Nemecká armáda sa zbavuje čínskych dronov, obáva sa špionáže
Ešte v roku 2024 Bundeswehr povoľoval vojenskému personálu nakupovať čínske drony na cvičenia. Nemecko sa rozhodlo zbaviť čínskych dronov, ktoré jeho armáda predtým vo veľkom množstve nakúpila na ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Ešte v roku 2024 Bundeswehr povoľoval vojenskému personálu nakupovať čínske drony na cvičenia.
Nemecko sa rozhodlo zbaviť čínskych dronov, ktoré jeho armáda predtým vo veľkom množstve nakúpila na cvičenia. Dôvodom sú obavy, že čínske spravodajské služby by prostredníctvom týchto zariadení mohli získať prístup k vojenským informáciám. Ako referuje web Liga.net, informoval o tom nemecký týždenník Spiegel.
Nemecká armáda (Bundeswehr) dostala príkaz na okamžité ukončenie používania čínskych dronov, najmä populárnych modelov značky DJI. Armáda sa obáva, že tieto drony by mohli do Pekingu prenášať fotografie kasární a výcvikových priestorov, ako aj údaje o vojenských cvičeniach a nemeckej výzbroji. Nemecké ministerstvo obrany zákaz potvrdilo. Uviedlo, že všetky čínske drony nahradia nemeckými alebo európskymi.
Ešte v roku 2024 Bundeswehr povoľoval vojenskému personálu nakupovať čínske drony na cvičenia. Velitelia jednotiek ich mohli nakupovať bez zložitých schvaľovacích postupov a armáda neviedla centrálnu evidenciu týchto nákupov. Podľa zdrojov časopisu Spiegel armáda pravdepodobne nakúpila niekoľko tisíc čínskych bezpilotných lietadiel. Ministerstvo obrany presný počet neuvádza.
Obmedzenia sa vzťahujú aj na čínske automobily. Niektorým modelom automobilov značiek BYD, Geely a NIO bol zakázaný vjazd do vojenských zariadení. Majitelia takýchto vozidiel ich musia nechať pred kasárňami. Obavy vyvolávajú kamery, senzory a ďalšie elektronické systémy vo vozidlách, ktoré by mohli zhromažďovať informácie o vojenských zariadeniach. Momentálne však neexistujú dôkazy, že sa tieto údaje posielajú čínskym spravodajským službám.
Nemecko dodáva zbrane Ukrajine a cvičí ukrajinský vojenský personál na svojom území. Údaje o zbraniach a výcviku, najmä tie, ktoré sa týkajú Ukrajiny, by mohli byť ohrozené.Velenie Bundeswehru už v novembri 2023 varovalo pred používaním čínskych dronov pre riziko špionáže. Ukrajinský podpredseda vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu v októbri vyhlásil, že každý dron s prúdovým pohonom, ktorý útočí na Ukrajinu, má čínsky motor.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká armáda sa zbavuje čínskych dronov, obáva sa špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko sa rozhodlo zbaviť čínskych dronov, ktoré jeho armáda predtým vo veľkom množstve nakúpila na cvičenia. Dôvodom sú obavy, že čínske spravodajské služby by prostredníctvom týchto zariadení mohli získať prístup k vojenským informáciám. Ako referuje web Liga.net, informoval o tom nemecký týždenník Spiegel.
Nemecká armáda (Bundeswehr) dostala príkaz na okamžité ukončenie používania čínskych dronov, najmä populárnych modelov značky DJI. Armáda sa obáva, že tieto drony by mohli do Pekingu prenášať fotografie kasární a výcvikových priestorov, ako aj údaje o vojenských cvičeniach a nemeckej výzbroji. Nemecké ministerstvo obrany zákaz potvrdilo. Uviedlo, že všetky čínske drony nahradia nemeckými alebo európskymi.
Ešte v roku 2024 Bundeswehr povoľoval vojenskému personálu nakupovať čínske drony na cvičenia. Velitelia jednotiek ich mohli nakupovať bez zložitých schvaľovacích postupov a armáda neviedla centrálnu evidenciu týchto nákupov. Podľa zdrojov časopisu Spiegel armáda pravdepodobne nakúpila niekoľko tisíc čínskych bezpilotných lietadiel. Ministerstvo obrany presný počet neuvádza.
Obmedzenia sa vzťahujú aj na čínske automobily. Niektorým modelom automobilov značiek BYD, Geely a NIO bol zakázaný vjazd do vojenských zariadení. Majitelia takýchto vozidiel ich musia nechať pred kasárňami. Obavy vyvolávajú kamery, senzory a ďalšie elektronické systémy vo vozidlách, ktoré by mohli zhromažďovať informácie o vojenských zariadeniach. Momentálne však neexistujú dôkazy, že sa tieto údaje posielajú čínskym spravodajským službám.
Nemecko dodáva zbrane Ukrajine a cvičí ukrajinský vojenský personál na svojom území. Údaje o zbraniach a výcviku, najmä tie, ktoré sa týkajú Ukrajiny, by mohli byť ohrozené.Velenie Bundeswehru už v novembri 2023 varovalo pred používaním čínskych dronov pre riziko špionáže. Ukrajinský podpredseda vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu v októbri vyhlásil, že každý dron s prúdovým pohonom, ktorý útočí na Ukrajinu, má čínsky motor.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká armáda sa zbavuje čínskych dronov, obáva sa špionáže © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Britská polícia zadržala amerického vojaka podozrivého zo špionáže v prospech Ruska
- Ukrajinské drony zasiahli jeden z najdôležitejších ruských ropných prístavov, v Usť-Luge vypukol požiar
- Portugalsko očakáva ničivú búrku, zatvára školy a ruší aj svetovú technologickú konferenciu – VIDEO
- Zelenskyj víta zmenu prístupu USA, Moskva chce meniť bezpečnostný poriadok v Európe
- Bratislavské Nové Mesto vstúpilo do ďalšieho volebného obdobia, starosta Matúš Čupka novozvolení poslanci zložili sľuby – FOTO