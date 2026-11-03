Novela o kajúcnikoch je klincom do rakvy kauzy Očistec, vláda chce podľa opozície znova pomôcť Gašparovi – VIDEO
Podľa Kolíkovej je jasné, že cieľom, ktorý drží vládnu koalíciu pohromade, je únik pred spravodlivosťou jej blízkych ľudí. Opozícia kritizuje ďalší priamy pokus koalície pomôcť obžalovanému ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Podľa Kolíkovej je jasné, že cieľom, ktorý drží vládnu koalíciu pohromade, je únik pred spravodlivosťou jej blízkych ľudí.
Opozícia kritizuje ďalší priamy pokus koalície pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Urobiť tak majú koaliční poslanci prostredníctvom vládnej novely, ktorá obmedzí inštitút spolupracujúcich obvinených. Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Zuzana Mesterová upozornila, že jej schválením chce koalícia paralyzovať vyšetrovanie organizovaného zločinu.
„Toto je posledný klinec do rakvy kauzy Očistec a vyšetrovania organizovaného zločinu. Vládna koalícia vysiela zločincom jasný signál: len nevypovedajte, my sa o vás postaráme,“ uviedla Mesterová.
Poslankyňa pripomína, že spolupracujúci obvinení zohrali kľúčovú úlohu aj pri objasnení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a tiež pri usvedčení Mikuláša Černáka. Zároveň kritizuje, že trestná novela pomohla okrem Gašpara aj viac ako 1 300 obvineným. Poslankyňa avizuje, že sa preto opäť obrátia na Ústavný súd SR. Progresívci upozorňujú, že Gašpar hrá s verejnosťou špinavú hru.
„Najprv zmenami zákonov ochromí dokazovanie a zviaže ruky súdom, aby si vynútil oslobodzujúci rozsudok, a potom sa pred kamerami tvári ako ctihodný občan. Potrebuje papier o nevine, aby sa mohol naďalej držať pri moci a žiť zo zdrojov štátu,“ povedala Mesterová.
Súčasne varovala pred návratom Slovenska do doby, keď štát spolupracoval s organizovaným zločinom. Poslankyňa za PS Zuzana Števulová pripomenula, že toto je už tretí pokus koalície vyradiť kľúčových svedkov z trestných konaní. Ak Gašpar tvrdí, že mu zmeny v Trestnom zákone nepomohli, tak podľa nej klame. Pretože už teraz mu zmeny pomohli k tomu, aby boli v kauze Očistec niektoré jeho skutky premlčané.
„Ústavný súd navyše čiastkovým nálezom jasne potvrdil, že prikazovať súdom, ako majú hodnotiť výpovede kajúcnikov, je protiústavné. Porušuje to zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Napriek tomu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) predkladá návrh, ktorý robí presne to isté, a znova súdom diktuje, aké dôkazy smú a nesmú použiť,“ upozornila Števulová. Progresívci preto Suska vyzývajú, aby novelu okamžite stiahol. Predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) zase vyzývajú, aby odmietol rokovanie o protiústavnom zákone.
Aj liberáli kritizujú pripravovanú novelu o kajúcnikoch. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) sa rovnako domnieva, že jej schválenie znemožní súdne konanie v prípade Gašpara. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran (SaS) zároveň upozornil na oslabenie nástrojov, ktorými štát bojuje proti organizovanému zločinu a korupcii.
Podľa Kolíkovej je jasné, že cieľom, ktorý drží vládnu koalíciu pohromade, je únik pred spravodlivosťou jej blízkych ľudí. Zároveň opätovne zdôraznila, že Gašpar je v kauze Očistec v konflikte záujmov, pretože hlasuje o zmenách zákonov, ktoré sa priamo týkajú jeho prípadu. Zmeny v Trestnom zákone sa už aj tak podľa nej pretavili do toho, že dochádza k premlčaniu skutkov v jeho vlastnej kauze.
Rovnakým problémom je podľa nej aj ďalšia pripravovaná novela trestného procesu. Upozornila, že prokurátor zastupujúci štát varuje pred tým, že jej schválenie môže ohroziť samotné pokračovanie kauzy Očistec.
„Nebude to o tom, že súd rozhodne, či je niekto vinný, alebo nevinný. Zmenia sa pravidlá tak, aby títo ľudia už ani nemohli byť súdení a súd nemohol rozhodovať o ich vine,“ upozornila Kolíková. Hamran pripomenul, že za posledné tri roky bolo prijatých už 24 noviel trestnoprávnych kódexov. Je podľa neho pritom jasné, komu majú zmeny pomôcť.
„Aj ja som bol niekoľkokrát trestne stíhaný a presvedčený o tom, že tieto stíhania sú účelové. Nikdy mi však nenapadlo obrátiť sa na kolegov, aby prijali novelu zákona, ktorá by mi pomohla. Namiesto toho som predkladal dôkazy vo svoj prospech,“ povedal Hamran, podľa ktorého je nepochopiteľné, aby niekto unikal trestnoprávnej zodpovednosti tak, že si v parlamente zmení pravidlá.
Hamran sa súčasne pýta, ako budú v budúcnosti polícia, prokuratúra a nezávislé a nestranné súdy bojovať so zločinnosťou, ak im vládna koalícia vezme najúčinnejší nástroj, ktorý majú na rozkladanie organizovanej trestnej činnosti. Liberáli vyzývajú koaličných poslancov, aby novelu o kajúcnikoch nepodporili.
„Ak dnes alebo v najbližších dňoch tento zákon o kajúcnikoch schválite, schválite amnestiu pre Tibora Gašpara. Rovnako ako Mečiar schválil amnestiu pre Lexu,“ uzavrel Hamran.
Aj podľa Hnutia Slovensko a strany Za ľudí ide o ďalší pokus premiéra zabezpečiť beztrestnosť ľuďom blízkym Smeru, a to najmä Gašparovi a Norbertovi Bödörovi. Strany vyzvali Gašpara, aby pre podozrenie z konfliktu záujmov nehlasoval a ministra Borisa Suska, aby predložil právne analýzy, ktoré objasnia možné dôsledky novely na prebiehajúce trestné konania. Prezidenta Petra Pellegriniho zase vyzvali, aby novelu dôkladne preskúmal z pohľadu ústavnosti a možných nezvratných dôsledkov na trestné konania.
Podľa poslanca Gábora Grendela (Hnutie Slovensko) sa koalícia už tri roky intenzívne venuje tomu, ako pomôcť svojim ľuďom získať beztrestnosť. Upozornil, že dôsledky predchádzajúcich zmien už potvrdzuje aj súdna prax. Poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) pripomenul, že Ústavný súd SR už pri predchádzajúcej novele upozornil na protiústavné zásahy do rozhodovacej právomoci súdov.
Aj napriek tomu vláda prichádza s ďalším návrhom, ktorého cieľom je pomoc obžalovaným v kauze Očistec. V prípade, že bude Gašpar hlasovať za návrh, Hnutie Slovensko podá podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Mikulec súčasne vyzval prezidenta, aby ukázal, že je prezidentom všetkých občanov, a nie „podržtaškou Smeru a Hlasu“, ktorá podpíše všetko, čo koalícia pretlačí.
Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) pripomenula, že podľa analýzy Nadácie Zastavme korupciu pomohli predchádzajúce novely Trestného zákona viac ako 1 300 obvineným a odsúdeným, pričom v dôsledku premlčania sa zastavilo 79 prípadov voči 104 obvineným.
Zmeny Trestného zákona sú zároveň podľa nej jediná oblasť, ktorej sa táto vláda dôsledne venuje, kým bežným ľuďom sa zhoršuje život. Remišová adresovala výzvu aj predsedovi národniarov Andrejovi Dankovi, pretože podľa nej pomáha Ficovi presadzovať legislatívu v prospech trestne stíhaných.
„Fico si z Danka spravil handru. Fico si ho vôbec neváži, ministerstvo životného prostredia mu nedal, a napriek tomu mu Danko pomáha chrániť jeho ľudí. Načo to robíte? Nič vám to neprinesie,“ odkázala Remišová Dankovi.
Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch je klincom do rakvy kauzy Očistec, vláda chce podľa opozície znova pomôcť Gašparovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia kritizuje ďalší priamy pokus koalície pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Urobiť tak majú koaliční poslanci prostredníctvom vládnej novely, ktorá obmedzí inštitút spolupracujúcich obvinených. Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Zuzana Mesterová upozornila, že jej schválením chce koalícia paralyzovať vyšetrovanie organizovaného zločinu.
Špinavá hra
„Toto je posledný klinec do rakvy kauzy Očistec a vyšetrovania organizovaného zločinu. Vládna koalícia vysiela zločincom jasný signál: len nevypovedajte, my sa o vás postaráme,“ uviedla Mesterová.
Poslankyňa pripomína, že spolupracujúci obvinení zohrali kľúčovú úlohu aj pri objasnení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a tiež pri usvedčení Mikuláša Černáka. Zároveň kritizuje, že trestná novela pomohla okrem Gašpara aj viac ako 1 300 obvineným. Poslankyňa avizuje, že sa preto opäť obrátia na Ústavný súd SR. Progresívci upozorňujú, že Gašpar hrá s verejnosťou špinavú hru.
„Najprv zmenami zákonov ochromí dokazovanie a zviaže ruky súdom, aby si vynútil oslobodzujúci rozsudok, a potom sa pred kamerami tvári ako ctihodný občan. Potrebuje papier o nevine, aby sa mohol naďalej držať pri moci a žiť zo zdrojov štátu,“ povedala Mesterová.
Protiústavný zákon
Súčasne varovala pred návratom Slovenska do doby, keď štát spolupracoval s organizovaným zločinom. Poslankyňa za PS Zuzana Števulová pripomenula, že toto je už tretí pokus koalície vyradiť kľúčových svedkov z trestných konaní. Ak Gašpar tvrdí, že mu zmeny v Trestnom zákone nepomohli, tak podľa nej klame. Pretože už teraz mu zmeny pomohli k tomu, aby boli v kauze Očistec niektoré jeho skutky premlčané.
„Ústavný súd navyše čiastkovým nálezom jasne potvrdil, že prikazovať súdom, ako majú hodnotiť výpovede kajúcnikov, je protiústavné. Porušuje to zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Napriek tomu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) predkladá návrh, ktorý robí presne to isté, a znova súdom diktuje, aké dôkazy smú a nesmú použiť,“ upozornila Števulová. Progresívci preto Suska vyzývajú, aby novelu okamžite stiahol. Predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) zase vyzývajú, aby odmietol rokovanie o protiústavnom zákone.
Oslabenie nástrojov spravodlivosti
Aj liberáli kritizujú pripravovanú novelu o kajúcnikoch. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) sa rovnako domnieva, že jej schválenie znemožní súdne konanie v prípade Gašpara. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran (SaS) zároveň upozornil na oslabenie nástrojov, ktorými štát bojuje proti organizovanému zločinu a korupcii.
Podľa Kolíkovej je jasné, že cieľom, ktorý drží vládnu koalíciu pohromade, je únik pred spravodlivosťou jej blízkych ľudí. Zároveň opätovne zdôraznila, že Gašpar je v kauze Očistec v konflikte záujmov, pretože hlasuje o zmenách zákonov, ktoré sa priamo týkajú jeho prípadu. Zmeny v Trestnom zákone sa už aj tak podľa nej pretavili do toho, že dochádza k premlčaniu skutkov v jeho vlastnej kauze.
Zmena pravidiel
Rovnakým problémom je podľa nej aj ďalšia pripravovaná novela trestného procesu. Upozornila, že prokurátor zastupujúci štát varuje pred tým, že jej schválenie môže ohroziť samotné pokračovanie kauzy Očistec.
„Nebude to o tom, že súd rozhodne, či je niekto vinný, alebo nevinný. Zmenia sa pravidlá tak, aby títo ľudia už ani nemohli byť súdení a súd nemohol rozhodovať o ich vine,“ upozornila Kolíková. Hamran pripomenul, že za posledné tri roky bolo prijatých už 24 noviel trestnoprávnych kódexov. Je podľa neho pritom jasné, komu majú zmeny pomôcť.
„Aj ja som bol niekoľkokrát trestne stíhaný a presvedčený o tom, že tieto stíhania sú účelové. Nikdy mi však nenapadlo obrátiť sa na kolegov, aby prijali novelu zákona, ktorá by mi pomohla. Namiesto toho som predkladal dôkazy vo svoj prospech,“ povedal Hamran, podľa ktorého je nepochopiteľné, aby niekto unikal trestnoprávnej zodpovednosti tak, že si v parlamente zmení pravidlá.
Zabezpečenie beztrestnosti
Hamran sa súčasne pýta, ako budú v budúcnosti polícia, prokuratúra a nezávislé a nestranné súdy bojovať so zločinnosťou, ak im vládna koalícia vezme najúčinnejší nástroj, ktorý majú na rozkladanie organizovanej trestnej činnosti. Liberáli vyzývajú koaličných poslancov, aby novelu o kajúcnikoch nepodporili.
„Ak dnes alebo v najbližších dňoch tento zákon o kajúcnikoch schválite, schválite amnestiu pre Tibora Gašpara. Rovnako ako Mečiar schválil amnestiu pre Lexu,“ uzavrel Hamran.
Aj podľa Hnutia Slovensko a strany Za ľudí ide o ďalší pokus premiéra zabezpečiť beztrestnosť ľuďom blízkym Smeru, a to najmä Gašparovi a Norbertovi Bödörovi. Strany vyzvali Gašpara, aby pre podozrenie z konfliktu záujmov nehlasoval a ministra Borisa Suska, aby predložil právne analýzy, ktoré objasnia možné dôsledky novely na prebiehajúce trestné konania. Prezidenta Petra Pellegriniho zase vyzvali, aby novelu dôkladne preskúmal z pohľadu ústavnosti a možných nezvratných dôsledkov na trestné konania.
Výzva pre prezidenta
Podľa poslanca Gábora Grendela (Hnutie Slovensko) sa koalícia už tri roky intenzívne venuje tomu, ako pomôcť svojim ľuďom získať beztrestnosť. Upozornil, že dôsledky predchádzajúcich zmien už potvrdzuje aj súdna prax. Poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) pripomenul, že Ústavný súd SR už pri predchádzajúcej novele upozornil na protiústavné zásahy do rozhodovacej právomoci súdov.
Aj napriek tomu vláda prichádza s ďalším návrhom, ktorého cieľom je pomoc obžalovaným v kauze Očistec. V prípade, že bude Gašpar hlasovať za návrh, Hnutie Slovensko podá podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Mikulec súčasne vyzval prezidenta, aby ukázal, že je prezidentom všetkých občanov, a nie „podržtaškou Smeru a Hlasu“, ktorá podpíše všetko, čo koalícia pretlačí.
Presadenie legislatívy
Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) pripomenula, že podľa analýzy Nadácie Zastavme korupciu pomohli predchádzajúce novely Trestného zákona viac ako 1 300 obvineným a odsúdeným, pričom v dôsledku premlčania sa zastavilo 79 prípadov voči 104 obvineným.
Zmeny Trestného zákona sú zároveň podľa nej jediná oblasť, ktorej sa táto vláda dôsledne venuje, kým bežným ľuďom sa zhoršuje život. Remišová adresovala výzvu aj predsedovi národniarov Andrejovi Dankovi, pretože podľa nej pomáha Ficovi presadzovať legislatívu v prospech trestne stíhaných.
„Fico si z Danka spravil handru. Fico si ho vôbec neváži, ministerstvo životného prostredia mu nedal, a napriek tomu mu Danko pomáha chrániť jeho ľudí. Načo to robíte? Nič vám to neprinesie,“ odkázala Remišová Dankovi.
Zdroj: SITA.sk - Novela o kajúcnikoch je klincom do rakvy kauzy Očistec, vláda chce podľa opozície znova pomôcť Gašparovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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