Nakúpte tento piatok v dm a podporte užitočné dobrovoľnícke projekty
Počas Giving Friday 27. novembra venuje dm 5 % z denného obratu na dobrú vec. V čase, keď sa väčšina obchodníkov predháňa v ponuke jednorazových zliav a akcií, ide dm drogerie markt svojou ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Počas Giving Friday 27. novembra venuje dm 5 % z denného obratu na dobrú vec.
V čase, keď sa väčšina obchodníkov predháňa v ponuke jednorazových zliav a akcií, ide dm drogerie markt svojou cestou. Iniciatíva Giving Friday dáva už po deviaty raz priestor solidarite a pomáha tam, kde je to potrebné. V dm tak aj bežný nákup môže prispieť k podpore dobrovoľníckych projektov na Slovensku.
V piatok 27. novembra venuje dm 5 % z denného obratu všetkých predajní, e-shopu mojadm.sk a aplikácie Moja dm na podporu dobrovoľníckych projektov po celom Slovensku. Zákazníci pritom nezaplatia ani o cent navyše – nakupujú za obvyklé, dlhodobo výhodné ceny a dm z ich nákupov automaticky vytvorí dar na dobrú vec.
"Zákazníkom ponúkame dlhodobo výhodné ceny, na ktoré sa môžu spoľahnúť počas celého roka. Ani v posledný novembrový piatok preto nestaviame na rôzne jednorazové akcie, ale spolu s našimi zákazníkmi vďaka Giving Friday podporujeme užitočné projekty," uviedla Janka Poláčková, zodpovedná za nákup a marketing v dm drogerie markt. V dm sa počas Giving Friday stáva každý nákup konkrétnou pomocou.
Tento rok bude výťažok smerovať opäť na podporu dobrovoľníckych projektov v rámci iniciatívy Na budúcnosti nám záleží. dm v jej prvom ročníku podporila 13 dobrovoľníckych projektov neziskových organizácií celkovou sumou 110 000 eur. Ide o projekty od záchrany banskoštiavnických tajchov, cez pomoc deťom so špecifickými potrebami až po stredoškolákov, ktorí venujú svoj voľný čas osamelým seniorom. V tejto iniciatíve bude dm pokračovať aj vďaka výťažku z Giving Friday.
Počas ôsmich rokov dm vďaka výťažku z Giving Friday podporila široké spektrum ďalších solidárnych projektov, aktivít občianskych združení a iniciatív.
"Veríme, že budúcnosť môžeme ovplyvňovať tým, ako sa rozhodujeme dnes. Giving Friday nám umožňuje spojiť zákazníkov, kolegov a organizácie, ktorým záleží na tom, čo sa deje okolo nás. Spoločne tak môžeme podporiť dobrovoľnícke aktivity v komunitách na Slovensku," dodala Janka Poláčková z dm.
Giving Friday ukazuje, že spoločné úsilie má obrovskú silu. Len v minulom roku sa v 12 krajinách skupiny dm podarilo spoločne vyzbierať 966 267 eur na podporu verejnoprospešných projektov. Na Slovensku dosiahol výťažok z tejto dobročinnej kampane 88 231 €.
27. novembra je tak každý nákup v dm nielen príležitosťou doplniť si obľúbené produkty, ale aj spôsobom, ako podporiť dobrovoľnícke projekty.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nakúpte tento piatok v dm a podporte užitočné dobrovoľnícke projekty © SITA Všetky práva vyhradené.
V čase, keď sa väčšina obchodníkov predháňa v ponuke jednorazových zliav a akcií, ide dm drogerie markt svojou cestou. Iniciatíva Giving Friday dáva už po deviaty raz priestor solidarite a pomáha tam, kde je to potrebné. V dm tak aj bežný nákup môže prispieť k podpore dobrovoľníckych projektov na Slovensku.
V piatok 27. novembra venuje dm 5 % z denného obratu všetkých predajní, e-shopu mojadm.sk a aplikácie Moja dm na podporu dobrovoľníckych projektov po celom Slovensku. Zákazníci pritom nezaplatia ani o cent navyše – nakupujú za obvyklé, dlhodobo výhodné ceny a dm z ich nákupov automaticky vytvorí dar na dobrú vec.
"Zákazníkom ponúkame dlhodobo výhodné ceny, na ktoré sa môžu spoľahnúť počas celého roka. Ani v posledný novembrový piatok preto nestaviame na rôzne jednorazové akcie, ale spolu s našimi zákazníkmi vďaka Giving Friday podporujeme užitočné projekty," uviedla Janka Poláčková, zodpovedná za nákup a marketing v dm drogerie markt. V dm sa počas Giving Friday stáva každý nákup konkrétnou pomocou.
Dobrovoľnícke projekty na podporu komunít
Tento rok bude výťažok smerovať opäť na podporu dobrovoľníckych projektov v rámci iniciatívy Na budúcnosti nám záleží. dm v jej prvom ročníku podporila 13 dobrovoľníckych projektov neziskových organizácií celkovou sumou 110 000 eur. Ide o projekty od záchrany banskoštiavnických tajchov, cez pomoc deťom so špecifickými potrebami až po stredoškolákov, ktorí venujú svoj voľný čas osamelým seniorom. V tejto iniciatíve bude dm pokračovať aj vďaka výťažku z Giving Friday.
Počas ôsmich rokov dm vďaka výťažku z Giving Friday podporila široké spektrum ďalších solidárnych projektov, aktivít občianskych združení a iniciatív.
"Veríme, že budúcnosť môžeme ovplyvňovať tým, ako sa rozhodujeme dnes. Giving Friday nám umožňuje spojiť zákazníkov, kolegov a organizácie, ktorým záleží na tom, čo sa deje okolo nás. Spoločne tak môžeme podporiť dobrovoľnícke aktivity v komunitách na Slovensku," dodala Janka Poláčková z dm.
Malé nákupy, ale veľký efekt
Giving Friday ukazuje, že spoločné úsilie má obrovskú silu. Len v minulom roku sa v 12 krajinách skupiny dm podarilo spoločne vyzbierať 966 267 eur na podporu verejnoprospešných projektov. Na Slovensku dosiahol výťažok z tejto dobročinnej kampane 88 231 €.
Ako sa môžete zapojiť do Giving Friday:
- Nakúpte v piatok 27. novembra 2026 v ktorejkoľvek predajni dm, na mojadm.sk alebo prostredníctvom aplikácie Moja dm
- Využite pritom bežné, dlhodobo výhodné ceny
- dm následne automaticky venuje 5 % z celkového denného obratu na podporu dobrovoľníckych projektov
27. novembra je tak každý nákup v dm nielen príležitosťou doplniť si obľúbené produkty, ale aj spôsobom, ako podporiť dobrovoľnícke projekty.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nakúpte tento piatok v dm a podporte užitočné dobrovoľnícke projekty © SITA Všetky práva vyhradené.
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