Z hereckých kolegov budú súperi, Milujem Slovensko spojí známe tváre z televíznych seriálov – FOTO
O víťazstvo už v piatok o 20:40 na TV JOJ zabojujú známe seriálové tváre. Z hereckých kolegov sa v najnovšej časti obľúbenej šou Milujem Slovensko stanú ...
27.11.2026 (SITA.sk) - O víťazstvo už v piatok o 20:40 na TV JOJ zabojujú známe seriálové tváre.
Z hereckých kolegov sa v najnovšej časti obľúbenej šou Milujem Slovensko stanú súperi. O víťazstvo už v piatok o 20:40 na TV JOJ zabojujú známe seriálové tváre. Večerom bude tradične sprevádzať moderátor Martin Nikodým a pod vedením kapitánov Adely Vinczeovej a Mateja „Sajfu“ Cifru si zmieria svoje sily šesť hercov.
V Adelinom tíme budú súťažiť súťažiť herci zo seriálu Nemocnica - Viktória Petrášová, Peter Pecha a Braňo Deák. Adela tak povedie trojicu, ktorú spájajú skúsenosti zo spoločných televíznych projektov. Oproti nim v Sajfovom tíme nastúpia herečky Monika Šagátová a Petra Dubayová. Trojicu hostí uzavrie ich herecký kolega Roman Poláčik.
„Herecká pohotovosť môže hosťom pomôcť pri nečakaných úlohách, hudobné skúsenosti zase pri otázkach zo sveta piesní. Dôležitá však bude aj tímová súhra a schopnosť vybrať spomedzi viacerých nápadov správnu odpoveď,“ uzavrela TV JOJ.
Zdroj: SITA.sk - Z hereckých kolegov budú súperi, Milujem Slovensko spojí známe tváre z televíznych seriálov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Z hereckých kolegov sa v najnovšej časti obľúbenej šou Milujem Slovensko stanú súperi. O víťazstvo už v piatok o 20:40 na TV JOJ zabojujú známe seriálové tváre. Večerom bude tradične sprevádzať moderátor Martin Nikodým a pod vedením kapitánov Adely Vinczeovej a Mateja „Sajfu“ Cifru si zmieria svoje sily šesť hercov.
V Adelinom tíme budú súťažiť súťažiť herci zo seriálu Nemocnica - Viktória Petrášová, Peter Pecha a Braňo Deák. Adela tak povedie trojicu, ktorú spájajú skúsenosti zo spoločných televíznych projektov. Oproti nim v Sajfovom tíme nastúpia herečky Monika Šagátová a Petra Dubayová. Trojicu hostí uzavrie ich herecký kolega Roman Poláčik.
„Herecká pohotovosť môže hosťom pomôcť pri nečakaných úlohách, hudobné skúsenosti zase pri otázkach zo sveta piesní. Dôležitá však bude aj tímová súhra a schopnosť vybrať spomedzi viacerých nápadov správnu odpoveď,“ uzavrela TV JOJ.
Zdroj: SITA.sk - Z hereckých kolegov budú súperi, Milujem Slovensko spojí známe tváre z televíznych seriálov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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