity krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina po útokoch na ruské lode ubezpečuje Líbyu, že nechce rozšíriť vojnu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina sa útokmi na dve ruské lode pri pobreží líbyjského mesta Bengází nesnaží rozšíriť vojnu s Ruskom na územie tejto severoafrickej krajiny. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po telefonickom rozhovore so svojím líbyjským rezortným partnerom.
„Nemáme v úmysle rozšíriť ruskú vojnu proti Ukrajine na Líbyu ani na žiadnu inú krajinu,“ dodal šéf ukrajinskej diplomacie.
I had a call with Libyan Foreign Minister Al-Taher Al-Baour @Mofa_Libya following recent developments off the coast of Libya and in the port of Benghazi.
First of all, I reaffirmed Ukraine's full support for Libya's sovereignty and territorial integrity, as well as for efforts to reunify the country.
Ukraine has longstanding, friendly ties with Libya, respects the Libyan people, and stands ready to deepen bilateral relations.
Ukrainian medical personnel stood alongside the Libyan people during some of the most difficult periods in Libya's history, providing vital medical assistance and demonstrating Ukraine's solidarity and commitment to Libya.
Today, Ukraine also remains a reliable partner and an important contributor to Libya's food security through supplies of grain and other food products. We are committed to further strengthening our partnership and expanding our cooperation not only in healthcare and food security, but also in the economic, trade, and political spheres.
I explained to my counterpart that none of Ukraine's actions have ever been directed against Libya or the Libyan people, only against Russian military objects directly serving Russia’s war against Ukraine, expressed regret over the unintended consequences, and offered proper condolences to the Libyan people.
We have no intention of extending Russia's war against Ukraine to Libya or any other country.
I value the opportunity for direct dialogue and an open exchange of views, and thank my Libyan counterpart for this meaningful conversation. We are ready to stay in contact.
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 26, 2026
Potopené ruské lode
Kyjev sa v pondelok prihlásil k zodpovednosti za víkendové útoky na dve ruské lode pri pobreží Líbye, pričom jedno z plavidiel sa potopilo.
Sybiha zároveň potvrdil plnú podporu Ukrajiny suverenite a územnej celistvosti Líbye, ako aj úsiliu o zjednotenie krajiny.
Útoky vyvolali obavy z politických a bezpečnostných dôsledkov pre Líbyu, ktorá je rozdelená medzi medzinárodne uznávanú vládu v Tripolise a konkurenčnú administratívu v Bengází.
Verný spojenec Kremľa
Východ krajiny ovláda poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý udržiava úzke vojenské a strategické vzťahy s Ruskom. Vláda v Tripolise žiadala od Kyjeva vysvetlenie a odmietla špekulácie o svojej spoluúčasti na ukrajinských operáciách.
Administratíva na východe krajiny vyzvala na medzinárodné vyšetrovanie údajnej prítomnosti ukrajinských vojenských síl v Líbyi. Útoky odsúdila aj misia Organizácie Spojených národov (OSN) v Líbyi, ktorá požaduje nezávislé vyšetrovanie a rešpektovanie suverenity krajiny.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina po útokoch na ruské lode ubezpečuje Líbyu, že nechce rozšíriť vojnu © SITA Všetky práva vyhradené.
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