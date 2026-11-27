Pri severnom pobreží Kuby sa potopila nákladná loď, troch námorníkov hľadajú
Nešťastie si vyžiadalo život jedného člena posádky, ďalších dvanásť námorníkov sa podarilo zachrániť. Príčina zatiaľ nie je známa. Jeden námorník zahynul a ďalší ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Nešťastie si vyžiadalo život jedného člena posádky, ďalších dvanásť námorníkov sa podarilo zachrániť. Príčina zatiaľ nie je známa.
Plavidlo Halima, ktoré prevádzkuje turecká spoločnosť Sidra Line a ktoré prepravovalo 208 kontajnerov, sa potopilo vo štvrtok nadránom neďaleko zálivu Cabanas v provincii Artemisa. Zo 16 členov posádky sa podľa Kubánskej námornej správy podarilo vytiahnuť z vody 13 osôb, z ktorých jedna bola mŕtva.
„Pátranie po ďalších troch pokračuje,“ uviedol úrad vo vyhlásení, ktoré zverejnili štátne médiá. Štátnu príslušnosť obete ani nezvestných nespresnil. Námorné úrady neuviedli, či plavidlo smerovalo na Kubu, alebo ostrov opúšťalo.
Loď sa potopila pri severnom pobreží provincie Artemisa, kde sa nachádza prístav Mariel, hlavný kubánsky kontajnerový terminál a jedno z najvýznamnejších logistických centier krajiny. Od Havany je vzdialený približne 45 kilometrov.
Spoločnosť Sidra Line, ktorá vznikla v roku 2021 v Istanbule, pôsobí v oblasti námornej dopravy a logistiky. Špecializuje sa na pravidelnú kontajnerovú dopravu a prepravu kontajnerov medzi menšími prístavmi a veľkými prekladiskami.
Zdroj: SITA.sk - Pri severnom pobreží Kuby sa potopila nákladná loď, troch námorníkov hľadajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden námorník zahynul a ďalší traja sú nezvestní po tom, ako sa pri severnom pobreží Kuby potopila nákladná loď plaviaca sa pod panamskou vlajkou s egyptskou a indonézskou posádkou. Informovali o tom vo štvrtok kubánske námorné úrady.
Dvanásti prežili
Plavidlo Halima, ktoré prevádzkuje turecká spoločnosť Sidra Line a ktoré prepravovalo 208 kontajnerov, sa potopilo vo štvrtok nadránom neďaleko zálivu Cabanas v provincii Artemisa. Zo 16 členov posádky sa podľa Kubánskej námornej správy podarilo vytiahnuť z vody 13 osôb, z ktorých jedna bola mŕtva.
„Pátranie po ďalších troch pokračuje,“ uviedol úrad vo vyhlásení, ktoré zverejnili štátne médiá. Štátnu príslušnosť obete ani nezvestných nespresnil. Námorné úrady neuviedli, či plavidlo smerovalo na Kubu, alebo ostrov opúšťalo.
Hlavný kubánsky terminál
Loď sa potopila pri severnom pobreží provincie Artemisa, kde sa nachádza prístav Mariel, hlavný kubánsky kontajnerový terminál a jedno z najvýznamnejších logistických centier krajiny. Od Havany je vzdialený približne 45 kilometrov.
Spoločnosť Sidra Line, ktorá vznikla v roku 2021 v Istanbule, pôsobí v oblasti námornej dopravy a logistiky. Špecializuje sa na pravidelnú kontajnerovú dopravu a prepravu kontajnerov medzi menšími prístavmi a veľkými prekladiskami.
Zdroj: SITA.sk - Pri severnom pobreží Kuby sa potopila nákladná loď, troch námorníkov hľadajú © SITA Všetky práva vyhradené.
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