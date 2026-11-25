Touré si myslí, že kríza je spôsobená aj pre náročnú situáciu s priaznivcami Slovana. Plánuje v kádri čistky? – VIDEO, FOTO
V prvom polčase si podľa neho zaslúžili "belasí" streliť gól a zápas by sa vyvíjal úplne inak. Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava neskrýval ...
25.11.2026 (SITA.sk) - V prvom polčase si podľa neho zaslúžili "belasí" streliť gól a zápas by sa vyvíjal úplne inak.
Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava neskrýval sklamanie po piatej prehre v hlavnej fáze Ligy majstrov. V prvom polčase si zaslúžili "belasí" streliť gól a zápas by sa vyvíjal úplne inak.
Namiesto toho inkasovali z hlavy Cucha Hernándeza v 43. minúte a do šatní odchádzali so sklonenými hlavami a tento presný zásah rozsypal celú ich koncepciu a taktiku.
Druhé dejstvo jednoznačne patrilo španielskemu tímu a druhým gólom v dueli to potvrdil kolumbijský útočník a opäť to bolo presnou hlavičkou po rohovom kope Isca.
"Začali sme dobre, časť stretnutia sme kontrolovali hru. Úroveň Ligy majstrov je príliš vysoká, Betis je kvalitný tím. Druhý polčas bol náročný, keďže súper nám nedal žiadnu šancu," uznal Touré.
"Opäť sme dostali gól zo štandardnej situácie, pozrieme sa na to. Musíme zapracovať a zlepšiť sa. Videl som, že chalani bojovali jeden za druhého," pokračoval bývalý hráč FC Barcelona či Manchestru City.
Je si vedomý toho, že Slovan zlomil gól do šatne. V druhom dejstve sa už nevedeli jeho zverenci dostať do hry, musia sa podľa neho viac snažiť, aby dokázali hrať vyrovnanú partiu s kvalitnejším súperom celých 90 minút.
"Belasí" musia vyhrávať svoje stretnutia, najmä na domácej pôde, čo si uvedomuje aj samotný kouč Touré. Túto krízu môže ovplyvňovať aj situácia s fanúšikmi.
Pripomenul meranie síl s Trenčínom, keď priaznivci hromadne odišli a tesne predtým rozvinuli transparent, ktorému však v slovenčine nerozumel.
"Musíme to zmeniť a byť pozitívni. Musíme týchto chlapcov podporovať, pretože ich v klube máme. To nezmeníme. Možno až keď sa otvorí prestupové okno. Možno prinesieme niekoho, kto nás pozdvihne na vyšší level a niekoho zrejme predáme," prezradil.
Na záver dodal, že futbalový súboj sa bez streleného gólu vyhrať jednoducho nemá. Ak si jeho zverenci vypracujú nádejné príležitosti, musia ich premeniť, čo sa proti Betisu nestalo.
Tourého náprotivok Manuel Pellegrini je spokojný s 12 bodmi po piatich zápasoch v Lige majstrov. "Sme štvrtí v tabuľke a postup medzi najlepších 24 mužstiev súťaže by nám už nemal ujsť. Máme však určite vyššie ambície a tie chceme potvrdzovať v ďalších dueloch," priblížil.
"Pre nás sú dôležité všetky tri súťaže, ktoré hráme. Teraz musíme prepnúť na ligu. Široký káder nám umožňuje rotovať hráčov a robiť zmeny. Máme spoločný cieľ a myslím si, že sme na správnej ceste. Zúčtovanie sa však bude robiť až na konci sezóny," doplnil na tlačovej konferencii skúsený 73-ročný čilský kouč.
V minulosti viedol Manchester City v čase, keď tam ako stredopoliar pôsobil práve súčasný kormidelník Slovana Touré.
Priznal, že po skončení súboja nemali mnoho času na rozsiahly rozhovor, no je rád, že sa po toľkých rokoch opäť stretli a uvedomuje si jeho náročnú situáciu, akú na lavičke "belasých" aktuálne má.
Zdroj: SITA.sk - Touré si myslí, že kríza je spôsobená aj pre náročnú situáciu s priaznivcami Slovana. Plánuje v kádri čistky? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava neskrýval sklamanie po piatej prehre v hlavnej fáze Ligy majstrov. V prvom polčase si zaslúžili "belasí" streliť gól a zápas by sa vyvíjal úplne inak.
Namiesto toho inkasovali z hlavy Cucha Hernándeza v 43. minúte a do šatní odchádzali so sklonenými hlavami a tento presný zásah rozsypal celú ich koncepciu a taktiku.
Druhé dejstvo jednoznačne patrilo španielskemu tímu a druhým gólom v dueli to potvrdil kolumbijský útočník a opäť to bolo presnou hlavičkou po rohovom kope Isca.
"Začali sme dobre, časť stretnutia sme kontrolovali hru. Úroveň Ligy majstrov je príliš vysoká, Betis je kvalitný tím. Druhý polčas bol náročný, keďže súper nám nedal žiadnu šancu," uznal Touré.
"Opäť sme dostali gól zo štandardnej situácie, pozrieme sa na to. Musíme zapracovať a zlepšiť sa. Videl som, že chalani bojovali jeden za druhého," pokračoval bývalý hráč FC Barcelona či Manchestru City.
Je si vedomý toho, že Slovan zlomil gól do šatne. V druhom dejstve sa už nevedeli jeho zverenci dostať do hry, musia sa podľa neho viac snažiť, aby dokázali hrať vyrovnanú partiu s kvalitnejším súperom celých 90 minút.
Dôležité prestupové obdobie
"Belasí" musia vyhrávať svoje stretnutia, najmä na domácej pôde, čo si uvedomuje aj samotný kouč Touré. Túto krízu môže ovplyvňovať aj situácia s fanúšikmi.
Pripomenul meranie síl s Trenčínom, keď priaznivci hromadne odišli a tesne predtým rozvinuli transparent, ktorému však v slovenčine nerozumel.
"Musíme to zmeniť a byť pozitívni. Musíme týchto chlapcov podporovať, pretože ich v klube máme. To nezmeníme. Možno až keď sa otvorí prestupové okno. Možno prinesieme niekoho, kto nás pozdvihne na vyšší level a niekoho zrejme predáme," prezradil.
Na záver dodal, že futbalový súboj sa bez streleného gólu vyhrať jednoducho nemá. Ak si jeho zverenci vypracujú nádejné príležitosti, musia ich premeniť, čo sa proti Betisu nestalo.
Tourého náprotivok Manuel Pellegrini je spokojný s 12 bodmi po piatich zápasoch v Lige majstrov. "Sme štvrtí v tabuľke a postup medzi najlepších 24 mužstiev súťaže by nám už nemal ujsť. Máme však určite vyššie ambície a tie chceme potvrdzovať v ďalších dueloch," priblížil.
V minulosti ho trénoval
"Pre nás sú dôležité všetky tri súťaže, ktoré hráme. Teraz musíme prepnúť na ligu. Široký káder nám umožňuje rotovať hráčov a robiť zmeny. Máme spoločný cieľ a myslím si, že sme na správnej ceste. Zúčtovanie sa však bude robiť až na konci sezóny," doplnil na tlačovej konferencii skúsený 73-ročný čilský kouč.
V minulosti viedol Manchester City v čase, keď tam ako stredopoliar pôsobil práve súčasný kormidelník Slovana Touré.
Priznal, že po skončení súboja nemali mnoho času na rozsiahly rozhovor, no je rád, že sa po toľkých rokoch opäť stretli a uvedomuje si jeho náročnú situáciu, akú na lavičke "belasých" aktuálne má.
Zdroj: SITA.sk - Touré si myslí, že kríza je spôsobená aj pre náročnú situáciu s priaznivcami Slovana. Plánuje v kádri čistky? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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