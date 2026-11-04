Podľa prieskumu IKEA až tretina Slovákov stále skladuje káble od elektroniky, ktorú už nevlastní
Káble od elektroniky, ktorú už nevlastníme, výbava na hobby, s ktorým sme nikdy nezačali, či špeciálna škatuľka na veci, pri ktorých jednoducho nevieme, kam s nimi. Aj to sa skrýva v ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Káble od elektroniky, ktorú už nevlastníme, výbava na hobby, s ktorým sme nikdy nezačali, či špeciálna škatuľka na veci, pri ktorých jednoducho nevieme, kam s nimi.
Aj to sa skrýva v slovenských domácnostiach, pre ktoré nie je dokonalý poriadok synonymom ideálneho domova. Nový prieskum IKEA Store & Organize[1], realizovaný spoločnosťou YouGov, ukazuje slovenské domácnosti bez filtra. Od vecí, ktorých sa nevieme vzdať, až po to, ako organizácia priestoru zasahuje do nášho každodenného života.
Téma organizácie domácnosti sa dostáva čoraz viac do popredia. Domov dnes musí zvládať oveľa viac než len funkciu bývania a s rastúcimi nárokmi na priestor preto rastie aj potreba nájsť miesto pre všetko, čo je súčasťou nášho každodenného života. "Každá domácnosť je iná a mala by predovšetkým fungovať pre ľudí, ktorí v nej žijú. Cieľom nie je vytvoriť dokonale usporiadaný priestor, ale domov, v ktorom majú veci svoje miesto a zostáva v ňom viac priestoru na každodenný život. My v IKEA sa preto počas nasledujúceho roka plánujeme ešte intenzívnejšie venovať praktickým a dostupným riešeniam, ktoré ľuďom pomôžu lepšie využiť priestor, ktorý majú, a vytvoriť si viac miesta na všetko, čo majú radi," hovorí Dominik Zemánek, zástupca manažéra predaja IKEA Slovensko.
Ako vo svojich domácnostiach žijú Slováci, čo sa nám v priestore hromadí a ako môže neorganizovaná domácnosť ovplyvňovať naše každodenné fungovanie, náladu aj vzťahy?
Minimalistický priestor s prevažne prázdnymi plochami uprednostňuje 35 % Slovákov, zatiaľ čo takmer polovica opýtaných (49 %) dáva prednosť domovu, na ktorom je vidieť, že sa v ňom skutočne žije – s vyloženými vecami na povrchu, nábytkom a dekoráciami, ktoré odrážajú osobnosť členov domácnosti a vytvárajú pocit útulnosti. K maximalizmu, teda priestoru plnému vecí, farieb a dekorácií, sa prikláňa 6 % opýtaných. Aj keď Slováci častejšie preferujú "zabývaný" domov, neznamená to, že nám na jeho organizácii nezáleží.
Uprataný dojem je pre nás obzvlášť dôležitý vtedy, keď dvere do domácnosti otvoríme návšteve. Pre 77 % Slovákov je dôležité, aby ich domácnosť vtedy pôsobila upratane. Realita však niekedy volá po rýchlom riešení. Viac ako štvrtina respondentov (26 %) priznala, že v minulosti pred príchodom hostí jednoducho presunula neporiadok iba z jednej miestnosti do druhej.
Keď veci doma prestávajú mať svoje miesto, dôsledky nemusia zostať len pri vizuálnom probléme. Neorganizovaná domácnosť dokáže zájsť až tak ďaleko, že jej začneme prispôsobovať svoj voľný čas. Osem percent Slovákov v minulosti už zrušilo kvôli neporiadku dokonca návštevu, ktorá mala byť v ich domácnosti a 13 % obetovalo svoje plány mimo domu, aby mohli zostať doma a upratovať. Každý štvrtý Slovák (25 %) navyše priznáva, že boj s neporiadkom v nejakom momente aj jednoducho vzdal.
Nie všetko, čo doma uchovávame, má ešte svoje jasné využitie. Často však veci majú svoj príbeh alebo aspoň nádej, že sa raz opäť zídu. Tretina Slovákov (33 %) si napríklad stále odkladá káble od elektroniky, ktorú už ani nevlastní, a takmer každý štvrtý respondent (24 %) má doma výbavu na hobby, s ktorým dokonca ani nikdy nezačal. Medzi našimi vecami sa pritom nájdu aj malé prekvapenia. Podľa prieskumu má 16 % Slovákov doma predmety, ktoré by podľa nich prekvapili aj ľudí, ktorí ich veľmi dobre poznajú.
Pri niektorých predmetoch však nejde o to, či ich ešte niekedy využijeme, ale o to, čo pre nás znamenajú. Až tri štvrtiny Slovákov (75 %) uchovávajú doma niektoré veci pre ich sentimentálnu hodnotu.
Dobre usporiadaný domov nie je len o vzhľade, ale aj o správnej funkcionalite. Keď veci nemajú svoje miesto a musíme ich hľadať, môže to ovplyvniť aj našu náladu. Hľadanie vecí doma má podľa prieskumu vplyv na náladu 45 % Slovákov. Viac ako tretina (35 %) tvrdí, že ju ovplyvní aspoň do určitej miery a každý desiaty hovorí, že mu hľadanie vecí dokáže pokaziť doslova celý deň. A hoci ide často len o niekoľko minút, v každodennom zhone sa počíta aj ten najmenší stratený čas.
"Uprataná domácnosť automaticky neznamená upratanú myseľ. Ak však neustále niečo hľadáme, presúvame alebo máme pred očami nedokončené úlohy, náš mozog musí spracúvať ďalšie podnety a rozhodnutia. V období stresu či vyčerpania môže byť potom aj zdanlivo malý chaos tou poslednou kvapkou, ktorá ovplyvní našu náladu. Dobrá organizácia preto nemusí byť o dokonalej domácnosti, ale o tom, aby nám priestor zbytočne nepridával ďalšiu mentálnu záťaž," vysvetľuje psychologička MSc. Denisa Debrecká.
Pri organizácii domácnosti pritom nemusí ísť o to mať menej vecí, ale nájsť pre ne správne miesto. Pomôcť môžu napríklad otvorené police KALLAX doplnené úložnými boxmi DRÖNA, šatníkový systém PAX v kombinácii s organizérmi SKUBB či kuchynský systém METOD, v ktorom možno na lepšie usporiadanie skriniek a zásuviek využiť organizéry VARIERA a UPPDATERA. Vďaka vhodne zvoleným úložným riešeniam môžu mať každodenné veci svoje stále miesto a zostať jednoducho poruke vtedy, keď ich potrebujeme.
Viac praktických riešení nájdete na www.IKEA.sk.
IKEA ponúka funkčné a cenovo dostupné bytové zariadenie vysokej kvality, ktoré navrhuje s ohľadom na ľudí aj životné prostredie. Pod značkou IKEA pôsobí viacero rôznych spoločností s odlišnými vlastníkmi, ktoré však spája spoločný cieľ – vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. IKEA bola založená vo Švédsku v roku 1943.
[1] Online prieskum realizovaný spoločnosťou YouGov v apríli 2026, na vzorke n=1019 Slovákov, vo veku 18+, metódou CAWI - computer-assisted web interviewing
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podľa prieskumu IKEA až tretina Slovákov stále skladuje káble od elektroniky, ktorú už nevlastní © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj to sa skrýva v slovenských domácnostiach, pre ktoré nie je dokonalý poriadok synonymom ideálneho domova. Nový prieskum IKEA Store & Organize[1], realizovaný spoločnosťou YouGov, ukazuje slovenské domácnosti bez filtra. Od vecí, ktorých sa nevieme vzdať, až po to, ako organizácia priestoru zasahuje do nášho každodenného života.
Téma organizácie domácnosti sa dostáva čoraz viac do popredia. Domov dnes musí zvládať oveľa viac než len funkciu bývania a s rastúcimi nárokmi na priestor preto rastie aj potreba nájsť miesto pre všetko, čo je súčasťou nášho každodenného života. "Každá domácnosť je iná a mala by predovšetkým fungovať pre ľudí, ktorí v nej žijú. Cieľom nie je vytvoriť dokonale usporiadaný priestor, ale domov, v ktorom majú veci svoje miesto a zostáva v ňom viac priestoru na každodenný život. My v IKEA sa preto počas nasledujúceho roka plánujeme ešte intenzívnejšie venovať praktickým a dostupným riešeniam, ktoré ľuďom pomôžu lepšie využiť priestor, ktorý majú, a vytvoriť si viac miesta na všetko, čo majú radi," hovorí Dominik Zemánek, zástupca manažéra predaja IKEA Slovensko.
Ako vo svojich domácnostiach žijú Slováci, čo sa nám v priestore hromadí a ako môže neorganizovaná domácnosť ovplyvňovať naše každodenné fungovanie, náladu aj vzťahy?
Menej dokonalosti, viac života
Minimalistický priestor s prevažne prázdnymi plochami uprednostňuje 35 % Slovákov, zatiaľ čo takmer polovica opýtaných (49 %) dáva prednosť domovu, na ktorom je vidieť, že sa v ňom skutočne žije – s vyloženými vecami na povrchu, nábytkom a dekoráciami, ktoré odrážajú osobnosť členov domácnosti a vytvárajú pocit útulnosti. K maximalizmu, teda priestoru plnému vecí, farieb a dekorácií, sa prikláňa 6 % opýtaných. Aj keď Slováci častejšie preferujú "zabývaný" domov, neznamená to, že nám na jeho organizácii nezáleží.
Uprataný dojem je pre nás obzvlášť dôležitý vtedy, keď dvere do domácnosti otvoríme návšteve. Pre 77 % Slovákov je dôležité, aby ich domácnosť vtedy pôsobila upratane. Realita však niekedy volá po rýchlom riešení. Viac ako štvrtina respondentov (26 %) priznala, že v minulosti pred príchodom hostí jednoducho presunula neporiadok iba z jednej miestnosti do druhej.
Neporiadok nám dokáže zmeniť aj program dňa
Keď veci doma prestávajú mať svoje miesto, dôsledky nemusia zostať len pri vizuálnom probléme. Neorganizovaná domácnosť dokáže zájsť až tak ďaleko, že jej začneme prispôsobovať svoj voľný čas. Osem percent Slovákov v minulosti už zrušilo kvôli neporiadku dokonca návštevu, ktorá mala byť v ich domácnosti a 13 % obetovalo svoje plány mimo domu, aby mohli zostať doma a upratovať. Každý štvrtý Slovák (25 %) navyše priznáva, že boj s neporiadkom v nejakom momente aj jednoducho vzdal.
Máme doma káble, ktoré už nie je k čomu pripojiť
Nie všetko, čo doma uchovávame, má ešte svoje jasné využitie. Často však veci majú svoj príbeh alebo aspoň nádej, že sa raz opäť zídu. Tretina Slovákov (33 %) si napríklad stále odkladá káble od elektroniky, ktorú už ani nevlastní, a takmer každý štvrtý respondent (24 %) má doma výbavu na hobby, s ktorým dokonca ani nikdy nezačal. Medzi našimi vecami sa pritom nájdu aj malé prekvapenia. Podľa prieskumu má 16 % Slovákov doma predmety, ktoré by podľa nich prekvapili aj ľudí, ktorí ich veľmi dobre poznajú.
Pri niektorých predmetoch však nejde o to, či ich ešte niekedy využijeme, ale o to, čo pre nás znamenajú. Až tri štvrtiny Slovákov (75 %) uchovávajú doma niektoré veci pre ich sentimentálnu hodnotu.
Každému desiatemu Slovákovi dokáže hľadanie vecí pokaziť celý deň
Dobre usporiadaný domov nie je len o vzhľade, ale aj o správnej funkcionalite. Keď veci nemajú svoje miesto a musíme ich hľadať, môže to ovplyvniť aj našu náladu. Hľadanie vecí doma má podľa prieskumu vplyv na náladu 45 % Slovákov. Viac ako tretina (35 %) tvrdí, že ju ovplyvní aspoň do určitej miery a každý desiaty hovorí, že mu hľadanie vecí dokáže pokaziť doslova celý deň. A hoci ide často len o niekoľko minút, v každodennom zhone sa počíta aj ten najmenší stratený čas.
"Uprataná domácnosť automaticky neznamená upratanú myseľ. Ak však neustále niečo hľadáme, presúvame alebo máme pred očami nedokončené úlohy, náš mozog musí spracúvať ďalšie podnety a rozhodnutia. V období stresu či vyčerpania môže byť potom aj zdanlivo malý chaos tou poslednou kvapkou, ktorá ovplyvní našu náladu. Dobrá organizácia preto nemusí byť o dokonalej domácnosti, ale o tom, aby nám priestor zbytočne nepridával ďalšiu mentálnu záťaž," vysvetľuje psychologička MSc. Denisa Debrecká.
Pri organizácii domácnosti pritom nemusí ísť o to mať menej vecí, ale nájsť pre ne správne miesto. Pomôcť môžu napríklad otvorené police KALLAX doplnené úložnými boxmi DRÖNA, šatníkový systém PAX v kombinácii s organizérmi SKUBB či kuchynský systém METOD, v ktorom možno na lepšie usporiadanie skriniek a zásuviek využiť organizéry VARIERA a UPPDATERA. Vďaka vhodne zvoleným úložným riešeniam môžu mať každodenné veci svoje stále miesto a zostať jednoducho poruke vtedy, keď ich potrebujeme.
Vedeli ste, že..:
- 20 % Slovákov vníma určitú mieru neporiadku pozitívne, ako niečo, čo podporuje kreativitu?
- 16 % Slovákov si necháva darček, ktorý sa im nepáči, pretože jeho darca môže očakávať, že ho u nich ešte uvidí?
- takmer pätina (19%) Slovákov používa na odkladanie vecí kufre, 12% dokonca rúru na pečenie či vázy (10%)?
- až v 60 % slovenských domácností sa stáva, že niekto presunie vec na jej "správne miesto" bez toho, aby ostatným povedal kam?
- v 45 % domácností niekto z členov zvykne nechať veci vonku s očakávaním, že sa o ne postará niekto iný?
Viac praktických riešení nájdete na www.IKEA.sk.
O IKEA
IKEA ponúka funkčné a cenovo dostupné bytové zariadenie vysokej kvality, ktoré navrhuje s ohľadom na ľudí aj životné prostredie. Pod značkou IKEA pôsobí viacero rôznych spoločností s odlišnými vlastníkmi, ktoré však spája spoločný cieľ – vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. IKEA bola založená vo Švédsku v roku 1943.
[1] Online prieskum realizovaný spoločnosťou YouGov v apríli 2026, na vzorke n=1019 Slovákov, vo veku 18+, metódou CAWI - computer-assisted web interviewing
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podľa prieskumu IKEA až tretina Slovákov stále skladuje káble od elektroniky, ktorú už nevlastní © SITA Všetky práva vyhradené.
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