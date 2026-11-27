Radovan Bondra sa pokúsi nakopnúť seba aj Banskú Bystricu
Radovan Bondra zmenil pôsobisko v rámci slovenskej extraligy. V tejto sezóne odohral za HC Slovan Bratislava iba deväť zápasov so ziskom dvoch bodov, a ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Radovan Bondra zmenil pôsobisko v rámci slovenskej extraligy.
V tejto sezóne odohral za HC Slovan Bratislava iba deväť zápasov so ziskom dvoch bodov, a tak prišla zmena pôsobiska. Útočník Radovan Bondra sa z tímu vicemajstra presúva pod Urpín, aby pomohol sebe aj Banskobystričanom.
Tím HC ´05 TAM Banská Bystrica má za sebou sériu piatich zväčša tesných prehier a prepad na deviate miesto v tabuľke.
"Rodák z Trebišova patrí medzi fyzicky disponovaných útočníkov. S výškou 197 centimetrov a ľavým držaním hokejky dokáže byť výraznou postavou na ľadovej ploche. Počas svojej kariéry obliekal dres viacerých extraligových klubov. Výraznú stopu zanechal najmä vo Zvolene, s ktorým v sezóne 2020/2021 získal majstrovský titul. Skúsenosti zbieral aj v českej najvyššej súťaži, kde nastupoval za Vítkovice," napísali Banskobystričania na svojom webe hc05.sk.
K príchodu novej posily sa vyjadril aj generálny manažér klubu Július Koval: "Prišla možnosť priviesť Radovana do Banskej Bystrice a my sme ju využili. V posledných dňoch sme sa snažili ešte posilniť náš útok. Preto som rád, že sa nám to podarilo. Radovi prajem všetko dobré v bystrickom drese.“
V piatkovom 23. kole Tipsport ligy sa Banská Bystrica predstaví na ľade Zvolena, ktorému patrí v tabuľke až 11. priečka.
Zdroj: SITA.sk - Radovan Bondra sa pokúsi nakopnúť seba aj Banskú Bystricu © SITA Všetky práva vyhradené.
V tejto sezóne odohral za HC Slovan Bratislava iba deväť zápasov so ziskom dvoch bodov, a tak prišla zmena pôsobiska. Útočník Radovan Bondra sa z tímu vicemajstra presúva pod Urpín, aby pomohol sebe aj Banskobystričanom.
Tím HC ´05 TAM Banská Bystrica má za sebou sériu piatich zväčša tesných prehier a prepad na deviate miesto v tabuľke.
Výrazna stopa vo Zvolene
"Rodák z Trebišova patrí medzi fyzicky disponovaných útočníkov. S výškou 197 centimetrov a ľavým držaním hokejky dokáže byť výraznou postavou na ľadovej ploche. Počas svojej kariéry obliekal dres viacerých extraligových klubov. Výraznú stopu zanechal najmä vo Zvolene, s ktorým v sezóne 2020/2021 získal majstrovský titul. Skúsenosti zbieral aj v českej najvyššej súťaži, kde nastupoval za Vítkovice," napísali Banskobystričania na svojom webe hc05.sk.
Využili sme šancu
K príchodu novej posily sa vyjadril aj generálny manažér klubu Július Koval: "Prišla možnosť priviesť Radovana do Banskej Bystrice a my sme ju využili. V posledných dňoch sme sa snažili ešte posilniť náš útok. Preto som rád, že sa nám to podarilo. Radovi prajem všetko dobré v bystrickom drese.“
V piatkovom 23. kole Tipsport ligy sa Banská Bystrica predstaví na ľade Zvolena, ktorému patrí v tabuľke až 11. priečka.
Zdroj: SITA.sk - Radovan Bondra sa pokúsi nakopnúť seba aj Banskú Bystricu © SITA Všetky práva vyhradené.
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