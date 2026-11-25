Česi zdolali Kanadu a postúpili do semifinále Davisovho pohára. Rozhodli Macháč a Lehečka
Českí tenisti si zabezpečili postup medzi najlepšiu štvoricu už po dvojhrách. Ich ďalším súperom bude víťaz súboja medzi obhajcami titulu z Talianska a Kórejskou republikou. Českí tenisti ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Českí tenisti si zabezpečili postup medzi najlepšiu štvoricu už po dvojhrách. Ich ďalším súperom bude víťaz súboja medzi obhajcami titulu z Talianska a Kórejskou republikou.
Českí tenisti úspešne vstúpili do finálového turnaja Davisovho pohára v talianskej Bologni. V utorňajšom štvrťfinále zdolali reprezentantov Kanady 2:0 na zápasy a zabezpečili si postup medzi najlepšiu štvoricu. O triumfe rozhodli Tomáš Macháč a Jiří Lehečka, ktorí uspeli v oboch dvojhrách, takže záverečná štvorhra už nebola potrebná.
Prvý bod pre český tím získal Macháč, 59. hráč svetového rebríčka ATP, ktorý zdolal 154. hráča sveta Liama Draxla v troch setoch 6:2, 3:6, 6:2.
„Myslím si, že každý zápas je tu náročný, pretože vás ženie dopredu publikum. Je to iné, veľmi odlišné od bežných turnajov,“ povedal Macháč po svojom víťazstve.
V súboji tímových jednotiek následne nastúpili štrnásty hráč svetového rebríčka Jiří Lehečka a Kanaďan Félix Auger-Aliassime, niekdajšia svetová štvorka a aktuálne sedemnásty hráč sveta.
V mimoriadne kvalitnom a intenzívnom zápase mal v prvom sete viac príležitostí kanadský tenista, ktorý si vypracoval deväť brejkbalov, zatiaľ čo Lehečka tri. Ani jeden z hráčov však nedokázal premeniť jedinú z týchto možností a o osude úvodného dejstva rozhodol tajbrejk. Český reprezentant ho zakončil esom a víťazným podaním a vyhral ho 7:4.
Povzbudený ziskom prvého setu Lehečka v druhom dejstve prelomil podanie 26-ročného Kanaďana, ujal sa vedenia 3:0 a napokon zvíťazil 7:6 (4), 6:2. Českému tímu tak zabezpečil postup do semifinále.
Česi sa v boji o finále stretnú s víťazom štvrťfinálového súboja medzi domácimi Talianmi, ktorí triumfovali v predchádzajúcich troch ročníkoch Davisovho pohára, a reprezentantmi Kórejskej republiky, ktorí sú prekvapenými účastníkmi tohtoročného finálového turnaja.
Zdroj: SITA.sk - Česi zdolali Kanadu a postúpili do semifinále Davisovho pohára. Rozhodli Macháč a Lehečka © SITA Všetky práva vyhradené.
Českí tenisti úspešne vstúpili do finálového turnaja Davisovho pohára v talianskej Bologni. V utorňajšom štvrťfinále zdolali reprezentantov Kanady 2:0 na zápasy a zabezpečili si postup medzi najlepšiu štvoricu. O triumfe rozhodli Tomáš Macháč a Jiří Lehečka, ktorí uspeli v oboch dvojhrách, takže záverečná štvorhra už nebola potrebná.
Prvý bod pre český tím získal Macháč, 59. hráč svetového rebríčka ATP, ktorý zdolal 154. hráča sveta Liama Draxla v troch setoch 6:2, 3:6, 6:2.
„Myslím si, že každý zápas je tu náročný, pretože vás ženie dopredu publikum. Je to iné, veľmi odlišné od bežných turnajov,“ povedal Macháč po svojom víťazstve.
V súboji tímových jednotiek následne nastúpili štrnásty hráč svetového rebríčka Jiří Lehečka a Kanaďan Félix Auger-Aliassime, niekdajšia svetová štvorka a aktuálne sedemnásty hráč sveta.
V mimoriadne kvalitnom a intenzívnom zápase mal v prvom sete viac príležitostí kanadský tenista, ktorý si vypracoval deväť brejkbalov, zatiaľ čo Lehečka tri. Ani jeden z hráčov však nedokázal premeniť jedinú z týchto možností a o osude úvodného dejstva rozhodol tajbrejk. Český reprezentant ho zakončil esom a víťazným podaním a vyhral ho 7:4.
Povzbudený ziskom prvého setu Lehečka v druhom dejstve prelomil podanie 26-ročného Kanaďana, ujal sa vedenia 3:0 a napokon zvíťazil 7:6 (4), 6:2. Českému tímu tak zabezpečil postup do semifinále.
Česi sa v boji o finále stretnú s víťazom štvrťfinálového súboja medzi domácimi Talianmi, ktorí triumfovali v predchádzajúcich troch ročníkoch Davisovho pohára, a reprezentantmi Kórejskej republiky, ktorí sú prekvapenými účastníkmi tohtoročného finálového turnaja.
Zdroj: SITA.sk - Česi zdolali Kanadu a postúpili do semifinále Davisovho pohára. Rozhodli Macháč a Lehečka © SITA Všetky práva vyhradené.
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