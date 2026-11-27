Slovensko chce zasadnúť do Bezpečnostnej rady OSN. O jeho osude sa rozhodne v júni 2027
Ministerstvo zahraničných vecí priblížilo, že kandidatúru zastrešuje heslo Rešpekt, Dialóg, Stabilita, Mier. Ministerstvá začali koordinovať prípravu Slovenska na členstvo v
27.11.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí priblížilo, že kandidatúru zastrešuje heslo Rešpekt, Dialóg, Stabilita, Mier.
Ministerstvá začali koordinovať prípravu Slovenska na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. Medzirezortnú spoluprácu nastavujú tak, aby SR v prípade zvolenia vystupovala jednotne a odborne. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok na stretnutí zástupcov ministerstiev podotkol, že členstvo v Bezpečnostnej rade nevnímajú len ako úlohu, ale aj ako príležitosť na posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.
„Agenda Bezpečnostnej rady dnes výrazne presahuje tradičnú bezpečnostnú politiku – zasahuje do energetiky, klímy, humanitárnych kríz, kybernetiky či boja proti terorizmu. Cieľom tohto stretnutia bolo preto nastaviť efektívnu medzirezortnú koordináciu tak, aby Slovensko vystupovalo jednotne, odborne a dôveryhodne,“ dodal Eštok.
Na stretnutí tak identifikovali oblasti pre vzájomnú koordináciu. Ministerstvo zahraničných vecí priblížilo, že kandidatúru zastrešuje heslo Rešpekt, Dialóg, Stabilita, Mier. „Jej priority sa týkajú prevencie konfliktov a budovania mieru, ochrany medzinárodného práva, energetickej bezpečnosti a strategických zdrojov, ako aj digitálnych technológií, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie,“ vymenoval rezort diplomacie s tým, že viaceré z priorít presahujú pôsobnosť ministerstva zahraničných vecí, a preto si žiadajú spoluprácu naprieč štátnou správou.
Eštok pripomenul, že získanie členstva v Bezpečnostnej rade OSN je pre každý štát prestížnou záležitosťou a zároveň veľkým záväzkom voči medzinárodnému spoločenstvu. Profesionálny výkon tohto mandátu podľa jeho slov upevňuje medzinárodné postavenie štátu. Ak Slovensko bude zvolené, bude sa podieľať na tvorbe politiky s globálnym dosahom.
Slovenská diplomacia sa tak od spustenia kampane 13. júla 2026 usiluje o získanie medzinárodnej podpory a budovanie vzťahov, čo v prípade zvolenia zabezpečí plynulý dialóg hneď od začiatku výkonu mandátu. Voľby sa uskutočnia vo Valnom zhromaždení OSN v júni 2027. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich zo 193 členských štátov OSN. Slovensko je pritom zatiaľ jediným kandidátom na miesto, ktoré je každé dva roky vyhradené pre jedného zástupcu Východoeurópskej regionálnej skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce zasadnúť do Bezpečnostnej rady OSN. O jeho osude sa rozhodne v júni 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvá začali koordinovať prípravu Slovenska na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. Medzirezortnú spoluprácu nastavujú tak, aby SR v prípade zvolenia vystupovala jednotne a odborne. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok na stretnutí zástupcov ministerstiev podotkol, že členstvo v Bezpečnostnej rade nevnímajú len ako úlohu, ale aj ako príležitosť na posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.
Rešpekt, Dialóg, Stabilita a Mier
„Agenda Bezpečnostnej rady dnes výrazne presahuje tradičnú bezpečnostnú politiku – zasahuje do energetiky, klímy, humanitárnych kríz, kybernetiky či boja proti terorizmu. Cieľom tohto stretnutia bolo preto nastaviť efektívnu medzirezortnú koordináciu tak, aby Slovensko vystupovalo jednotne, odborne a dôveryhodne,“ dodal Eštok.
Na stretnutí tak identifikovali oblasti pre vzájomnú koordináciu. Ministerstvo zahraničných vecí priblížilo, že kandidatúru zastrešuje heslo Rešpekt, Dialóg, Stabilita, Mier. „Jej priority sa týkajú prevencie konfliktov a budovania mieru, ochrany medzinárodného práva, energetickej bezpečnosti a strategických zdrojov, ako aj digitálnych technológií, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie,“ vymenoval rezort diplomacie s tým, že viaceré z priorít presahujú pôsobnosť ministerstva zahraničných vecí, a preto si žiadajú spoluprácu naprieč štátnou správou.
Júnové voľby
Eštok pripomenul, že získanie členstva v Bezpečnostnej rade OSN je pre každý štát prestížnou záležitosťou a zároveň veľkým záväzkom voči medzinárodnému spoločenstvu. Profesionálny výkon tohto mandátu podľa jeho slov upevňuje medzinárodné postavenie štátu. Ak Slovensko bude zvolené, bude sa podieľať na tvorbe politiky s globálnym dosahom.
Slovenská diplomacia sa tak od spustenia kampane 13. júla 2026 usiluje o získanie medzinárodnej podpory a budovanie vzťahov, čo v prípade zvolenia zabezpečí plynulý dialóg hneď od začiatku výkonu mandátu. Voľby sa uskutočnia vo Valnom zhromaždení OSN v júni 2027. Na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich zo 193 členských štátov OSN. Slovensko je pritom zatiaľ jediným kandidátom na miesto, ktoré je každé dva roky vyhradené pre jedného zástupcu Východoeurópskej regionálnej skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce zasadnúť do Bezpečnostnej rady OSN. O jeho osude sa rozhodne v júni 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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