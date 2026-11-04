Po politickej porážke čaká Trumpa aj vojenský debakel. Teherán varoval Washington pred obnovením útokov
„Ak sa takáto agresia zopakuje, rozsah vojny bude omnoho širší,“ vyhlásil iránsky najvyšší vodca. Ak USA a Izrael po amerických voľbách do Kongresu obnovia útoky na Irán, vojna sa môže ...
4.11.2026 (SITA.sk) - „Ak sa takáto agresia zopakuje, rozsah vojny bude omnoho širší,“ vyhlásil iránsky najvyšší vodca.
Ak USA a Izrael po amerických voľbách do Kongresu obnovia útoky na Irán, vojna sa môže rozšíriť ďaleko za hranice Blízkeho východu, varoval iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí v posolstve, ktoré v stredu zverejnil na svojej oficiálnej internetovej stránke.
„Ak sa takáto agresia zopakuje, rozsah vojny bude omnoho širší,“ vyhlásil v súvislosti s hrozbami vojenských útokov, ktoré v posledných dňoch avizovali predstavitelia Spojených štátov a Izraela.
V reakcii na voľby, v ktorých demokrati získali v Kongrese väčšinu, upozornil, že tí, ktorí očakávajú zmenu americkej politiky sú na omyle. „Tí, ktorí stále prechovávajú čo i len najmenšiu nádej, že správanie hegemónneho systému sa môže zmeniť v dôsledku straníckych alebo politických presunov, alebo si myslia, že ústupky Spojeným štátom ich môžu odradiť od nepriateľstva voči iránskemu národu, sa vážne mýlia,“ uviedol Chameneí.
Demokrati v utorkových voľbách získali kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov. Ich výhra odráža nespokojnosť voličov s rastúcimi životnými nákladmi, colnou politikou a vojnou proti Iránu, ktorá prispela k rastu cien energií.
Hlavný iránsky vyjednávač v rokovaniach s USA Mohammad Báker Kálíbáf označil výsledok amerických volieb za odmietnutie vojny. „Či už z presvedčenia alebo pre rast životných nákladov, Američania povedali vojne NIE a my tento odkaz podporujeme,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zároveň varoval Washington pred ignorovaním verejnej mienky. „Ak vláda USA zradí vôľu svojich občanov v prospech medzinárodných manipulátorov a vydieračov, zistí, že naše NIE sprevádza nočná mora,“ uviedol.
Prehru republikánov Donalda Trumpa privítal aj šéf iránskej justície Gholamhosejn Mohsení Ežeí, podľa ktorého americký prezident utrpel porážku na vojenskom aj politickom fronte. „Určite mu spôsobíme ďalšie porážky,“ dodal.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po politickej porážke čaká Trumpa aj vojenský debakel. Teherán varoval Washington pred obnovením útokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak USA a Izrael po amerických voľbách do Kongresu obnovia útoky na Irán, vojna sa môže rozšíriť ďaleko za hranice Blízkeho východu, varoval iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí v posolstve, ktoré v stredu zverejnil na svojej oficiálnej internetovej stránke.
„Ak sa takáto agresia zopakuje, rozsah vojny bude omnoho širší,“ vyhlásil v súvislosti s hrozbami vojenských útokov, ktoré v posledných dňoch avizovali predstavitelia Spojených štátov a Izraela.
Americká politika sa nezmení
V reakcii na voľby, v ktorých demokrati získali v Kongrese väčšinu, upozornil, že tí, ktorí očakávajú zmenu americkej politiky sú na omyle. „Tí, ktorí stále prechovávajú čo i len najmenšiu nádej, že správanie hegemónneho systému sa môže zmeniť v dôsledku straníckych alebo politických presunov, alebo si myslia, že ústupky Spojeným štátom ich môžu odradiť od nepriateľstva voči iránskemu národu, sa vážne mýlia,“ uviedol Chameneí.
Demokrati v utorkových voľbách získali kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov. Ich výhra odráža nespokojnosť voličov s rastúcimi životnými nákladmi, colnou politikou a vojnou proti Iránu, ktorá prispela k rastu cien energií.
Odmietnutie vojny
Hlavný iránsky vyjednávač v rokovaniach s USA Mohammad Báker Kálíbáf označil výsledok amerických volieb za odmietnutie vojny. „Či už z presvedčenia alebo pre rast životných nákladov, Američania povedali vojne NIE a my tento odkaz podporujeme,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zároveň varoval Washington pred ignorovaním verejnej mienky. „Ak vláda USA zradí vôľu svojich občanov v prospech medzinárodných manipulátorov a vydieračov, zistí, že naše NIE sprevádza nočná mora,“ uviedol.
Prehru republikánov Donalda Trumpa privítal aj šéf iránskej justície Gholamhosejn Mohsení Ežeí, podľa ktorého americký prezident utrpel porážku na vojenskom aj politickom fronte. „Určite mu spôsobíme ďalšie porážky,“ dodal.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po politickej porážke čaká Trumpa aj vojenský debakel. Teherán varoval Washington pred obnovením útokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Británia odmieta odškodnenie za otroctvo, pripúšťa však oficiálne ospravedlnenie
- Irán hrozí raketovými útokmi na Európu, v ohrození sú Nemecko aj Taliansko
- West Ham už má nového trénera. Kto nahradil Nuna Espírita Santa? – VIDEO
- Najvyšší správny súd dostal 43 žalôb na voľby do samospráv, ďalšie môžu ešte pribudnúť
- Malatinec odmieta, že by žiadal post ministra kultúry. Slovensko má momentálne iné problémy, tvrdí – VIDEO