Šťastný nemá obavy o Slafkovského. Seba by v niektorých obdobiach kariéry poslal aj na farmu
„Mal by sa ešte viac zapájať do hry a využívať pritom svoje telesné predpoklady. A tiež zjednodušiť svoju hru,“ vyhlásil Peter Šťastný. Kým výkony slovenského hokejistu
25.11.2026 (SITA.sk) - „Mal by sa ešte viac zapájať do hry a využívať pritom svoje telesné predpoklady. A tiež zjednodušiť svoju hru,“ vyhlásil Peter Šťastný.
Kým výkony slovenského hokejistu Juraja Slafkovského v aktuálnej sezóne NHL vyvolávajú v Montreale kritické reakcie, legendárny Peter Šťastný nevidí dôvod na obavy. Člen hokejovej Siene slávy pripomenul, že aj on počas svojej úspešnej kariéry prežíval obdobia, keď bol mimoriadne nespokojný s vlastnými výkonmi.
„Boli chvíle, keď by som sa sám poslal aj na farmu,“ priznal Šťastný v rozhovore pre kanadský denník Le Journal de Québec.
Pri otázke na komplikovanú sezónu mladšieho krajana sa pousmial. Podľa kanadského novinára Jeana-Nicolasa Blancheta bolo zrejmé, že takúto otázku očakával. „Aj keď starnete, stále sa učíte. Pokrok nie je lineárny. Sú tam vzostupy aj pády,“ poznamenal Šťastný.
Legendárny slovenský center si pritom dobre spomína na vlastné výkonnostné krízy. „Niekedy bolo hrozné, ako som hral,“ priznal. So smiechom dodal, že na slabšie výkony ho nemusel upozorňovať ani jeho niekdajší tréner Michel Bergeron. „Nikto mi nikdy nemusel hovoriť, že musím byť lepší. Mohol to skúsiť, ale nepočúval by som ho. Bolo na mne, aby som našiel spôsob, ako sa zlepšiť,“ pokračoval Šťastný.
V súvislosti so Slafkovským pripomenul, že útočník Montrealu je stále „veľmi, veľmi, veľmi mladý“. Za jeho súčasnou situáciou vidí skôr vysoké očakávania než zásadné herné problémy. „Nemyslím si, že sa trápi. Skôr si myslím, že sú naňho kladené veľké očakávania ... a že na seba vyvíja veľký tlak,“ uviedol.
Šťastný pozorne sleduje zápasy Canadiens a podľa jeho názoru si slovenský útočník vytvára viacero príležitostí na skórovanie a hrá celkom dobre. „Niekedy stačí len iskra. Nič nedokáže dodať viac motivácie ako strelenie niekoľkých gólov. ... Niekedy je rozdiel len v niekoľkých milimetroch. Je to otázka času,“ vysvetlil.
Šťastný sa netají obdivom k viacerým herným kvalitám svojho mladšieho krajana. „Je bojovný, tlačí sa do bránky a dokáže nesmierne rýchlo vystreliť,“ vyzdvihol útočníka Montrealu.
Na otázku, čo by Slafkovskému poradil, ponúkol dve konkrétne odporúčania. „Mal by sa ešte viac zapájať do hry a využívať pritom svoje telesné predpoklady. A tiež zjednodušiť svoju hru. Niekedy platí, že čím viac chcete, tým viac si to komplikujete. Ak sa rýchlo zbavíte puku, rovnako rýchlo sa vám vráti, najmä s takými výnimočnými spoluhráčmi v útoku, akými sú Cole Caufield a Nick Suzuki,“ povedal Šťastný.
V rozhovore pre kanadské médium poukázal aj na mimoriadnu popularitu Slafkovského na Slovensku, kde sa mladý útočník prakticky denne dostáva do titulkov médií.
Zdroj: SITA.sk - Šťastný nemá obavy o Slafkovského. Seba by v niektorých obdobiach kariéry poslal aj na farmu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kým výkony slovenského hokejistu Juraja Slafkovského v aktuálnej sezóne NHL vyvolávajú v Montreale kritické reakcie, legendárny Peter Šťastný nevidí dôvod na obavy. Člen hokejovej Siene slávy pripomenul, že aj on počas svojej úspešnej kariéry prežíval obdobia, keď bol mimoriadne nespokojný s vlastnými výkonmi.
„Boli chvíle, keď by som sa sám poslal aj na farmu,“ priznal Šťastný v rozhovore pre kanadský denník Le Journal de Québec.
Pri otázke na komplikovanú sezónu mladšieho krajana sa pousmial. Podľa kanadského novinára Jeana-Nicolasa Blancheta bolo zrejmé, že takúto otázku očakával. „Aj keď starnete, stále sa učíte. Pokrok nie je lineárny. Sú tam vzostupy aj pády,“ poznamenal Šťastný.
Legendárny slovenský center si pritom dobre spomína na vlastné výkonnostné krízy. „Niekedy bolo hrozné, ako som hral,“ priznal. So smiechom dodal, že na slabšie výkony ho nemusel upozorňovať ani jeho niekdajší tréner Michel Bergeron. „Nikto mi nikdy nemusel hovoriť, že musím byť lepší. Mohol to skúsiť, ale nepočúval by som ho. Bolo na mne, aby som našiel spôsob, ako sa zlepšiť,“ pokračoval Šťastný.
V súvislosti so Slafkovským pripomenul, že útočník Montrealu je stále „veľmi, veľmi, veľmi mladý“. Za jeho súčasnou situáciou vidí skôr vysoké očakávania než zásadné herné problémy. „Nemyslím si, že sa trápi. Skôr si myslím, že sú naňho kladené veľké očakávania ... a že na seba vyvíja veľký tlak,“ uviedol.
Šťastný pozorne sleduje zápasy Canadiens a podľa jeho názoru si slovenský útočník vytvára viacero príležitostí na skórovanie a hrá celkom dobre. „Niekedy stačí len iskra. Nič nedokáže dodať viac motivácie ako strelenie niekoľkých gólov. ... Niekedy je rozdiel len v niekoľkých milimetroch. Je to otázka času,“ vysvetlil.
Šťastný sa netají obdivom k viacerým herným kvalitám svojho mladšieho krajana. „Je bojovný, tlačí sa do bránky a dokáže nesmierne rýchlo vystreliť,“ vyzdvihol útočníka Montrealu.
Na otázku, čo by Slafkovskému poradil, ponúkol dve konkrétne odporúčania. „Mal by sa ešte viac zapájať do hry a využívať pritom svoje telesné predpoklady. A tiež zjednodušiť svoju hru. Niekedy platí, že čím viac chcete, tým viac si to komplikujete. Ak sa rýchlo zbavíte puku, rovnako rýchlo sa vám vráti, najmä s takými výnimočnými spoluhráčmi v útoku, akými sú Cole Caufield a Nick Suzuki,“ povedal Šťastný.
V rozhovore pre kanadské médium poukázal aj na mimoriadnu popularitu Slafkovského na Slovensku, kde sa mladý útočník prakticky denne dostáva do titulkov médií.
Zdroj: SITA.sk - Šťastný nemá obavy o Slafkovského. Seba by v niektorých obdobiach kariéry poslal aj na farmu © SITA Všetky práva vyhradené.
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