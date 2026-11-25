Nespokojnosť v práci dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2022. Motiváciu stráca takmer polovica ľudí
Nespokojných a nemotivovaných zamestnancov pribúda. Spokojnosť zamestnancov v práci klesá, nespokojných a nemotivovaných je 44 % z nich. Ukázal to jesenný
25.11.2026 (SITA.sk) - Nespokojných a nemotivovaných zamestnancov pribúda.
Spokojnosť zamestnancov v práci klesá, nespokojných a nemotivovaných je 44 % z nich. Ukázal to jesenný prieskum JobsIndex spoločnosti Alma Career Slovakia. Vnútorne odpojených od práce je aktuálne najviac zamestnancov od začiatku meraní v roku 2022.
Prieskum spoločnosť uskutočňuje dvakrát ročne. Ten jesenný ukázal, že nespokojných a nemotivovaných je 44 % zamestnancov. Na jar roku 2024 ich pritom bolo 36 %. Naopak, takzvaných ťahúňov, teda spokojných a motivovaných pracovníkov, bola v jesennom prieskume necelá tretina.
Podľa výsledkov prieskumu to je najmenej spokojných zamestnancov od začiatku meraní. Zvyšnú časť tvoria kritickí inovátori – nespokojní, ale motivovaní (18 %) a pasažieri, teda síce spokojní, ale nemotivovaní zamestnanci (6 %). Motivovaných zamestnancov je podľa výsledkov prieskumu spolu presne polovica.
Podľa odborníkov súčasné dáta naznačujú dlhodobý trend, nejde o jednorazový výkyv. Spokojnosť a motivácia pritom podľa výsledkov meraní posledné roky klesajú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Radosť z práce má podľa získaných dát 55 % zamestnancov, na jar 2024 to pritom bolo 63 % oslovených.
Hrdých na svojho zamestnávateľa je aktuálne 45 % zamestnancov, pred vyše dvomi rokmi to bolo 54 %. Klesol aj počet tých, ktorí by svojho zamestnávateľa odporučili iným. Kým na jar 2024 ich bolo 51 %, aktuálne by svojho zamestnávateľa ďalej odporučilo 46 % pracujúcich.
Prieskum tiež ukázal veľké rozdiely naprieč skupinami zamestnancov. Najväčšiu radosť z práce deklarovali najmä zamestnanci v školstve a zdravotníctve (73 %) či IT špecialisti a inžinieri (71 %). Tieto skupiny patria k najmenej odpojeným od práce. V službách a obchode má radosť z práce necelá polovica pracujúcich, podobne je to aj u manuálnych a technických pracovníkov. Nespokojnosť a chýbajúcu motiváciu v službách a obchode uviedla viac než polovica opýtaných.
Podľa prieskumu vlani zmenilo zamestnávateľa 15 % zamestnancov. V minulosti zmena firmy podľa odborníkov prinášala nárast spokojnosti. Aktuálne výsledky však ukázali, že spomedzi tých, ktorí za posledný rok zmenili zamestnávateľa, sa cíti spokojná a motivovaná len tretina zamestnancov. V jarnom meraní to pritom bolo 44 %.
Prieskum JobsIndex uskutočňuje spoločnosť Alma Career Slovakia dvakrát ročne prostredníctvom agentúry g82. Deviata vlna prieskumu sa konala v septembri a októbri 2026 na vzorke 1 001 zamestnancov od 18 do 65 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Nespokojnosť v práci dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2022. Motiváciu stráca takmer polovica ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Spokojnosť zamestnancov v práci klesá, nespokojných a nemotivovaných je 44 % z nich. Ukázal to jesenný prieskum JobsIndex spoločnosti Alma Career Slovakia. Vnútorne odpojených od práce je aktuálne najviac zamestnancov od začiatku meraní v roku 2022.
Prieskum spoločnosť uskutočňuje dvakrát ročne. Ten jesenný ukázal, že nespokojných a nemotivovaných je 44 % zamestnancov. Na jar roku 2024 ich pritom bolo 36 %. Naopak, takzvaných ťahúňov, teda spokojných a motivovaných pracovníkov, bola v jesennom prieskume necelá tretina.
Podľa výsledkov prieskumu to je najmenej spokojných zamestnancov od začiatku meraní. Zvyšnú časť tvoria kritickí inovátori – nespokojní, ale motivovaní (18 %) a pasažieri, teda síce spokojní, ale nemotivovaní zamestnanci (6 %). Motivovaných zamestnancov je podľa výsledkov prieskumu spolu presne polovica.
Spokojnosť a motivácia klesajú už niekoľko rokov
Podľa odborníkov súčasné dáta naznačujú dlhodobý trend, nejde o jednorazový výkyv. Spokojnosť a motivácia pritom podľa výsledkov meraní posledné roky klesajú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Radosť z práce má podľa získaných dát 55 % zamestnancov, na jar 2024 to pritom bolo 63 % oslovených.
Hrdých na svojho zamestnávateľa je aktuálne 45 % zamestnancov, pred vyše dvomi rokmi to bolo 54 %. Klesol aj počet tých, ktorí by svojho zamestnávateľa odporučili iným. Kým na jar 2024 ich bolo 51 %, aktuálne by svojho zamestnávateľa ďalej odporučilo 46 % pracujúcich.
Prieskum tiež ukázal veľké rozdiely naprieč skupinami zamestnancov. Najväčšiu radosť z práce deklarovali najmä zamestnanci v školstve a zdravotníctve (73 %) či IT špecialisti a inžinieri (71 %). Tieto skupiny patria k najmenej odpojeným od práce. V službách a obchode má radosť z práce necelá polovica pracujúcich, podobne je to aj u manuálnych a technických pracovníkov. Nespokojnosť a chýbajúcu motiváciu v službách a obchode uviedla viac než polovica opýtaných.
Zmena zamestnávateľa už neprináša spokojnosť
Podľa prieskumu vlani zmenilo zamestnávateľa 15 % zamestnancov. V minulosti zmena firmy podľa odborníkov prinášala nárast spokojnosti. Aktuálne výsledky však ukázali, že spomedzi tých, ktorí za posledný rok zmenili zamestnávateľa, sa cíti spokojná a motivovaná len tretina zamestnancov. V jarnom meraní to pritom bolo 44 %.
Prieskum JobsIndex uskutočňuje spoločnosť Alma Career Slovakia dvakrát ročne prostredníctvom agentúry g82. Deviata vlna prieskumu sa konala v septembri a októbri 2026 na vzorke 1 001 zamestnancov od 18 do 65 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Nespokojnosť v práci dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2022. Motiváciu stráca takmer polovica ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Nové pravidlá spotrebiteľských úverov sa dotknú aj splátkového predaja. SBA Educa ponúka (nielen) predajcom certifikované odborné vzdelávanie online
- Kolumbijskí ozbrojenci držia v supermarkete 20 rukojemníkov, prezident osobne riadi zásah
- Slovensko má najviac domácností s deťmi v EÚ. Za prvenstvom sa však skrýva vážny problém
- Záblesk futbalovej mágie. Gól Bellinghama očaril aj Mourinha, ale porovnanie so Zidanom hráč odmieta
- „Srandista“ Lukašenko? Ponúkol Zelenskému spoločnú cestu do Moskvy a tvrdí, že ho osobne ochráni