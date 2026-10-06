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06. októbra 2026
Neudržal nervy? Medvedev po prehratej výmene trafil loptičkou diváka a diskvalifikovali ho – VIDEO
Tagy: ATP Tour
Ruský tenista si vyslúžil priamu diskvalifikáciu a prišiel o body aj finančnú odmenu. Ruský tenista Daniil Medvedev sa v semifinále turnaja ATP v čínskom Pekingu prezentoval v nie práve pozitívnom ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Ruský tenista si vyslúžil priamu diskvalifikáciu a prišiel o body aj finančnú odmenu.
Ruský tenista Daniil Medvedev sa v semifinále turnaja ATP v čínskom Pekingu prezentoval v nie práve pozitívnom svetle. V druhom sete duelu proti Srbovi Novakovi Djokovičovi totiž po jednej z výmen odpálil loptičku do hľadiska a zasiahol ňou jedného z divákov.
Fanúšik aj s asistenciou opustil svoje miesto viditeľne zranený v oblasti tváre, na čo reagoval rozhodca jeho diskvalifikáciou. V tom čase prehrával 5:7, 3:5. Dodatočne prišiel aj o všetky body z tohto turnaja a aj prémiu takmer 220-tisíc USD, čo je v prepočte približne 195 600 eur. Skomplikoval si tak šancu na postup na koncosezónny Turnaj majstrov v talianskom Turíne.
Po zisku bodu Djokoviča sa loptička odrazila od zadnej steny, Medvedev ju potom odohral bekhendom do hľadiska v ňom trafil spomenutého fanúšika.
"Veľmi sa ospravedlňujem fanúšikovi, predovšetkým to bolo 100-percentne neúmyselné. Loptička sa odrazila späť, tak som sa snažil ju trafiť tak, aby nevyšla z kurtu,“ vyhlásil po zápase Medvedev po zápase a chcel sa fanúšikovi ospravedlniť aj osobne.
Srb Djokovič počas náročného duelu nevidel loptičku letiacu do hľadiska, keďže sa vracal na základnú čiaru. Po incidente sa však zastal svojho súpera. "Nevidel som presne, čo sa stalo. Som si istý, že Daniil to neurobil zámerne, išlo o nehodu. Ľutujem to, čo sa stalo, bol to náročný zápas,“ uviedol priamo na kurte.
Srbský tenista pripomenul aj svoj vlastný zážitok z turnaja US Open 2020, na ktorom ho diskvalifikovali po náhodnom zásahu loptičkou do jedného z rozhodcov. "Je to hrozné, ale stáva sa to,“ dodal.
Djokovič v Pekingu bojuje o titul proti Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi.
Zdroj: SITA.sk - Neudržal nervy? Medvedev po prehratej výmene trafil loptičkou diváka a diskvalifikovali ho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský tenista Daniil Medvedev sa v semifinále turnaja ATP v čínskom Pekingu prezentoval v nie práve pozitívnom svetle. V druhom sete duelu proti Srbovi Novakovi Djokovičovi totiž po jednej z výmen odpálil loptičku do hľadiska a zasiahol ňou jedného z divákov.
Fanúšik aj s asistenciou opustil svoje miesto viditeľne zranený v oblasti tváre, na čo reagoval rozhodca jeho diskvalifikáciou. V tom čase prehrával 5:7, 3:5. Dodatočne prišiel aj o všetky body z tohto turnaja a aj prémiu takmer 220-tisíc USD, čo je v prepočte približne 195 600 eur. Skomplikoval si tak šancu na postup na koncosezónny Turnaj majstrov v talianskom Turíne.
Po zisku bodu Djokoviča sa loptička odrazila od zadnej steny, Medvedev ju potom odohral bekhendom do hľadiska v ňom trafil spomenutého fanúšika.
"Veľmi sa ospravedlňujem fanúšikovi, predovšetkým to bolo 100-percentne neúmyselné. Loptička sa odrazila späť, tak som sa snažil ju trafiť tak, aby nevyšla z kurtu,“ vyhlásil po zápase Medvedev po zápase a chcel sa fanúšikovi ospravedlniť aj osobne.
Srb Djokovič počas náročného duelu nevidel loptičku letiacu do hľadiska, keďže sa vracal na základnú čiaru. Po incidente sa však zastal svojho súpera. "Nevidel som presne, čo sa stalo. Som si istý, že Daniil to neurobil zámerne, išlo o nehodu. Ľutujem to, čo sa stalo, bol to náročný zápas,“ uviedol priamo na kurte.
Srbský tenista pripomenul aj svoj vlastný zážitok z turnaja US Open 2020, na ktorom ho diskvalifikovali po náhodnom zásahu loptičkou do jedného z rozhodcov. "Je to hrozné, ale stáva sa to,“ dodal.
Djokovič v Pekingu bojuje o titul proti Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi.
Zdroj: SITA.sk - Neudržal nervy? Medvedev po prehratej výmene trafil loptičkou diváka a diskvalifikovali ho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ATP Tour
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