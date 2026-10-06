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06. októbra 2026
Útočník Pittsburghu o tragickej smrti otca, ktorého zabil medveď: Zozadu na neho zaútočil a potom bojovali – VIDEO
Jeho otec mal 62 rokov, a preto si hráč zmenil číslo dresu z 10 na práve 62. Krídelník tímu NHL Pittsburgh Penguins Andrej Kuzmenko sa koncom minulého týždňa vrátil k mužstvu. Odišiel od neho po ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Jeho otec mal 62 rokov, a preto si hráč zmenil číslo dresu z 10 na práve 62.
Krídelník tímu NHL Pittsburgh Penguins Andrej Kuzmenko sa koncom minulého týždňa vrátil k mužstvu. Odišiel od neho po tom, čo sa dozvedel, že jeho otec zahynul pri útoku medveďa počas rybačky s priateľmi na juhu Sibíri.
Jeho otec mal 62 rokov, a preto si hráč zmenil číslo dresu z 10 na práve 62. Nie je to len pocta milovanému rodičovi, ale v roku 1962 sa narodila aj jeho matka. Pre Kuzmenka má teda táto číslica osobitný význam, zatiaľ čo desiatka nemala žiaden.
V šatni sa tento 30-ročný ruský útočník dostal k slovu, aj pred prítomnými médiami. Keď sa dozvedel o tragickej udalosti, v to ráno ešte trénoval s tímom, aby bol so spoluhráčmi, a až potom odletel domov, aby vybavil rodinné záležitosti.
"Môj otec išiel s priateľmi na rybačku. Bol vo vode, keď sa k nemu zozadu priblížil medveď a zaútočil. Otec s ním vo vode bojoval. Ešte hodinu a desať minút po útoku bol nažive," začal Kuzmenko.
"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporili, a chcem sa poďakovať hokejovému svetu, pretože vidím množstvo správ a slov. Všetci chápu, čo sa stalo, pretože je to veľká správa a rýchlo sa rozšírila," povedal ďalej.
Úvodný duel "tučniakov" vynechal, no v ďalších dvoch odohral priemerne 12 minút v tretej formácii bez bodového zápisu.
"Teším sa, že som sa už vrátil do Pittsburghu. Všetci mi chýbali a teraz sa vraciam do reality, späť k svojej práci, a pokračujeme v úsilí. Hokej mi chýbal. Po minulej sezóne, keď som utrpel dve zranenia, chcem hrať. Absolvoval som dobrú prípravu a chcem pomôcť tímu. Myslím si, že tento ročník bude dobrý, pretože tomuto mužstvu verím," dodal Kuzmenko.
Zdroj: SITA.sk - Útočník Pittsburghu o tragickej smrti otca, ktorého zabil medveď: Zozadu na neho zaútočil a potom bojovali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Krídelník tímu NHL Pittsburgh Penguins Andrej Kuzmenko sa koncom minulého týždňa vrátil k mužstvu. Odišiel od neho po tom, čo sa dozvedel, že jeho otec zahynul pri útoku medveďa počas rybačky s priateľmi na juhu Sibíri.
Jeho otec mal 62 rokov, a preto si hráč zmenil číslo dresu z 10 na práve 62. Nie je to len pocta milovanému rodičovi, ale v roku 1962 sa narodila aj jeho matka. Pre Kuzmenka má teda táto číslica osobitný význam, zatiaľ čo desiatka nemala žiaden.
V šatni sa tento 30-ročný ruský útočník dostal k slovu, aj pred prítomnými médiami. Keď sa dozvedel o tragickej udalosti, v to ráno ešte trénoval s tímom, aby bol so spoluhráčmi, a až potom odletel domov, aby vybavil rodinné záležitosti.
"Môj otec išiel s priateľmi na rybačku. Bol vo vode, keď sa k nemu zozadu priblížil medveď a zaútočil. Otec s ním vo vode bojoval. Ešte hodinu a desať minút po útoku bol nažive," začal Kuzmenko.
"Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporili, a chcem sa poďakovať hokejovému svetu, pretože vidím množstvo správ a slov. Všetci chápu, čo sa stalo, pretože je to veľká správa a rýchlo sa rozšírila," povedal ďalej.
Úvodný duel "tučniakov" vynechal, no v ďalších dvoch odohral priemerne 12 minút v tretej formácii bez bodového zápisu.
"Teším sa, že som sa už vrátil do Pittsburghu. Všetci mi chýbali a teraz sa vraciam do reality, späť k svojej práci, a pokračujeme v úsilí. Hokej mi chýbal. Po minulej sezóne, keď som utrpel dve zranenia, chcem hrať. Absolvoval som dobrú prípravu a chcem pomôcť tímu. Myslím si, že tento ročník bude dobrý, pretože tomuto mužstvu verím," dodal Kuzmenko.
Zdroj: SITA.sk - Útočník Pittsburghu o tragickej smrti otca, ktorého zabil medveď: Zozadu na neho zaútočil a potom bojovali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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