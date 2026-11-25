Trump sa zasmial na Zelenského slovách o mierovej dohode do januára. Tvrdí, že ho netlačí žiadny termín
Americký prezident vyhlásil, že vojnu by rád ukončil okamžite, no Spojených štátov sa podľa neho nedotýka. Pripravenosť Moskvy a Kyjeva na dohodu sa podľa jeho slov neustále mení. Americký ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident vyhlásil, že vojnu by rád ukončil okamžite, no Spojených štátov sa podľa neho nedotýka. Pripravenosť Moskvy a Kyjeva na dohodu sa podľa jeho slov neustále mení.
Americký prezident Donald Trump reagoval smiechom na otázku týkajúcu sa vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého sa Trumpovi osobitní vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff usilujú čo najskôr dosiahnuť dohodu o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine a chceli by ju uzavrieť do januára. Informuje o tom denník New York Post.
„Kto to povedal?“ opýtal sa Trump s úsmevom a vymenil si pohľad s jedným zo svojich vysokopostavených poradcov prítomných v miestnosti. „Čo chce, aby som urobil?“ pokračoval americký prezident.
Trump následne vyhlásil, že pri úsilí o ukončenie vojny nie je viazaný žiadnym časovým harmonogramom. Zdĺhavosť mierového procesu vysvetľoval tým, že na dosiahnutie dohody je potrebná vôľa oboch strán.
„Netlačí ma žiadny termín. Len by som chcel, aby sa to skončilo. Viete, nás sa to nedotýka. Veľmi rád by som to uzavrel ešte dnes, ale na tango treba dvoch. Uvidíme teda, čo sa stane,“ povedal šéf Bieleho domu.
Podľa Trumpa sa postoje ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho ukrajinského náprotivka k uzavretiu mierovej dohody neustále menia. „Niekedy to vyzerá, že Putin je pripravený, ale Zelenskyj nie. Niekedy by Zelenskyj veľmi rád dosiahol dohodu, ale Putin nie je pripravený. Záleží na tom, ktorý je práve deň,“ dodal americký prezident.
Trump tak nepotvrdil januárový termín, o ktorom hovoril Zelenskyj v súvislosti s úsilím amerických vyjednávačov. Zároveň neuviedol žiadny vlastný časový rámec, v ktorom by očakával ukončenie vojny.
Zdroj: SITA.sk - Trump sa zasmial na Zelenského slovách o mierovej dohode do januára. Tvrdí, že ho netlačí žiadny termín © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump reagoval smiechom na otázku týkajúcu sa vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého sa Trumpovi osobitní vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff usilujú čo najskôr dosiahnuť dohodu o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine a chceli by ju uzavrieť do januára. Informuje o tom denník New York Post.
„Kto to povedal?“ opýtal sa Trump s úsmevom a vymenil si pohľad s jedným zo svojich vysokopostavených poradcov prítomných v miestnosti. „Čo chce, aby som urobil?“ pokračoval americký prezident.
Trump následne vyhlásil, že pri úsilí o ukončenie vojny nie je viazaný žiadnym časovým harmonogramom. Zdĺhavosť mierového procesu vysvetľoval tým, že na dosiahnutie dohody je potrebná vôľa oboch strán.
„Netlačí ma žiadny termín. Len by som chcel, aby sa to skončilo. Viete, nás sa to nedotýka. Veľmi rád by som to uzavrel ešte dnes, ale na tango treba dvoch. Uvidíme teda, čo sa stane,“ povedal šéf Bieleho domu.
Podľa Trumpa sa postoje ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho ukrajinského náprotivka k uzavretiu mierovej dohody neustále menia. „Niekedy to vyzerá, že Putin je pripravený, ale Zelenskyj nie. Niekedy by Zelenskyj veľmi rád dosiahol dohodu, ale Putin nie je pripravený. Záleží na tom, ktorý je práve deň,“ dodal americký prezident.
Trump tak nepotvrdil januárový termín, o ktorom hovoril Zelenskyj v súvislosti s úsilím amerických vyjednávačov. Zároveň neuviedol žiadny vlastný časový rámec, v ktorom by očakával ukončenie vojny.
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Zdroj: SITA.sk - Trump sa zasmial na Zelenského slovách o mierovej dohode do januára. Tvrdí, že ho netlačí žiadny termín © SITA Všetky práva vyhradené.
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