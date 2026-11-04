AI agent EMA má firmám skrátiť prípravu e-mailových kampaní z hodín na minúty
Príprava newslettera, segmentácia zákazníkov či nastavenie automatizovanej kampane môžu namiesto hodín trvať niekoľko minút. Český Ecomail predstavil AI agenta EMA, ktorý pracuje priamo s ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Príprava newslettera, segmentácia zákazníkov či nastavenie automatizovanej kampane môžu namiesto hodín trvať niekoľko minút.
Český Ecomail predstavil AI agenta EMA, ktorý pracuje priamo s firemnými dátami a má zvládnuť aj úlohy, na ktoré menším marketingovým tímom často chýbajú kapacity.
Umelá inteligencia sa v marketingu už dávno nevyužíva iba na písanie textov. Čoraz väčšiu úlohu získava pri práci s dátami, automatizácii a rozhodovaní o tom, komu, kedy a s akým obsahom má firma komunikovať. Práve týmto smerom sa vydal aj český Ecomail, ktorý uviedol autonómneho AI agenta EMA. Novinka má zjednodušiť najmä činnosti, ktoré pri e-mailovom marketingu vyžadujú veľa času alebo odborných znalostí. EMA dokáže pracovať s funkciami platformy vrátane dátovej analytiky, segmentácie zákazníkov a automatizácie kampaní.
Podľa Ecomailu môže nový nástroj ušetriť až 90 percent úkonov spojených s "preklikávaním" v systéme a niektoré činnosti skrátiť z hodín na minúty.
Jedným z problémov súčasného e-mailového marketingu totiž nie je nedostatok zákazníckych údajov, ale schopnosť efektívne s nimi pracovať. Pri personalizácii napríklad naráža na rôzne prekážky až 98 percent marketérov a 84 percent stále využíva generické kampane.
AI pritom marketéri a obchodníci používajú najmä pri jednoduchších úlohách. Na plánovanie stretnutí ju využíva 33 percent z nich, na tvorbu úloh a pripomienok 31 percent a na následné e-maily po obchodných rokovaniach 30 percent.
EMA má ísť o krok ďalej. Nepracuje iba so samotným textom e-mailu, ale aj s dátami konkrétnej spoločnosti. Využíva pritom dátovú platformu CDP integrovanú priamo v Ecomaile.
"Firmy chcú e-mailing využívať naplno, stavať šikovnejšie automatizácie a presnejšie cieliť na svojich zákazníkov. V každodennej prevádzke im na to však chýba čas, ľudia alebo odborné znalosti. Práve to teraz rieši EMA. Používateľov prirodzene navádza k funkciám, ktoré predtým zostávali nevyužité, a citeľne zrýchľuje prácu od prvotného nápadu až po detailné vyhodnotenie," vysvetľuje Jakub Stupka, COO a spoluzakladateľ Ecomailu.
Konkrétnejšiu predstavu o možnej časovej úspore prinášajú údaje z trojmesačného testovania. Podľa dát Ecomailu dokáže EMA pripraviť text e-mailu približne za dve minúty a segmentáciu kontaktov zvládne zhruba za 30 sekúnd.
Automatizáciu kampane, ktorej nastavenie môže manuálne trvať približne dve hodiny, je podľa spoločnosti možné pomocou agenta pripraviť asi za päť minút. Vyhodnotenie výkonu kampane môže trvať približne minútu. Význam môže mať takéto zrýchlenie predovšetkým pre malé tímy, ktoré nemajú samostatných špecialistov na dátovú analytiku, automatizáciu a obsah.
Príkladom je spoločnosť Protein a Co. Podľa jej zakladateľa Daniela Sosýna pochádza 18 percent všetkých objednávok firmy z e-mailingu, hoci sa mu venuje iba jeden člen tímu bez externej agentúry.
"EMA nám pomáha analyzovať 50 000 zákazníkov podľa nákupného správania a pripraviť 2–3 newslettery týždenne do 5 krajín. Každý z nich v 4 kategóriách pre 3 rôzne RFM skupiny," približuje Sosýn.
Pri manuálnom spracovaní by podľa neho podobný rozsah práce presahoval časové možnosti jedného človeka. Výsledkom v mnohých firmách preto býva jednoduchší hromadný newsletter namiesto kampaní prispôsobených jednotlivým skupinám zákazníkov.
Hoci EMA dokáže vytvoriť text, nastaviť automatizáciu alebo navrhnúť šablónu, konečné rozhodnutie o odoslaní zostáva na používateľovi.
"Finálne schválenie kampane pritom vždy zostáva bezpečne v rukách používateľa," hovorí Jan Tlapák, CEO a spoluzakladateľ Ecomailu, ktorý zodpovedá za vývoj produktu.
Dôležitou otázkou pri práci umelej inteligencie s firemnými informáciami je aj ochrana dát. Podľa spoločnosti celý proces prebieha priamo v prostredí Ecomailu, takže zákaznícke dáta neopúšťajú jeho chránené prostredie. EMA nadväzuje aj na skoršiu MCP integráciu platformy, ktorá umožnila používateľom prepájať svoje dáta s externými AI asistentmi, medzi ktorých patria ChatGPT či Claude.
Úloha AI agenta sa nekončí vytvorením a odoslaním kampane. EMA má e-mailing priebežne monitorovať a upozorňovať na možné problémy. Kontroluje napríklad doručiteľnosť správ a reputáciu domény, technickú autentifikáciu e-mailov, možné spamové pasce či stav kontaktov. Výsledky kampaní zároveň porovnáva s benchmarkmi v danom odvetví. Používateľ tak nemá dostať iba súbor štatistík, ale aj odporúčania a konkrétne kroky, čo by mal zmeniť alebo zlepšiť.
Podľa Lukáša Benzla, zakladateľa a riaditeľa Českej asociácie umelej inteligencie, ide zároveň o širšiu zmenu spôsobu, akým ľudia používajú softvér: "Spôsob, akým používame softvér, sa od základu mení. Kým predtým sme museli nástroje krok za krokom ovládať, dnes začínajú pracovať samy za nás. AI agenti predstavujú novú inteligentnú vrstvu nad klasickým SaaS-om. Stačí len zadať úlohu a systém ju automaticky vyrieši. V Česku sa o tomto trende zatiaľ až toľko nehovorí, o to viac ma teší vidieť domácu firmu, ktorá prišla s profesionálnym riešením takto rýchlo."
Ecomail založili v roku 2014 Jan Tlapák a Jakub Stupka. Spoločnosť sa zameriava na e-mailový marketing, hromadné rozosielanie newsletterov a SMS, automatizáciu marketingovej komunikácie a ďalšie nástroje. Dnes má takmer stovku zamestnancov a viac ako 14-tisíc platiacich klientov. V roku 2025 dosiahla obrat 200 miliónov českých korún a expanduje aj na poľský trh. Služby Ecomailu využívajú napríklad Zásielkovňa, Ticketportal, Grizly či CzechCrunch.
Viac informácií na www.ecomail.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - AI agent EMA má firmám skrátiť prípravu e-mailových kampaní z hodín na minúty © SITA Všetky práva vyhradené.
Český Ecomail predstavil AI agenta EMA, ktorý pracuje priamo s firemnými dátami a má zvládnuť aj úlohy, na ktoré menším marketingovým tímom často chýbajú kapacity.
Umelá inteligencia sa v marketingu už dávno nevyužíva iba na písanie textov. Čoraz väčšiu úlohu získava pri práci s dátami, automatizácii a rozhodovaní o tom, komu, kedy a s akým obsahom má firma komunikovať. Práve týmto smerom sa vydal aj český Ecomail, ktorý uviedol autonómneho AI agenta EMA. Novinka má zjednodušiť najmä činnosti, ktoré pri e-mailovom marketingu vyžadujú veľa času alebo odborných znalostí. EMA dokáže pracovať s funkciami platformy vrátane dátovej analytiky, segmentácie zákazníkov a automatizácie kampaní.
Podľa Ecomailu môže nový nástroj ušetriť až 90 percent úkonov spojených s "preklikávaním" v systéme a niektoré činnosti skrátiť z hodín na minúty.
Firmy majú dáta, no nevedia ich naplno využiť
Jedným z problémov súčasného e-mailového marketingu totiž nie je nedostatok zákazníckych údajov, ale schopnosť efektívne s nimi pracovať. Pri personalizácii napríklad naráža na rôzne prekážky až 98 percent marketérov a 84 percent stále využíva generické kampane.
AI pritom marketéri a obchodníci používajú najmä pri jednoduchších úlohách. Na plánovanie stretnutí ju využíva 33 percent z nich, na tvorbu úloh a pripomienok 31 percent a na následné e-maily po obchodných rokovaniach 30 percent.
EMA má ísť o krok ďalej. Nepracuje iba so samotným textom e-mailu, ale aj s dátami konkrétnej spoločnosti. Využíva pritom dátovú platformu CDP integrovanú priamo v Ecomaile.
"Firmy chcú e-mailing využívať naplno, stavať šikovnejšie automatizácie a presnejšie cieliť na svojich zákazníkov. V každodennej prevádzke im na to však chýba čas, ľudia alebo odborné znalosti. Práve to teraz rieši EMA. Používateľov prirodzene navádza k funkciám, ktoré predtým zostávali nevyužité, a citeľne zrýchľuje prácu od prvotného nápadu až po detailné vyhodnotenie," vysvetľuje Jakub Stupka, COO a spoluzakladateľ Ecomailu.
Text za dve minúty, segmentácia za 30 sekúnd
Konkrétnejšiu predstavu o možnej časovej úspore prinášajú údaje z trojmesačného testovania. Podľa dát Ecomailu dokáže EMA pripraviť text e-mailu približne za dve minúty a segmentáciu kontaktov zvládne zhruba za 30 sekúnd.
Automatizáciu kampane, ktorej nastavenie môže manuálne trvať približne dve hodiny, je podľa spoločnosti možné pomocou agenta pripraviť asi za päť minút. Vyhodnotenie výkonu kampane môže trvať približne minútu. Význam môže mať takéto zrýchlenie predovšetkým pre malé tímy, ktoré nemajú samostatných špecialistov na dátovú analytiku, automatizáciu a obsah.
Príkladom je spoločnosť Protein a Co. Podľa jej zakladateľa Daniela Sosýna pochádza 18 percent všetkých objednávok firmy z e-mailingu, hoci sa mu venuje iba jeden člen tímu bez externej agentúry.
"EMA nám pomáha analyzovať 50 000 zákazníkov podľa nákupného správania a pripraviť 2–3 newslettery týždenne do 5 krajín. Každý z nich v 4 kategóriách pre 3 rôzne RFM skupiny," približuje Sosýn.
Pri manuálnom spracovaní by podľa neho podobný rozsah práce presahoval časové možnosti jedného človeka. Výsledkom v mnohých firmách preto býva jednoduchší hromadný newsletter namiesto kampaní prispôsobených jednotlivým skupinám zákazníkov.
AI nemá dostať posledné slovo
Hoci EMA dokáže vytvoriť text, nastaviť automatizáciu alebo navrhnúť šablónu, konečné rozhodnutie o odoslaní zostáva na používateľovi.
"Finálne schválenie kampane pritom vždy zostáva bezpečne v rukách používateľa," hovorí Jan Tlapák, CEO a spoluzakladateľ Ecomailu, ktorý zodpovedá za vývoj produktu.
Dôležitou otázkou pri práci umelej inteligencie s firemnými informáciami je aj ochrana dát. Podľa spoločnosti celý proces prebieha priamo v prostredí Ecomailu, takže zákaznícke dáta neopúšťajú jeho chránené prostredie. EMA nadväzuje aj na skoršiu MCP integráciu platformy, ktorá umožnila používateľom prepájať svoje dáta s externými AI asistentmi, medzi ktorých patria ChatGPT či Claude.
Agent má kampane aj kontrolovať
Úloha AI agenta sa nekončí vytvorením a odoslaním kampane. EMA má e-mailing priebežne monitorovať a upozorňovať na možné problémy. Kontroluje napríklad doručiteľnosť správ a reputáciu domény, technickú autentifikáciu e-mailov, možné spamové pasce či stav kontaktov. Výsledky kampaní zároveň porovnáva s benchmarkmi v danom odvetví. Používateľ tak nemá dostať iba súbor štatistík, ale aj odporúčania a konkrétne kroky, čo by mal zmeniť alebo zlepšiť.
Podľa Lukáša Benzla, zakladateľa a riaditeľa Českej asociácie umelej inteligencie, ide zároveň o širšiu zmenu spôsobu, akým ľudia používajú softvér: "Spôsob, akým používame softvér, sa od základu mení. Kým predtým sme museli nástroje krok za krokom ovládať, dnes začínajú pracovať samy za nás. AI agenti predstavujú novú inteligentnú vrstvu nad klasickým SaaS-om. Stačí len zadať úlohu a systém ju automaticky vyrieši. V Česku sa o tomto trende zatiaľ až toľko nehovorí, o to viac ma teší vidieť domácu firmu, ktorá prišla s profesionálnym riešením takto rýchlo."
Ecomail má viac ako 14-tisíc platiacich klientov
Ecomail založili v roku 2014 Jan Tlapák a Jakub Stupka. Spoločnosť sa zameriava na e-mailový marketing, hromadné rozosielanie newsletterov a SMS, automatizáciu marketingovej komunikácie a ďalšie nástroje. Dnes má takmer stovku zamestnancov a viac ako 14-tisíc platiacich klientov. V roku 2025 dosiahla obrat 200 miliónov českých korún a expanduje aj na poľský trh. Služby Ecomailu využívajú napríklad Zásielkovňa, Ticketportal, Grizly či CzechCrunch.
Viac informácií na www.ecomail.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - AI agent EMA má firmám skrátiť prípravu e-mailových kampaní z hodín na minúty © SITA Všetky práva vyhradené.
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