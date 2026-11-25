Severná Kórea vyhostila šéfa švajčiarskeho diplomatického zastúpenia
Spor vyvolali sankcie za účasť severokórejského tábora na presunoch ukrajinských detí. Diplomat musí opustiť krajinu do 48 hodín.
25.11.2026 (SITA.sk) - Spor vyvolali sankcie za účasť severokórejského tábora na presunoch ukrajinských detí. Diplomat musí opustiť krajinu do 48 hodín.
„Ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo vedúceho švajčiarskeho diplomatického úradu za nežiaducu osobu a vyzvalo ho, aby do 48 hodín opustil krajinu,“ oznámila štátna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).
Astierovi rozhodnutie oznámil šéf európskeho odboru severokórejského ministerstva zahraničných vecí Pak Hjon-su.Švajčiarsko 4. novembra zaradilo na sankčný zoznam Medzinárodný detský tábor Songdowon v meste Wonsan.
Zariadenie podľa Bernu pomáhalo pri presunoch ukrajinských detí z území okupovaných Ruskom a podieľalo sa na ich ideologickej prevýchove a rusifikácii. Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, označila sankcie za otvorene nepriateľský čin.
Švajčiarsko, ktoré patrí medzi málo západných krajín udržiavajúcich diplomatické kontakty s Pchjongjangom, odmieta spájať obnovenie zastúpenia so sankčnou politikou.
„Naším cieľom je zachovať komunikačné kanály aj so štátmi, s ktorými máme v určitých otázkach rozdielne názory,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí.
Úrad obnovil činnosť 19. októbra po šesťročnej prestávke spôsobenej pandémiou. Koncom októbra ho navštívil švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.
„Je to varovanie ostatným krajinám, že ak sa pripoja k sankciám, nemôžu očakávať zlepšenie vzťahov,“ upozornil juhokórejský politológ Ko Ju-hwan. Švajčiarsko nadviazalo diplomatické vzťahy so Severnou Kóreou v roku 1974. Jeho úrad v Pchjongjangu podlieha veľvyslanectvu v Pekingu.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea vyhostila šéfa švajčiarskeho diplomatického zastúpenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea v stredu nariadila zatvorenie švajčiarskeho diplomatického úradu v Pchjongjangu a jeho vedúcemu Sylvainovi Astierovi prikázala opustiť krajinu do 48 hodín.
Rozhodnutie prišlo necelých šesť týždňov po obnovení činnosti zastúpenia a je odvetou za švajčiarske sankcie voči severokórejskému detskému táboru.
Ide o detský tábor
„Ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo vedúceho švajčiarskeho diplomatického úradu za nežiaducu osobu a vyzvalo ho, aby do 48 hodín opustil krajinu,“ oznámila štátna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).
Astierovi rozhodnutie oznámil šéf európskeho odboru severokórejského ministerstva zahraničných vecí Pak Hjon-su.Švajčiarsko 4. novembra zaradilo na sankčný zoznam Medzinárodný detský tábor Songdowon v meste Wonsan.
Zariadenie podľa Bernu pomáhalo pri presunoch ukrajinských detí z území okupovaných Ruskom a podieľalo sa na ich ideologickej prevýchove a rusifikácii. Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, označila sankcie za otvorene nepriateľský čin.
Rozdielne názory, dobré vzťahy
Švajčiarsko, ktoré patrí medzi málo západných krajín udržiavajúcich diplomatické kontakty s Pchjongjangom, odmieta spájať obnovenie zastúpenia so sankčnou politikou.
„Naším cieľom je zachovať komunikačné kanály aj so štátmi, s ktorými máme v určitých otázkach rozdielne názory,“ uviedlo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí.
Otvorili len nedávno
Úrad obnovil činnosť 19. októbra po šesťročnej prestávke spôsobenej pandémiou. Koncom októbra ho navštívil švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.
„Je to varovanie ostatným krajinám, že ak sa pripoja k sankciám, nemôžu očakávať zlepšenie vzťahov,“ upozornil juhokórejský politológ Ko Ju-hwan. Švajčiarsko nadviazalo diplomatické vzťahy so Severnou Kóreou v roku 1974. Jeho úrad v Pchjongjangu podlieha veľvyslanectvu v Pekingu.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea vyhostila šéfa švajčiarskeho diplomatického zastúpenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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